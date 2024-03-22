貓貓肯德基，太太太可愛！台灣肯德基這次特別與超萌貓系IP「mofusand貓福珊迪」打造超萌聯名，推出限定活動「一起K哇伊-春日同萌祭」，包含貓貓限定包裝、限定套餐、限定周邊免費送，此外在肯德基門市也出現超萌「貓福珊迪」可愛窗貼，讓粉絲跟著炸雞貓貓、蛋撻貓貓一起吃肯德基。



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肯德基這次與貓福珊迪聯名推出「一起K哇伊-春日同萌祭」，推出3款限定包裝，點炸雞餐、XL餐、蛋撻禮盒就能拿到超可愛貓貓盒。除此之外，本次聯名也推出「貓福珊迪K哇伊限定套餐」3款，依照不同人數推出同樂餐、雙人餐、XL餐，每一款套餐都包含一份新品「黃金超蝦塊」，吃得到Q彈蝦肉，粉絲們一定要先衝。







除此之外，肯德基與貓福珊迪也針對「貓福珊迪K哇伊限定套餐」推出周邊小物免費送，包含「K哇伊L夾」2款隨機、「K 哇伊造型貼紙」3款隨機，點套餐就免費送。其中點「同樂餐」送貼紙+L夾，「雙人餐」送L夾，「XL餐」送貼紙，套餐通通在3/26起於官網/PK APP搶先預購，貓奴手刀吃起來。





肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭

活動期間：3/26-3/28肯德基官網/PK APP限時搶先預購，3/29起正式開賣。

推薦套餐：

貓福珊迪K哇伊 同樂餐

售價：650元

內容：咔啦脆雞*6+莫札瑞拉起司球一份＋黃金超蝦塊一份＋香酥脆薯（大）*1+原味蛋撻*6+可樂（中）*3

贈送小物：K哇伊L夾+K哇伊貼紙（款式隨機）



貓福珊迪K哇伊 雙人餐

售價：399元

內容：咔啦脆雞*4＋莫札瑞拉起司球一份+黃金超蝦塊一份＋香酥脆薯（中）＋原味蛋撻*2+可樂（中）*2

贈送小物：K哇伊L夾（款式隨機）



貓福珊迪K哇伊XL餐

售價：249元

內容：咔啦脆雞*2+香酥脆薯（中）＋黃金超蝦塊一份＋原味蛋撻*1＋可樂（中）

贈送小物：K哇伊貼紙（款式隨機）



