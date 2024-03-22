不只有超狂、超獵奇的「草仔龜比薩」掀起話題，必勝客再傳出預計要再推出新品「芝心蛇圈圈」，復刻只有比薩邊邊的「芝心圈圈」，做成白蛇造型，消息一出也讓許多網友加入討論，必勝客近期的新品「烏龜、蛇」大玩動物梗，再掀一波新品話題。
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▲圖片來源：「靠北必勝客」臉書社團。
這次必勝客針對清明節祭祖話題，推出新品「草仔龜比薩」，在網路掀起一波討論，店員手工製作的「草仔龜」更是讓人瘋傳。除了烏龜比薩之外，臉書社團也傳出必勝客即將在推出全新「芝心蛇圈圈」，延續往年「健身環芝心圈圈」的吃法，把芝心餅皮做成一條巨蛇，也讓粉絲笑稱是「白蛇傳」。
過往必勝客「健身環、零傷害芝心圈圈」在4月愚人節開賣，這次傳出即將推出「芝心蛇圈圈」新品比薩，也讓粉絲們期待，是否也將在4/1愚人節推出，正好和清明節「草仔龜比薩」一起吃，蛇加烏龜剛好湊一組。而近期接連推出兩款許需要考驗店員「手作美感」的比薩新品，也讓不少網友大嘆「必勝客店員辛苦了」。
必勝客「芝心雙粿草仔龜比薩」
販售日期：即日起於PK APP開放預購、3/24正式開賣
售價：780元
必勝客「芝心蛇圈圈」
販售日期：依官方公佈為準。