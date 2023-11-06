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2023桃園花彩節有Kitty！堪稱最強花海「2023桃園花彩節」9天快閃回歸，22公頃花海地圖、交通資訊大溪人搶先拍。

2023-11-06 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：歷屆桃園花彩節 人氣：1,852
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

桃園大溪人最美後花園2023桃園花彩節」開花了！每年到了秋冬，不僅是桃園人最期待、甚至連台北網美都衝去朝聖的「2023桃園花彩節」，目前預計將在11/11強勢回歸，今年以「花舞童話」為主題，在22公頃的花田中各種繽紛豔麗的花朵爭豔，一望無際的絕美花海隨手拍都是時尚大片，現場更有Hello Kitty彩繪花海等著大家到訪。
2023桃園花彩節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023桃園花彩節 大溪月眉休閒農業區/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

預計在11/11~11/19快閃登場的2023桃園花彩節，每年都吸引眾多賞花人士前往，今年選在大溪月眉休閒農業區登場，整個園區共有22公頃花海，每一區都有不同造景，以農地為畫本、花種子為畫筆，在播種時特別設計超過20圖騰和主題花海區，並針對今年花舞童話主題進行設計，用花海呈現出小紅帽與大野狼、醜小鴨、灰姑娘、白雪公主、三隻小豬和5公尺的糖果屋等，不論是大小朋友到訪，都拍到無法自拔。
2023桃園花彩節「花舞童話」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023桃園大溪花彩節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，今年最大的花田圖騰-蝶飛花舞 川流不息，以花海打造出蝴蝶翩翩飛舞的模樣，亦是今天必拍重點。而從目前曝光的花海地圖中，可以發現農民創意花田區中有還有規劃隱藏版「Hello Kitty」，為今年Hello Kitty五十週年慶慶賀，預計在本週末逐漸進入滿開狀態，桃園人一定要趁早去搶拍。若是不想要人擠人的話，也目前星空景觀蓮園已經搶先開放大家下田賞花。

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2023桃園花彩節 活動資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023桃園花彩節 花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

2023桃園花彩節 花舞童話

活動日期：2023/11/11~2023/11/19 每天09:00-17:00(活動時間以主辦單位最新公告為主)
活動地點：桃園市大溪區月眉休閒農業區
星空景觀蓮園：搶先11/4開放下田參觀。
 

2023桃園花彩節 交通資訊

搭乘桃園客運5096、桃710在觀音寺下步行即可抵達。
 

2023桃園花彩節 地圖資訊

 

 

 

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#Hello Kitty
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2023桃園花彩節 Hello Kitty 花海 桃園 more
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