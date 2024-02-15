免費加麵早就不夠稀奇了！牛肉麵身為台灣人最愛的小吃之一，不管在台灣各地都隨處可見，不過懂吃的饕客們一定都知道，台中市區其實隱藏了不少千奇百怪、花招百出的牛肉麵名店，不管是將牛肉換成超豪奢的牛小排、或是吃麵之前先用威士忌開胃，再不然就是把小籠湯包丟進牛肉麵的獨門吃法，來台中一趟肯定會讓你大開眼界，現在就趕快將這9間有點獵奇的超強牛肉麵都筆記下來，保證會顛覆你對傳統牛肉麵的想像。



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對於牛肉麵愛好者來說，台中絕對是去不膩的一個城市，因為這裡有千變萬化的吃法等著你來嚐鮮，像是最近話題滿滿的「洄味牛肉麵」所主打的「極奢牛小排三重奏」，把傳統牛肉換成無骨、帶骨與厚切牛小排，一碗下去雖然要價不斐，但光是視覺就已經突破一百分！而引起部落客搶朝聖的「三生有幸」，店家則是建議一口牛肉原湯一口威士忌，先用地酒把味蕾打開，獨特又奢侈的吃法全台僅此一家；來到必比登推介的「饕之鄉李姐的店」，則要把招牌的小籠湯包丟進牛肉麵一起吃，讓湯包的湯汁與牛肉湯互相融合，就能打造出風味與熱量都滿點的邪惡牛肉湯包麵。



洄味牛肉麵：牛小排加麵才夠看

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 洄味牛肉麵 說：

極奢牛小排三重奏（紅燒、粗麵），有選擇困難的朋友點這份準沒錯，一次可以吃到無骨牛小排、帶骨牛小排、厚切牛小排、牛筋、牛肚、牛腱等多種肉品，外加一顆溫泉蛋，而且還可以兩個人一起享用，麵條的話也可以一直續加...<全文介紹>



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洄味牛肉麵（崇德店）

地址：台中市北區崇德路一段498號

電話：0988-234-735





麵家二眷：大塊帶骨牛肋排超搶眼

部落客 橘子狗愛吃糖 造訪 麵家二眷 說：

「整副帶骨牛肋排麵」選的是皮帶麵，裡面主角是滷透大塊帶骨牛肋排上桌，看起來相當有厚度，但咬下肉質完全不柴，幾乎已經滷到嫩透，骨頭輕鬆就跟牛肉剝離，靠近骨頭部份還有帶嚼勁的筋膜，厚實又非常好吃...<全文介紹>



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#麵家二眷-台中店

地址：台中市北區學士路142號142號

電話：0909-505-059



饕之鄉李姐的店： 獨門小籠湯包入麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣！！！造訪 饕之鄉李姐的店 說：

饕之鄉李姐的店還有一個鄉民們發明的獨特吃法！將小籠湯包泡在牛肉麵湯中，看起來很像小籠湯包版的牛肉湯餃！小籠湯包融合了牛肉麵的鮮味，使其風味更加濃郁，當湯包的湯汁流出時，更加提升了...<全文介紹>



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#饕之鄉李姐的店

地址：台中市西區向上路一段353號

電話：04-2473-9267





精誠牛肉麵：巨無霸牛腱太吸睛

部落客 狐狸金的日常 造訪 精誠牛肉麵 說：

精誠牛肉麵的牛腱一條只做兩碗牛肉麵，而且看這肉塊無論正拍側拍都是超厚實的，重點是滷煮的很入味而且那牛肉的油花跟筋膜處也是已經軟Q軟Q的，能天天吃到這牛腱肉真的就太幸福了！<全文介紹>



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#精誠牛肉麵

地址：台中市西屯區精誠路34號

電話：04-2329-3635





三生有幸：威士忌配麵引發話題

部落客 Mika出走美食日誌 造訪 三生有幸 說：

採用單一純麥威士忌去調製的地酒，因為是搭配餐點用的，不能太烈或太嗆口，店家建議一口原湯一口酒，先用地酒把味蕾打開，湯的香醇會更沁人。這樣搭配著吃牛肉麵，真的不一樣，有被打開味蕾的感覺...<全文介紹>



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#三生有幸

地址：台中市西區五權五街82-7號1樓

電話：0906-137-000





吳家莊頂級紅燒牛肉麵：牛腱肉滿到看不到麵

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 吳家莊頂級紅燒牛肉麵 說：

這碗蒜香牛肉乾麵一上桌有嚇到糖糖，這份量也太多了吧！還好是點小碗的，牛腱肉整個鋪滿滿，把底下的麵條都給蓋住了，只要點蒜香牛肉乾麵，就會附上一碗原汁牛肉湯唷...<全文介紹>



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#吳家莊頂級紅燒牛肉麵

地址：台中市北區永興街234號

電話：04-2236-6282





隆師傅牛肉麵：特寬皮帶麵超吸汁

部落客 SOLO的玩樂指南 造訪 隆師傅牛肉麵 說：

川味湯頭和牛肉的香氣融合的恰到好處，在喝湯的同時也能品嚐到濃厚的牛肉香氣，辣味的部分很香很開胃。這碗我選擇的是皮帶麵，整片的麵條吃起來更有口感，是咀嚼控的好選擇…<全文介紹>



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#隆師傅牛肉麵

地址：台中市大里區永興路342號

電話：0909-468-588





玖零牛肉麵：每日限量牛肋麵

部落客 狐狸金的日常 造訪 玖零牛肉麵 說：

玖零牛肉麵還有這每日限量推出的老饕等級料理，每種系列湯頭都可以搭配這個用「牛肋」，但想吃嘿嘿早點來喲～當然要過來前也是可以電話確認一下，吃不到牛肋來吃經典款牛腱肉塊的牛肉麵也是超讚的。<全文介紹>



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#玖零牛肉麵

地址：台中市西屯區西屯路二段90-20號

電話：0906-930-910





小初店：牛肉尺寸堪比牛排

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 小初店 說：

不得不說小初店的採用的是屬於牛腱肉的部分，牛肉真的是有夠大，非常大，不誇張，這個尺寸直逼牛排的SIZE，本以為這牛肉吃起來會相當乾澀，結果居然不會耶！反而是相當的軟嫩，肉與肉中間的牛筋也非常軟嫩好咬...<全文介紹>



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#小初店

地址：台中市南屯區大業路243號

電話：04-2310-0700



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