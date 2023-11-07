台北人都不知道的「延平河濱花海」悄悄大滿開了！鄰近大稻埕碼頭附近的延平河濱花海，每年到了秋冬之際，便披上繽紛花毯，讓人不用跑到郊區就能欣賞到夕陽、花海、河景三合一的美景。今年延平河濱花海，更在夜間加碼打造巨型蒲公英燈飾，最建議大家夕陽時刻前往，一次享受白天賞花、夜間賞燈。







利用季節草花將延平河濱呈現出「野花園」的意象，現場種滿超過4萬多盆的季節草花，利用植栽的高度交錯出層次感分明、又超好拍的絕美花海，包括各種顏色的矮牽牛花、粉萼鼠尾草、紅色鳳梨鼠尾草、藍紫色的超霸和超應景的聖誕紅等，繽紛花海將持續到耶誕節前後，是台北人散步放空的新選擇。







花海的設計上也看準打卡拍照的需求，特別設計成多重色快的花海，讓大家可以走進蜿蜒的步道中近距離欣賞之外，只要抓對角度就能拍出走在花田中的美照。今年更加碼設計巨型蒲公英燈飾，夜間點燈後浪漫氛圍加倍。



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台北延平河濱公園花海 最佳賞花期

即日起至聖誕節



台北延平河濱公園 交通資訊

1、GOOGLE地圖搜尋「延平河濱公園」

2、公車：

搭乘615、622、藍29公車，至「聯合醫院中興院區（西寧）」站下車，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 270 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。

搭乘紅33、綠 17 公車，至「延平宮」站下車，往臨河側走即可抵達延平河濱公園花海區。



搭乘9、206、274、641、669、704、785、民生幹線公車，至「民生西路口（大稻埕碼頭）」站下車，沿民生西路往河堤方向走到底（約 370 公尺），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。



3、捷運：

松山新店線「北門站」3 號出口出站，沿鄭州路往河堤方向走到底（約 400 公尺），由延平疏散門（淡 3 號水門）進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。



淡水信義線「雙連站」1 號出口出站，沿民生西路往河堤方向走到底（約 1.2 公里），由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行（忠孝橋方向）即可抵達延平河濱公園花海區。



4、自行車

自行車租借站：大稻埕站

Youbike 2.0：聯合醫院中興院區站、陳天來故居站、大稻埕公園站



5、自行開車：

Google導航設定「延平河濱公園」，可至「大稻埕碼頭5號水門堤外停車場」停車。