炸雞控月底不怕吃土！台灣本土第一連鎖速食「頂呱呱」，喊出月底省錢大作戰口號，推出快閃限定組合優惠，無論是經典頂呱呱炸雞、呱呱包還是雞塊，都推出限定優惠，炸雞+呱呱包99元就有，現省26元。更祭出多人分享6塊炸雞組合，讓你月底也能開炸雞趴。
即日起至03/24期間，頂呱呱祭出百元有找「激省99元組合」，共推出雞呱A組「原味炸雞1塊、呱呱包1顆」和勇薯B組「阿勇雞塊6塊、地瓜薯條1份」兩款優惠組合，以經典人氣炸雞、雞皮包油飯和香綿地瓜薯條為主打，下午茶來一份很剛好。
而大家最愛的頂呱呱薄皮炸雞也推出限時下殺優惠，原價360元「6塊雞飽足組」原味炸雞3塊、原味雞腿3支，現在只要269元就有。而6塊雞辣台組則是以辣味炸雞和雞翅為主，原價372元、特價299元，週末就到頂呱呱買炸雞療癒一下。
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頂呱呱優惠
活動時間：03/20-03/24
優惠內容：
雞呱A組 99元(原價125元)
勇薯B組 99元(原價125元)
6塊雞飽足組 特價269元(原價360元)
6塊雞辣台組 特價299元(原價372元)