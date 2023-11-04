7個中山區免費景點公開！提及台北中山區，許多人第一個想到的是文青、網美最愛的中山站南西商圈，但其實中山區還藏有許多隱藏版秘境，包括室內森林玻璃屋植物園「台北典藏植物園」、每年一定要朝聖的「台北玫瑰展」、羽量級15分鐘抵達「老地方觀景台」，以及近日進入大滿開的絕美花海，全都是在中山區限定的免費景點。







中山區免費景點推薦：大佳河濱向日葵花海

大佳河濱花海由陽光品種向日葵打頭陣，1300平方公尺廣闊戶外空間裡，種植5萬盆陽光品種向日葵於近日盛開，金黃花海隨著徐徐秋風搖曳，形成一片金黃花浪，無論是以低空飛過的飛機，還是宮殿式建築圓山大飯店，又或是以大型南瓜裝置藝術為背景，都是讓網美想衝去打卡的賞花秘境。



#大佳河濱花海 向日葵花海

花期：即日起至11月底

地點：基9號疏散門進入，往噴泉方向，即可看到。



全文介紹：中山區賞花秘境！5萬盆「大佳河濱向日葵花海」大滿開，金黃燦爛「向日葵花海」免費拍到11月底。







中山區免費景點推薦：美堤河濱花海

近日美堤河濱自然親水灣旁悄悄披上絕美花毯，以「野花系特色花海」為概念種植超過4萬盆草花，包括特殊品系的千日紅(圓仔花)、天使花、小百日草等各種高低不同的花草，再透過曲線和塊狀的設計，讓大家方便走近花叢中合影，最佳賞花期從即日起至11月中，揪大家到此拍絕美IG限動。



#美堤河濱花海

地址：台北市中山區基隆河沿岸的海濱公園





中山區免費景點推薦：台北典藏植物園

隱藏在中山區花博公園新生園區裏頭的「台北典藏植物園」，只要到圓山站步行約10分鐘即可抵達，為極少見的室內森林玻璃屋植物園，園區中根據台灣各地植物的不同氣候和地域區分個展區，堪稱是台灣生態環境的縮影，是全台唯一一座單面積展示種類最多的展覽型植物溫室，無論是艷陽天、下雨天都可以輕鬆到此一遊。



#台北典藏植物園

地址：台北市中山區濱江街16號



全文介紹：竟然在中山區！免費森林系景點「台北典藏植物園」搶打卡，不用日曬雨淋「室內森林玻璃屋」台北人沒去過太遜。







中山區免費景點推薦：台北玫瑰園

位於中山區的「台北玫瑰園」園區目前栽植超過800品種的玫瑰，為全台玫瑰花數量最多的花園，在台北市工務局的悉心照料之下，一年四季皆有不同美景，讓前來散步的台北人得以舒壓，尤其是每年三月份的「台北玫瑰展」更是台北人年年必朝聖的賞花秘境。



#台北玫瑰園

地址：台北市中山區新生北路三段105號







中山區免費景點推薦：榮星花園共融式遊戲場

部落客 饅頭弟 造訪 榮星花園共融式遊戲場 說：

山丘磨石子溜滑梯除了有樓梯外，還有攀繩、攀爬網、沙坑等等，而且山丘磨石子溜滑梯還有可愛的松鼠當造景，整個可愛到不要～不要的。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#榮星花園共融式遊戲場

地址：台北市中山區民權東路三段1號







中山區免費景點推薦：老地方觀景平台

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 老地方觀景平台 說：

這裡也是劍潭山步道的一部分，最偷懶的方式是導航到光明院(或劍潭山通北街登山口)，走上山約15分鐘就到了！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#老地方觀景平台

地址：台北市中山區通北街165巷劍潭山步道







中山區免費景點推薦：新生公園地球旅行遊戲場

部落客 饅頭弟 造訪 新生公園地球旅行遊戲場 說：

塔台滑梯比較適合大一點的小朋友來玩，想要玩這塔台滑梯，必須先爬上超高的繩索，走過繩索空橋，才能連結兩座溜滑梯，塔台滑梯真的很有挑戰性又刺激。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新生公園地球旅行遊戲場

地址：台北市中山區新生北路三段105號



