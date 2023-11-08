堪稱高雄最美、最具指標的法式餐廳Papillon推出期間限定新菜單，並且這一次將與頂級法國香氛品牌Diptyque攜手合作，推出僅供三晚的「聖誕限定套餐」。就是希望為高雄人、為懂吃法餐的高雄人打造一個專屬自己的聖誕大餐。



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Papillon x Diptyque的聖誕節套餐將是一個跨足感官的冒險之旅，主廚Xavier Boyer博雅維以他獨特的烹飪技巧和創新的菜單，一直以來都是Papillon的靈魂人物，主廚深受法國烹飪傳統啟發，同時融合了現代烹飪的精華，他的料理不僅在視覺上令人嘆為觀止，將每一道菜都變成一件藝術品。



同時，主廚希望每一位來到Papillon用餐的當下，可以感受到法式料理除了美味，還有那專屬高雄人的法式熱情，從前菜開始，就可感受到主廚希望帶給用餐者的驚喜，同時在搭配著指定飲品，讓味道更加提升，每一口都能感受到聖誕節的感恩氛圍。





主廚Xavier Boyer博雅維表示，這一次我們想要創造一場融合藝術、自然和美食的奇幻體驗，讓客人們在這個特別的季節中感受到不同尋常的美味。所以這一次Papillon合作的創意靈感來自於蝴蝶的美麗和香氛的神奇，餐廳將變成一個擁有蝴蝶和花朵的奇幻花園，而火焰則是Diptyque的靈魂，搖曳生姿、耀眼奪目，點燃香氛蠟燭、芬芳香氣伴隨火焰漸次瀰漫開來，讓人放飛想像、綻放夢境，這將是一個融合自然之美和烹飪藝術的獨特體驗，為客人帶來視覺和嗅覺的雙重享受。





並且「火焰」更是頂級法國香氛品牌Diptyque的主題限量聖誕系列商品，熱情熾烈而又觸不可及的火焰成為Diptyque本年度精心挑選的節慶系列主視覺圖案，透過Diptyque的經典躍動字母，五彩繽紛、琳琅滿目的火焰將歲末節慶系列裝點得賞心悅目。創意亮相的絢爛火焰凝聚著Diptyque六十年經典香氛蠟燭傳統，誕生於1963 年的品牌標誌性特色再度回歸。





Papillon x Diptyque的聖誕節套餐

用餐期間：12月22日至24日提供一連三日的限量套餐

開放預約：11月10日Papillon官網預訂

官方網站：https://papillondining.com