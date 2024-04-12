不管你說油桐花季是四月雪、還是五月雪，都要筆記「油桐花秘境」準時去打卡！油桐開花在每年的4月到5月之間，雖然開花時間大約只有短短三週，但一整叢桐花飄落、覆蓋在地面上形成雪白地毯，更是賞桐花必拍的美景之一，如下雪般景色也呼應了「四月雪、五月雪」的稱號。這次窩客島帶你看北部5大「桐花季秘境」打卡點，看完就能準備出發。







桐花季打卡點推薦：土城桐花公園

在新北土城的「桐花公園」種植了近百株的油桐樹，每年4-5月油桐花季期間都吸引遊客朝聖。在桐花公園中沿著木棧道可以一邊散步一邊近距離欣賞油桐花美景。此外公園中還有觀景平台、吊橋、步道，連通天上山步道、賞螢步道、承天禪寺等景點，沿途一邊打卡拍美照。





▲圖片來源：「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島的文章分享。



桐花季打卡點推薦：三芝賞桐步道

三芝「桐花步道」地點位在大坑溪上游，因為油桐樹密集，加上細緻碎石鋪地、坡度平緩好走，因此成為每年「賞桐」的必拍景點之一。造訪時可以導航定位從陽光路進入，一路走到三生步道，沿途都能看到桐花飄落，撲滿一地的美景。





▲圖片來源：「揚子陵」於窩客島的文章分享。

桐花季打卡點推薦：石門路麗景山莊前

新北土城「麗景山莊」是私藏的油桐花打卡點之一，在山莊前的石門路一般是登山客的步行路線，登山口一帶在桐花季時有大量落花，還可以等待風吹起，看花多緩緩落下的「下雪」美景。而「麗景山莊」屬私人土地，造訪時僅止於石門路上、走步道拍照即可，不要進入私人土地以免糾紛。





▲圖片來源：「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島的文章分享。



桐花季打卡點推薦：桃園龍潭甘家堡

桃園龍潭「甘家堡」是私人宅邸，平時不會對外開放參觀，只有在每年桐花盛開時才會開放，每人入場收費60元。在甘家堡可以欣賞到池畔湖景，更可以在桐花樹下野餐賞花，超浪漫。2024年開放時間則會依據「甘家堡生態文藝休閒園區」官方粉絲團公告為準，讓粉絲們期待今年也能拍到美美的五月雪。





▲圖片來源：「揚子陵」於窩客島的文章分享。



桐花季打卡點推薦：客家大院

提到油桐花，真的不能不去苗栗朝聖。苗栗縣銅鑼鄉「客家大院」地點就位在桐花公園內，原先是公園管理站的，後來設計以客家三合院保留文化景觀，讓人在欣賞沿路桐花飄落美景、用桐花排字耍浪漫之餘，也能感受客家風情。





▲圖片來源：「章魚娜娜」於窩客島的文章分享。

油桐花景點：土城桐花公園 景點資訊

地址：新北市土城區承天路149號旁（桂竹園旁）



油桐花景點：三芝賞桐步道 景點資訊

衛星定位點：賞桐步道（入口處）N25°15'35.5 121°31'15.3

建議搜尋地標：三生步道（步行）、賞桐步道陽光路停車場（開車）



油桐花景點：麗景山莊 景點資訊

地址：新北市土城區石門路96號前

注意事項：山莊為私人土地，勿進入。



油桐花景點：甘家堡 景點資訊

地址： 桃園市龍潭區德湖街515巷

開放時間：依「甘家堡生態文藝休閒園區」官方粉絲團公告為準。



油桐花景點：客家大院 景點資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉龍泉15號