為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 貓貓肯德基太可愛！肯德基「貓福珊迪K哇伊套餐」黃金超蝦塊開賣，超萌「貓福珊迪貼紙、貓福珊迪L夾」免費送。

貓貓肯德基太可愛！肯德基「貓福珊迪K哇伊套餐」黃金超蝦塊開賣，超萌「貓福珊迪貼紙、貓福珊迪L夾」免費送。

2024-03-22 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,304
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

貓貓肯德基，太太太可愛！台灣肯德基這次特別與超萌貓系IP「mofusand貓福珊迪」打造超萌聯名，推出限定活動「一起K哇伊-春日同萌祭」，包含貓貓限定包裝、限定套餐、限定周邊免費送，此外在肯德基門市也出現超萌「貓福珊迪」可愛窗貼，讓粉絲跟著炸雞貓貓、蛋撻貓貓一起吃肯德基。

推薦閱讀：草仔龜還不夠！必勝客新品「芝心蛇圈圈」新品再流出，敲碗4/1愚人節吃「芝心蛇圈圈」加烏龜比薩湊一組。
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基這次與貓福珊迪聯名推出「一起K哇伊-春日同萌祭」，推出3款限定包裝，點炸雞餐、XL餐、蛋撻禮盒就能拿到超可愛貓貓盒。除此之外，本次聯名也推出「貓福珊迪K哇伊限定套餐」3款，依照不同人數推出同樂餐、雙人餐、XL餐，每一款套餐都包含一份新品「黃金超蝦塊」，吃得到Q彈蝦肉，粉絲們一定要先衝。
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，肯德基與貓福珊迪也針對「貓福珊迪K哇伊限定套餐」推出周邊小物免費送，包含「K哇伊L夾」2款隨機、「K 哇伊造型貼紙」3款隨機，點套餐就免費送。其中點「同樂餐」送貼紙+L夾，「雙人餐」送L夾，「XL餐」送貼紙，套餐通通在3/26起於官網/PK APP搶先預購，貓奴手刀吃起來。
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭

活動期間：3/26-3/28肯德基官網/PK APP限時搶先預購，3/29起正式開賣。
推薦套餐：
貓福珊迪K哇伊 同樂餐
售價：650元
內容：咔啦脆雞*6+莫札瑞拉起司球一份＋黃金超蝦塊一份＋香酥脆薯（大）*1+原味蛋撻*6+可樂（中）*3
贈送小物：K哇伊L夾+K哇伊貼紙（款式隨機）

貓福珊迪K哇伊 雙人餐
售價：399元
內容：咔啦脆雞*4＋莫札瑞拉起司球一份+黃金超蝦塊一份＋香酥脆薯（中）＋原味蛋撻*2+可樂（中）*2
贈送小物：K哇伊L夾（款式隨機）

貓福珊迪K哇伊XL餐
售價：249元
內容：咔啦脆雞*2+香酥脆薯（中）＋黃金超蝦塊一份＋原味蛋撻*1＋可樂（中）
贈送小物：K哇伊貼紙（款式隨機）
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基X貓福珊迪 一起K哇伊-春日同萌祭 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#肯德基
morechevron_right
文章關鍵字
肯德基 貓福珊迪 貓咪 聯名 more
延伸閱讀
拿坡里買一送一！拿坡里炸雞「買一通、送一桶」優惠開吃，買一送一優惠「2桶炸雞390元」炸雞控覺得嗨。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up