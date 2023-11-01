AW.Restaurant全新菜單「綻放」搶攻高雄法餐必吃清單！高雄人氣約會餐廳「AW.Restaurant秋．現代法餐」，為了讓現代法餐被更多人發現，特別由擁有營養師執照的Hiro陳博玄主廚帶來全新季節限定菜單「綻放」，每人1680元起、每個餐期限定20客，讓要高雄人品嚐到最不一樣的法式料理。



推薦閱讀：板前中山插旗新光Diamond Towers！板前中山ITAMAE ZONZEN打造頂級「無菜單」和牛板前燒肉料理、享受最高級時髦燒肉。





Hiro陳博玄以「綻放」作為此次菜單主題的延伸，喻意新生的美好旅程，也做為AW.Restaurant秋．現代法餐全新概念的首發亮相，並且菜單更結合了「當令、永續食材與營養學」三大概念，一共推出四款主餐「桂丁雞腿」、「台灣溫體松阪豬」、「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」，每人1680元起、就能品嚐讓人約會不踩雷的法餐。





主廚Hiro陳博玄，經歷Ukai日本的廚藝團隊、進修自日本藍帶廚藝，同時還擁有營養師執照專業背景，因此從前菜就讓人充滿驚喜。法式前菜「水蜜桃榛果伊比利火腿 」，榛果以焦糖嗆進鹹醬油並加上馬告提香，搭配上水蜜桃自帶的香甜與火腿的油脂於融合，入口釋出甜蜜香氣，而上方宛如一張彩色透明糖紙的粉紅晶凍，則使用自天然精萃提取野薑花糖漿，怡人的芬芳氣息，讓這套菜單從前菜開始引人入勝。





此外，「時令鮮魚大葉柚子胡椒醬」，Hiro選用季節肥美鮮魚，搭配紫蘇柚子胡椒醬，最新鮮也最簡單，入口的鮮美滋味中散發出淡淡的烏魚子鹹味，每一口都讓人捨不得停下來。「四季時蔬紅玉清湯」，台茶18號-紅玉獨特的芬香氣質，以玉米心與蔬菜湯去熬煮成清湯，搭配整盤的季節時蔬，食用時沾取上帶點辣酸的主廚自製阿根廷青醬，一道富含蔬食纖維的清爽滋味。





同時，套餐中還有「大蝦蝦湯醬汁佐法棍」，以法式海鮮湯湯底呈現出「十分濃郁且鮮甜」的口感，一旁搭配奶油蒜頭炒香的蝦子，上桌前，巧妙撒進金蓮花香料油提味，共同演繹出這道十分經典南法海鮮湯。在配上法棍一同品嚐，讓人有一秒飛法國的感覺。





而在主菜一共有四種選擇「桂丁雞腿」、「台灣溫體松阪豬」、「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」，其中強打推薦的「松阪豬」先處以特製的香料鹽水醃漬，再前後費工的以相思木、肖楠木煙燻入味，食用時搭配一旁手工自製的可可莫內醬，專屬南美風味的調味，能將食客一秒從法國帶進墨西哥的餐桌上。



AW.Restaurant秋．現代法餐

此外，在「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」方面，可以品嚐到主廚在肉品的處理上的細心，以及更多在Ukai日本學習到的廚藝。特別是在醬汁的選擇，讓兩款紐約客都能發揮到極大的美味，每一口不只是有法式的靈魂，更有日式的嚴謹精神，看似浪漫的法餐、每一口都不簡單。

營業時間：18:00-21:30 ，每個餐期接待20客

(午餐 11:30-14:30，11/16後開放中午餐期訂位)

地址：高雄市三民區九如一路815號2樓

專線：07-974 1218

線上訂席：http://bit.ly/3FBQ9vw



