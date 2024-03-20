苗栗的客家族群佔大宗，來到苗栗不免能吃到、玩到有關客家文化的相關景點，而客家大院裡免就是桐花公園，在桐花季節中來此欣賞桐花的美，更是最佳時機！

但比較特別的是平時是免門票，而桐花祭時就會酌收一人$200元門票(可折抵$100元)，這點就要自行斟酌囉！裡面的日式建築街道還搭配了許多桃太郎公仔。

來此貼近大自然欣賞桐花，沿路也有許多造景與桃太郎相關公仔、石虎、蘑菇屋，其實都相當可愛，帶孩子來拍拍照挺不錯的！裡面的「客家大院」呈現三合院客家建築，現今是姜太公中部道場，也有展示客家文物，但當天參拜的人多到實在沒辦法參觀，有些可惜！

內容目錄 Toggle Toggle 客家大院 營業時間 AM08：00-PM17：00

桐花季須購買門票

非桐花祭免門票入園

不是桐花季來就可以免費入園，但不就是要看桐花嗎？所以我們還是購票入園了！

停車場相當大，遊覽車都停了不少！

日本大街其實就是你看到的這條，以日式建築風格呈現，裡面有一些商家販售商品與飲品冰品！門票折抵我們也在這使用。

透明皂很多種選項，是不是有似曾相識的感覺？沒錯！很像雅聞的透明皂系列，我們算是透明皂的忠實用戶，一看就覺得超像！商品折抵就決定用在這了！

客家大院 桃太郎可愛公仔

戶外許多桃太郎系列公仔，連桐花公園裡也是桃太郎相關公仔。

怎麼這表情跟公仔有點像？你是搞笑藝人嗎？

桃太郎與爸爸，應該算是養父！呵呵。劇情我可是很透徹阿！小時候我也是桃太郎迷，一度覺得我也是從桃子裡面蹦出來的！

商店旁的廣場上除了賣吃的，還有一攤媽媽級的歌唱團，吸引許多長者在此歇腳聽歌

這也有商店與歇腳處，裡面是販售香氛類的商品，同樣可以在這使用門票折抵。

包裝的都相當美，年輕人也會喜歡的清新感。

客家大院 桐花公園

一走上來就聞到濃濃的烤香腸，小吃攤無所不在。

沿路走地上都能看見桐花飄落下來的花。





發現樹下鞦韆，小章魚飛快地奔向鞦韆，推手也很自動的就定位。

默契十足的組合，不錯不錯！

旅人留下的浪漫花語。







保育石虎大慈善，有一隻石虎揹著捐款箱！號招大家一起加入捐款保育的行列。

苗栗是石虎重要的棲息地，如今卻面臨保育危機。

200年歷史的土地公廟，以客家米倉為靈感，設計出超討喜的天地財庫，

發財米使用方法教學！

超可愛的蘑菇屋，一定要拍拍照帶回家紀念。





小孩拍起來真的超可愛！

客家大院 姜太公中部道場(原本的客家大院)

裡面有展示客家文化，貼近傳統的客家建築。

一旁的早期幫浦相當復古，真的可以出水喔！

地上擺有七星擺陣，還有指引箭頭指導方向，許多人一進來都會先踏過。

當天人好多阿！都是一車一車的遊覽車，清一色都是長者！類似進香團嗎？









客家大院後側。

走道客家大院其實逛的就差不多了！回程時可以走剛才沒經過的地方，再慢慢逛回去。

桃太郎要蹦出來了！什麼？原來是隻章魚！

真正可愛的桃子在這啦！討喜的童子造型。

看的出來設備上都有些歲月痕跡了，但平時其實也不收費，也就不要太計較了！





桃太郎的養父母，辛苦煮飯的老婆婆，因為桃太郎一餐吃超多！才能一瞬間長大阿！

沿路地上都有落下的油桐花，收集起來玩灑花也是挺有趣的！

來到苗栗銅鑼來這走走其實也不錯！就像在公園一樣，廣大的腹地還能貼近大自然，享受悠閒的午後時光！

客家大院 心得評語

不是桐花祭來免門票，就像來公園走走、吸收芬多精是很棒的地方；桐花祭時會酌收門票，但可以欣賞到許多美麗桐花！

桐花季也就真的就是為了桐花而來，維護也是相當不易，除了桐花還能參觀客家建築、可愛公仔、蘑菇屋。

客家大院 位置資訊

交通與停車

【自行開車路線】

國道1號：苗栗交流道下→往苗栗方向→接台72線往大湖方向→客屬大橋右轉→過客屬大橋後依指標可抵達。

國道1號：銅鑼交流道下→往銅鑼方向走→台13銅鑼外環道往苗栗方向→至中正路左轉→銅鑼火車站前右轉119線→依指標抵達。

【大眾交通工具】

火車：銅鑼火車站下車→搭計程車約六分鐘可抵達。

火車+公車：銅鑼火車站下車→轉搭新竹客運前往新基隆班車→於七十份站下車→步行抵達。

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