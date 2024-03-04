敲碗市長請客吃酸菜白肉鍋！行政院副院長鄭文燦為了支持台糖豬肉，邀台中市長盧秀燕一起「約吃酸菜白肉鍋」，日前盧市長在臉出分享「台中酸菜白肉鍋」口袋名單，一度成為台中熱搜關鍵字。這次窩客島整理出部落客推薦7間「台中酸菜白肉鍋」清單，比市長早一步先約台中吃鍋。







台中酸菜白肉鍋推薦：爸爸酸菜白肉鍋太順店

窩客 愛玩女王 說：

巨無霸呼拉圈肉片鴛鴦鍋，這牛肉與豬肉的圍成一個超大呼拉圈，就連服務人員都拿的好吃力，一上桌那視覺震撼感也是超強! 而且肉片看起來都超新鮮美味，白肉配酸菜鍋、牛肉涮涮辣味鍋，聚餐只要有這鍋就圓滿啦...<全文介紹>



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#爸爸酸菜白肉鍋太順店

地址：台中市太平區太順路327號

電話：04-2393-0125







台中酸菜白肉鍋推薦：正海城北方美食館

窩客 糖糖's 享食生活 說：

這間位在豐原的正海城北方美食館不只在地人推到爆！就連外地人都特別跑來豐原吃正海城北方美食館的東北酸菜白肉鍋，不管平假日都是人潮爆滿，正海城北方美食館除了招牌東北酸菜白肉鍋，手作餅類、熱炒、脆皮燒鴨糖糖也超推薦...<全文介紹>



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#正海城北方美食館

地址：台中市豐原區永康路9號

電話：04-25289818





台中酸菜白肉鍋推薦：小瀋陽酸菜白肉鍋 西屯

窩客 Buuz Kuo 說：

店內祖傳手工酸菜，酸白菜採祖傳醃漬手法，純手工沒任何人工添加物，依照台灣天候調整發酵溫度，至少要醃漬1個月以上，吃起來算是清香酸甜，而非一昧的酸，而且脆脆的口感相當不錯...<全文介紹>



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#小瀋陽酸菜白肉鍋 西屯

地址：台中市西屯區西屯路二段32-10號

電話：0960-949-137







台中酸菜白肉鍋推薦：大紅燈籠-東北酸菜白肉鍋

窩客 狐狸金的日常 說：

大紅燈籠東北酸菜白肉鍋自家手工醃製的酸白菜鍋自然酸香味真的超誘人，另外十多種北方麵食也是人氣餐點，像是酢醬麵、麻醬麵、水餃、捲餅…等等，另外大紅燈籠東北酸菜白肉鍋還有不少拿手的滷味、涼菜也是來客必點...<全文介紹>



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#大紅燈籠-東北酸菜白肉鍋

地址：台中市太平區樹德路368號

電話：04-23960709







台中酸菜白肉鍋推薦：洞豆腐．酸白菜/麻辣鍋

窩客 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 說：

酸白菜湯裡面內含幾片豬白肉、大量酸白菜、枸杞、紅棗，還有新鮮切片蘋果，湯頭喝起來酸而不嗆鮮美回甘，酸白菜香脆微酸，不論煮什麼食材都超讚！...<全文介紹>



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#洞豆腐．酸白菜/麻辣鍋

地址：台中市北區崇德路一段510-3號

電話：04-2235-1285







台中酸菜白肉鍋推薦：驛站房東北酸白菜火鍋

窩客 游小熊 說：

位在柳川西路上的「驛站房東北酸白菜火鍋」，是間販售火鍋的老店，除了有道地的酸白菜鍋之外，還有多樣北方麵食和料理，像是經典的葱油餅、捲餅、紅豆沙鍋餅、水餃、麵食都有...<全文介紹>



#驛站房東北酸白菜火鍋

地址：台中市西區柳川東路三段5號

電話：04-22200168







台中酸菜白肉鍋推薦：九九蒙古烤肉酸菜白肉鍋

窩客 豆芽愛分享 說：

店內的餐點全部都是自助式且以吃到飽的形式供應，包含蒙古烤肉、酸菜白肉鍋(湯底)、青菜、火鍋料、白飯、醬料、飲料、冰淇淋等，只是蒙古烤肉的部分因為都是自己夾、自己調醬、然後給師父炒，所以在排隊及等候上要花的時間稍微久一點...<全文介紹>



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#九九蒙古烤肉酸菜白肉鍋

地址：台中市北屯區崇德路二段239號

電話：(04) 2246-5858





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