板前中山插旗新光Diamond Towers！板前中山ITAMAE ZONZEN打造頂級「無菜單」和牛板前燒肉料理、享受最高級時髦燒肉。

板前中山ITAMAE ZONZEN為了讓老饕品嚐到最頂級燒肉服務、享受最高級時髦燒肉的用餐體驗，特別插旗新光三越Diamond Towers二館3樓，伴隨大片落地窗的都會美景，為每一位老饕提供最高品質的燒肉料理以及最精緻細膩服務，以「Omakase」無菜單形式、打造讓人無法拒絕的和牛板前燒肉料理。



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板前中山使用A5日本和牛及北海道直送海鮮食材，透過桌前的炙熱爐火、職人現場料理的感官刺激，讓老饕們體驗無需過度裝飾、恰到好處的燒烤，要讓老饕們在板前中山更能品味出食材質樸無華的原初本味，體現板前中山對於肉品品質上的堅持。





板前中山ITAMAE ZONZEN在店面整體設計風格上，沒有浮誇絢爛的招牌與燈光，踏入餐廳空間，靜謐摩登的場域、寬闊舒適的板前席位卻能馬上吸引目光。沉穩高質感風格的店裝，以大量深色材質為基調堆疊，並以木紋飾出更加溫潤的用餐氛圍，給人沉穩、雅緻又溫暖的大人系印象。



同時板前中山的設計靈感正是來自燒肉料理的關鍵元素，大膽以燒烤中的備長炭與鐵網元素，巧妙地融入設計之中，將兩種異材質大面積碰撞與交織，成為空間中極具標誌性的存在，並能與美味燒肉產生最直接有力的連結，深深催化了場域中的飲食氣場。而其中不對稱的石材拼貼、斑駁效果的燒杉與漆料、帶有髮絲紋理的霧面不鏽鋼等，讓看似完美的空間中呈現不完美，為空間定調出沉穩，優雅且帶有時尚氛圍的空間，高雅不失輕鬆。





並且「板前中山ITAMAE ZONZEN」特別將客席設計成板前座位區、桌席座位區，及包廂席位區，共三個區塊。採ㄇ字型的「板前座位區」，一共是16個席位，以斑駁的大理石桌面打亮整體空間，搭配嵌入自日本進口的烤爐，顧客可以一邊欣賞中島料理台上廚師備料的過程、一邊感受燒肉在面前滋滋作響、細心照料的燒烤料理秀。



穿過大片落地窗景後來到板前中山的「包廂座位區」，可容納8人的包廂，以具有穿透感的玻璃格柵區隔，讓喜歡獨立空間、同時想融入現場氛圍的顧客可以享受其中。而板前中山走道的盡頭，特別設置6席「桌席座位區」，每個席位可容納4-6人，提供家庭、聚會聊天氛圍的顧客，舒適寬敞的用餐空間。





而在料理方面 「板前中山ITAMAE ZONZEN」的和牛套餐料理，融入「Omakase」無菜單的概念，以A5日本和牛為核心主角，嚴選10個肉品部位、與北海道直送海鮮為主，打造共18道餐點的套餐組合。並且板前中山特別專注在和牛的肉質表現與口感。職人需憑經驗根據每塊肉的肉質紋理下刀分切，保留適度的筋膜與油脂，只選用該部位最精華的部分，確保肉質呈現最佳的口感與風味。完美展現和牛細緻且光滑的肉質、甘美不油膩，並具有芳醇的香味。





而在板前中山除了有推薦的招牌套餐之外、還有許多豐富用餐體驗的加點首選。其中包含了「和牛紐約客・鴨肝」以油花極為豐富的紐約客部位燒烤，包裹上以牛奶浸漬的香煎加拿大鴨肝，搭配新鮮無花果及陳年巴薩米克醋。一口享用，巴薩米克醋濃郁的黑醋栗香氣撲鼻而來，入口即化的和牛及鴨肝油脂充滿口腔，感受舌尖反覆交織著濃厚柔軟的香氣。以及「澳洲龍蝦・雲丹」使用澳洲進口的活體天鵝龍蝦，搭配海膽、嚴選「草上奔牧場」原野放牧蛋漬蛋黃調製而成的雲丹醬汁。透過炙燒手法，讓濃郁鮮香海味滿載在Q彈飽嘴的龍蝦肉之間。「南非鮑魚・蟹膏味噌」以肉質軟嫩、鮮美彈牙的南非進口活體白鮑魚，搭配新鮮綠竹筍及鴻禧菇，淋上自製味噌為基底製作的蟹膏味噌醬汁。風味濃郁豐腴、香濃甘香的風味，與鮮甜多汁的食材巧妙融合，是燒肉店少有的海鮮料理，令人回味。

板前中山 台北新光

套餐價格：一般套餐NT$3,380/人 | 升級套餐NT$3,680/人（需加10%服務費，酒水另計）

總席次：60席（板前座位區16席、桌席座位區36席、包廂區8席）

訂位電話：02-87738811

營業時間：平日｜1730-2300、假日｜1200-1500、1730-2300

地址：新光三越 Diamond Towers 2館3樓 (台北市大安區忠孝東路三段282號)

訂位頁面：https://inline.app/booking/zonzen











