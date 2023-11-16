只賣五天！台北遠東香格里拉邀請香港米其林二星Écriture餐廳行政主廚馬克西姆‧吉爾伯特 (Maxime Gilbert)首度來台客座馬可波羅，推出「星饗香格里拉」美食活動。Maxime主廚曾帶領Écriture餐廳於2018年迅速獲得米其林二星榮譽，並連續三年獲得國際級餐飲評鑑組織Opinionated about Dining (OAD)選為亞洲百大餐廳。



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台北遠東香格里拉表示，這次馬克西姆主廚客座馬可波羅期間，以極簡料理哲學，設計了五道式午間套餐和七道式晚間套餐，並可加價升級菜色和餐酒搭配。主廚以法式料理手法，將北海道浜中小川的馬糞海膽、甜蝦、鮭魚卵、蕎麥與昆布等日本食材，激盪出獨特風味，並以自然優雅擺盤，精緻呈現形色味皆美的當代法餐。



其中，吃一口就難忘的「檸檬奶油配魚子醬」主廚採用了炸製技巧來製作泡芙，使其外皮金黃酥脆。在內餡方面則是精緻的檸檬奶油凍，以新鮮的黃檸檬皮、奶油和吉利丁，經過烹煮並冷凍成型，畫龍點睛之筆，是主廚選用米其林星級餐廳首選的Royal Cristal Caviar黃金混合魚子醬裝飾，為這道甜鹹交織、清新宜人的佳餚增添無與倫比的高貴質感。





此外，「魚子醬塔、北海道海膽、芹菜根蕎麥鹹塔、奶油醬汁」更是讓人喜歡到說不出話來，這道須加價享用的魚子醬塔豐美奢華，從底部的手工蕎麥塔皮開始，將蕎麥粉、杏仁粉和牛油烘烤成酥脆的塔底。塔皮上鋪的第一層是細膩的芹菜根奶油，第二層則使用日本北海道浜中小川的馬糞海膽，再淋上由微酸的白酒、紅蔥頭、胡椒粒和牛油製成的法國經典白酒奶油醬汁，之後再鋪滿Royal Cristal Caviar黃金混合魚子醬，最後以金箔及綠檸檬皮點綴，如同珠寶盒般閃亮耀眼。





還有「香菇、甜蝦、辣椒果醬、大蒜泥」真的讓人驚呼主廚的創意超強大，挑選直徑不超過5公分的香菇為主角，將香菇菌傘翻面作為底部，塞入一隻甜蝦，以90度的恆溫蒸煮15分鐘，再擠上自製的香菇蝦慕斯。為了增添風味，主廚使用三種菌菇熬成的湯汁來炒蝦頭，並將湯汁滴在慕斯上，不僅提升海洋鮮味，也使得整道菜餚的香氣更加濃郁。而主廚更準備三種自製的特色沾醬可搭配享用，包含帶著果香微辣的辣椒果醬、辛香醇厚的大蒜泥，以及充滿大地芳香的百里香油，讓人不知是要小口品嚐、還是一口就吃下去。





而在主菜方面「小牛排、燉肉醬、檸檬沙巴雍」用牛油將牛肋排表面煎至金黃香脆，然後用昆布將煎好的牛肋排緊緊包裹，最後將其放入烤箱中慢烤至完美。讓肉質在烤製過程中更加入味，增添一抹海洋的鮮味。搭配這道牛肋排的配菜也非常獨特，由螺肉和蘿蔓萵苣製成，並加入雪麗醋和牛油進行煎制。



主廚表示，另一個亮點就是濃稠而輕盈的檸檬沙巴雍，這種醬汁是用虹吸方式製成的，結合了蛋黃、糖和酒。透過加熱攪拌和乳化，再打入空氣，形成了一種獨特的質地和口感。最後，滴入幾滴檸檬汁，不僅增加了醬汁的清新感，也平衡了整體的味道。





最後，在甜點方面「蕎麥慕斯、巧克力雪酪、焦糖蕎麥」是將烘培過的蕎麥浸泡在奶油和牛奶中，浸泡過程可讓蕎麥充分吸收乳品的香氣與風味，再加入白巧克力進行打發，製成蕎麥慕斯。搭配享用的是以85%的法芙娜黑巧克力製成的雪酪，黑與白巧克力、慕斯與雪酪，雙重美味互相輝映，淋上焦糖醬，並以黑巧克力碎片及蕎麥碎片點綴，增加多重口感，讓Maxime主廚的料理畫上完美的句點。



38樓馬可波羅餐廳「星饗香格里拉」亞洲百大餐廳美味料理

客座主廚活動時間：2023年11月15日至19日

營業時間及價格：

午餐11:30am - 2:30pm｜每位2,280+10% 元起

晚餐6:00pm - 9:30pm ｜每位4,880+10% 元起

訂位專線：02-7711-2080