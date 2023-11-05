桃園人先衝慈湖夜間觀光活動！超過半年的整修、修復的桃園慈湖，於近日全面升級重新對外開放，並規劃全新桃園慈湖夜間觀光活動「慈湖夜來香」活動，以華麗震撼的水舞光雕秀和浪漫的環境燈飾妝點慈湖周邊，週末還有閃閃市集讓桃園人的後花園變的好拍、又好逛。
對於桃園人來說，週末最愛往北橫公路上山到訪復興鄉享受最愜意的森林樂活時光，而途中必經的慈湖園區，這次耗資5,500萬元進行改造優化，增加停車場綠化面積、新增活動展演廣場和中央綠園道的空間，一旁的雕塑公園也進人大面積修復作業，期盼之後提供更多活動邀請大家到此遊玩。重新開放，於即日起至11月底限定登場的桃園慈湖夜間觀光活動「慈湖夜來香」，一系列精彩活動就等大家前去朝聖。
以復古懷舊為主題規劃「慈湖夜間觀光活動」，在慈湖周邊設置4座復古特色場景，每日晚間17:40~19:40期間，每20分鐘表演一次水舞光雕秀，絢麗的表演讓人目不轉睛。就連慈湖停車場旁楓樹平台區也規劃「抱樹燈」光雕藝術，透過科技程式遙控現場光雕變化出五顏六色浪漫氛圍。假日更加碼有約15攤特色美食、文創小物的「閃閃市集」，和氣球表演、特技扯鈴、戰鼓、火舞等各種表演讓大小朋友。
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桃園慈湖夜間觀光活動「慈湖夜來香」
活動日期：11/4~11/30
活動地點：慈湖紀念雕塑公園
桃園慈湖水舞燈光秀 活動時間
每晚17:40~19:40期間，每20分鐘表演一次，每日共七場。
桃園慈湖夜間觀光 假日限定活動
15:30~20:00 閃閃市集
17:00~19:30 火舞Ｘ燈舞Ｘ特技Ｘ音樂Ｘ舞蹈