別再小看新竹美食了！新竹早已不再是往年網友戲稱的「美食沙漠」，仔細探訪各地，會發現其實有超多超夯美食是在地人才知道的口袋名單，尤其來到北埔鄉更是要品嚐美味的客家料理，像是隱藏在氣派清水模建築的「Bebu春嬌粄條」、能在百年古厝享用美食的「泥磚屋」，都是極具代表性的當地必吃美食，接下來趕緊跟著編輯的腳步走，帶你探訪更多道地的新竹北埔美食。



推薦閱讀：新竹人也不見得知道！7個隱藏版「新竹室內景點」全蒐羅，藏身山林「美麗森林小學」、綠意清幽「將軍故居」，颳風下雨一樣超好拍。





說到新竹北埔鄉的人氣美食，就一定要提到客家粄條，近期在網路上爆夯的「Bebu春嬌粄條」，是隱藏在兩層樓清水模建築的客家餐廳，粄條、爌肉、鹹甜粄等傳統小吃一應俱全，不少人吃完飯後都會把握機會在屋外與氣派的外觀合影；以百年古厝改建的「泥磚屋」，擁有復古的窗櫺、木製桌椅與老古井，許多人都是為了感受這股懷舊的氛圍特地前來用餐，店內的泥磚嫩豆腐、梅干扣肉、酸菜湯則是必點的精華客家料理。





北埔人氣美食：Bebu春嬌粄條

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 Bebu春嬌粄條 說：

吃起來不僅滑順又帶點軟Q彈性，搭配油蔥、肉燥更是鹹香開胃，爆棚的香氣讓人好著迷；吃粄條最擔心味道不夠重，這碗調和的剛剛好，每一口都能均勻吃到醬料的香氣與美味！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Bebu春嬌粄條

地址：新竹縣北埔鄉公園街16巷1號

電話：0965-609-777





北埔人氣美食：老街粄條

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 老街粄條 說：

炒粄條充滿醬香，還加了豬肉片、豆芽菜一起炒。和湯粄條相比，炒粄條的口感更為Q彈，非常好吃，大推！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#老街粄條

地址：03-580-3871

電話：新竹縣北埔鄉廟前街31號



北埔人氣美食：泥磚屋

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 泥磚屋 說：

來到北埔很有名氣的泥磚屋午餐，泥磚屋為百年傳統古厝改建而成，牆壁使用的建材為傳統的紅磚和泥土稻草，因此取名泥磚屋。豆腐使用勾芡加蠔油方式料理，味道很香，配料有紅蘿蔔、香菇、小黃瓜和瘦肉...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#泥磚屋

地址：新竹縣北埔鄉長春街113號

電話：03-580-2299





北埔人氣美食：老店客家菜

部落客 銀菁夢幸福網 造訪 老店客家菜 說：

來到客家村，當然不能錯過白斬雞問桔醬囉！金黃外皮，雞肉帶有淡淡的鹹味，沾上解膩清爽的桔醬，超好吃。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#老店客家菜

地址：新竹縣北埔鄉廟前街27號

電話：03-580-2916





北埔人氣美食：阿滿水晶餃

部落客 我的生活 我的世界 造訪 阿滿水晶餃 說：

水晶餃的外皮Q彈有嚼勁，內餡是溫體豬的前腿肉，前腿肉比較的肉質較為細膩，而且口感會較嫩，很適合用來包餃子，所以水晶餃和餛飩的內餡，基本上都讓我很滿意。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#阿滿水晶餃

地址：新竹縣北埔鄉光復街30號

電話：0935-659-363





北埔人氣美食：鄒記菜包

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 鄒記菜包 說：

復古簡約的店環境下，這的菜包靈魂，是自製煨炸的溫體豬油，融入厚實軟Q的粿皮裡！再加上新鮮蘿蔔絲、蝦米、蒜、豬絞肉...等飽滿餡料，整體香氣與口感十分迷人。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鄒記菜包

地址：新竹縣北埔鄉中正路49號

電話：03-580-5835





北埔人氣美食：SRC北埔印象咖啡民宿

部落客 Bonjour Cala 造訪 SRC北埔印象咖啡民宿 說：

當地好友帶我們來這裡間SRC北埔印象咖啡民宿喝個下午茶！經過這裡要不注意也很難，門口有一個超大的恐龍裝置藝術，非常的好認，這裡是民宿，一樓也是景觀庭園咖啡館，也很適合帶小朋友來玩喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#SRC北埔印象咖啡民宿

地址：新竹縣北埔鄉水磜子4鄰50號

電話：03-580-1100

