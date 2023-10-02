醴本韓國燒肉+1送飲料！Ribbon醴本韓國正統燒肉新菜單，套餐搭配九種韓式小菜和包肉生菜無限續點、好吃到停不下來。

對於台中人來說，吃燒烤不分節慶、想吃就吃、只要有位子就來去吃。而位於美術園道商圈的「Ribbon醴本韓國正統燒肉」，為了讓台中人有全新的燒肉體驗，即日起在推出「燒肉節」新菜單的同時，也加碼只要在10/1~10/31凡點「燒肉節」雙人套餐，加1元飲品升級無酒精絲絨啤酒乙杯。



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Ribbon醴本韓國正統燒肉主打精緻韓式燒肉，精選日本和牛、澳洲9+和牛、美國Prime安格斯牛、西班牙Bellota伊比利豬等優質肉品，專人全程桌邊代烤服務，完整體現緣起於韓國宮廷及貴族餐桌的燒肉精緻感，每端出一道料理，就如同為客人獻上一份精品禮物般慎重與珍視。獨棟建築時髦內裝，寬敞舒適空間，加上對韓式料理口味的講究，讓Ribbon醴本成為台中超人氣韓式燒肉餐廳。





這一次為提供更完整韓式燒肉體驗，Ribbon醴本韓國正統燒肉即日起推出新菜單，增加燒烤肉品種類至5~6種，創造每款套餐肉品差異化及特色，讓消費者選擇最貼近需求與喜好的套餐享用。此外並將沙拉調整為時令生菜饗宴搭配韓國菜醬無限續點，更符合享用正宗韓式燒肉「生菜包肉」的精髓。



其中，「燒肉節」雙人套餐匯集四款日本A5和牛、搭配澳洲9+和牛、美國Prime黑安格斯牛，讓喜愛韓國烤肉的饕客們更有感品享頂級日本和牛的脂香肉嫩，伴隨韓式小菜、時令生菜、米飯、韓鍋、韓式炸雞、海鮮與甜品、飲料，透過舌尖味蕾感受正宗韓式料理的誘人美味。





Ribbon醴本韓國正統燒肉 2023新菜單

享樂節雙人套餐2880元，超值享受牛豬各半的平衡美味

狂歡節雙人套餐3380元，過癮品嘗精選和牛與伊比利豬的甘美氣息

燒肉節雙人套餐4980元，盡享四款日本A5和牛神級美味、澳洲9+和牛厚切牛舌與醬醃美國prime安格斯牛小排的誘人滋味。套餐搭配九種韓式小菜和包肉生菜無限續點，及道地韓鍋、韓式炸雞等正宗韓食，與越光米飯、海鮮、甜品、飲品等附餐



醴本韓國正統燒肉

地址：台中市西區中美街43號

電話：04-2376-1331

營業時間：午餐11:30~16:00；晚餐17:30~23:00