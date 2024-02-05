很多時候嘴饞想喝飲料，但又不知道喝什麼、有點選擇障礙，窩客島這次推薦你11間手搖杯新品、手搖杯優惠清單，喝飲料就是先喝新品、先搶優惠就對了。其中，配合草莓季話題，多間手搖杯「草莓新品」已經正式開賣，「麻古、大苑子、發發」，草莓牛奶、草莓冰沙、草莓優格通通可以喝過一輪。另一派「手搖杯新優惠」則有春節刮刮卡、飲料組合優惠、周邊加價購，搶便宜也可以揪團開喝。







手搖杯新品推薦：麻古草莓提拉米蘇

草莓季沒喝到麻古茶坊的草莓飲料，就別說自己是草莓控！一年一度草莓控最期待的「麻古茶坊草莓季」，將於2/27強勢回歸，將「芝芝草莓果粒」、「草莓果粒波波」、「草莓提拉米蘇」三款人氣爆棚的草莓手搖飲，再度回到店內，讓草莓控連喝三杯超過癮。



開賣日期：2024/2/27

售價：

1、芝芝草莓果粒

南部90元；中、北部95元



2、草莓果粒波波

南部90元；中、北部95元



3、草莓提拉米蘇

南部90元；中、北部95元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/381275







手搖杯新品推薦：大苑子莓好相遇

大苑子超狂、超浮誇「莓好相遇」18顆草莓冰沙回來了！每年草莓控都在等，草莓季不可以只喝草莓牛奶、吃草莓大福，也一定要喝到大苑子「莓好相遇」。整整18顆新鮮大湖草莓，是只有瘋狂水果控「大苑子」才有的草莓冰沙天花板。



開賣日期：2024/02/14

售價：150元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/381841





手搖杯新品推薦：發發踏雪尋莓系列

配合草莓季節，優格手搖飲「發發」這次特別設計草莓主題新品「踏雪尋莓系列」，以苗栗大湖草莓作為主角，推出優格基底「白雪草莓啵啵優格」、鮮奶基底「白雪草莓啵啵鮮奶」，兩款都喝得到全新配料「寒天啵啵」以及草莓果丁口感。此外還有超萌周邊「奇異鳥針織包、天使奇異鳥杯套、奇異鳥金屬徽章別針」，療癒小物當情人節禮物也很可以。



開賣日期：即日起

售價：

白雪草莓啵啵優格：90元

白雪草莓啵啵鮮奶：75元







手搖杯新品推薦：迷客夏啵啵鮮芒果昔

在迷客夏台北101店，獨家限定推出「啵啵鮮芒果昔」，使用新鮮芒果打成果泥，搭配寒天脆啵啵球增添口感，只有在台北101觀景台才能喝得到。同時，迷客夏也特別設計台北101專屬的紙杯包裝，以台北101圖案、珍奶圖案打造2款紙杯，讓人拍照打卡更加可愛。



開賣日期：即日起

售價：啵啵鮮芒果昔：140元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/381617







手搖杯新品推薦：七盞茶X萬丹

手搖杯「七盞茶」不只喝純茶，這次更與萬丹巧克力牛奶合作，推出新品「日日想你」日夏奶茶搭配手作萬丹巧克力奶凍，另一款「巧巧喜歡你」則是萬丹巧克力牛奶與手作白玉珍珠、仙草凍，在2/1~2/15期間可享新品「買一送一」優惠，趁機開喝。此外，2/8-2/14期間，只要到全台七盞茶門市、消費滿168元，然後對店員說出有「龍」字的吉祥話，就免費送大杯「芯月烏龍」一杯。



活動內容：

2/1~2/15，七盞茶X萬丹新品享「買一送一」。

2/8-2/14，到全台七盞茶門市、消費滿168元，並對店員說出有「龍」字的吉祥話，就免費送大杯「芯月烏龍」一杯。







手搖杯新品推薦：春芳號牛奶糖奶茶

喜歡復古懷舊風就選他！春芳號針對春節期間，推出手搖杯新品「牛奶糖奶茶」，復刻甜蜜、濃郁的童年滋味，另一款則是香氣濃郁的「榛果可可奶茶」，奶茶控一定要先喝過。除此之外，2/15~2/16開工兩天快閃推出優惠活動，加入春芳號line官方帳號，線上訂餐出入優惠碼「開工88」整張訂單88折，如果到門市現場消費出示會員，可享2杯以上88折優惠，飲料控開工揪團喝。



上市日期：即日起

售價：

牛奶糖奶茶：70元

榛果可可奶茶：75元







手搖杯優惠推薦：喫茶小舖刮刮卡

台中人氣手搖杯喫茶小舖了解到，冬天就是要來一杯暖暖的，特別冬季新品「薑香法芙娜」系列飲品，要用南投在地老薑和黑糖，暖暖手搖杯的身。同時，慶迎龍年，特別推出獨家優惠活動，1月17日起於喫茶小舖門市單筆消費滿88元即可獲得刮刮卡，刮出品牌限量好禮。



開賣日期：1/17起，贈完為止。

活動一：消費滿$88，即送刮刮卡乙張

活動一：消費滿$99（指定門市），可加購限量周邊商品：春節撲克牌加購價69元，品牌玻璃杯（2款隨機）加購價89元。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/380191







手搖杯優惠推薦：蔦日子情人節優惠

今年情人節正好在春節期間，手搖杯「蔦日子」特別在2/14推出甜蜜情人節優惠，當天買「西柚芝士蜜朵朵」可享第二杯8折優惠，約女朋友一起喝。此外在2/15開工當天也同步推出開工日優惠，當天買蔦口令#1111「舊愛蔦紅北島白玉」，享同品項第二杯5折，飲料控每天都有理由喝。



活動內容：

2/14：買「西柚芝士蜜朵朵」可享第二杯8折。

2/15：買「舊愛蔦紅北島白玉」同品項第二杯5折。







手搖杯優惠推薦： 紅茶巴士刮刮卡

復古風手搖杯「紅茶巴士BLACK TEA BUS」，這次在春節推出刮刮卡優惠活動，2/1-2/29期間內只要消費滿100元送一張、200元送兩張刮刮卡，依此類推。最大獎有機會刮中「iPhone 15 Pro、PS5 遊戲主機、濕拖清潔機器人、藍牙喇叭」等好禮，讓飲料控喝起來、抽起來。



活動期間：2024/02/01-02/29

活動內容：消費滿百元即贈送一張刮刮卡，滿二百送二張，多買多送。







手搖杯優惠推薦：三分春色組合優惠

甜點系手搖杯「三分春色」這次特別針對草莓季，推出「甜點+手搖杯」的組合推薦優惠，即日起至3/31前，在台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市，只要買任一飲品加69元，就可獲得限量新品「草莓千層蛋糕」，推薦搭配「烏娜紅茶拿鐵、山茶花鮮檸葡萄凍、冬片茶」，打造療癒下午茶。



活動期間：即日起至3/31

活動內容：台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市，只要買任一飲品加69元，就可獲得限量新品「草莓千層蛋糕」。







手搖杯優惠推薦：頃刻間免費加料

士林夜市綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，這次春節期間特別推出「頃刻龍咚鏘」優惠，2/13-2/25期間，點飲品加料「紅白圓仔」全免費，並且再加碼送「新春大紅包」神秘獎項等飲料控來抽。其中特別推薦「圓仔紅豆沙牛奶」、「圓仔抹茶旅人」、「圓仔小時紅」，搭配紅豆牛奶、抹茶牛奶或小時候紅茶都對味。



活動期間：2024/2/13-2/25

活動內容：點飲品加料「紅白圓仔」全免費，並且再加碼送「新春大紅包」。



