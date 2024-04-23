大溪真的不只有豆干必吃！來到大溪除了衝老街吃豆干，其他還有許多在地人才知道的排隊美食，人氣完全不輸給老街美食，太晚去根本吃不到，這次窩客島便一次整理7間必吃的大溪美食，如果來大溪不知道該吃什麼，不妨跟著這份清單，品嚐當地人必吃的日常美食。







桃園大溪人氣街邊小吃推薦

大溪各處藏有不少當地超夯的街邊小吃，像是位在第一公有市場內的「大溪無名炸雞攤」，從早上就能看到一群婆婆媽媽們還沒開始買菜，就先來排隊搶買，招牌炸雞翅、地瓜薯條、柳葉魚通通都要吃到；而炸得金黃酥脆的「大陸妹共匪餅」，有甜鹹兩種口味，其中鹹共匪餅包入滿滿的高麗菜、荷包蛋，超厚實飽滿的內餡超涮嘴，是當地人才知道的隱藏版小吃。





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桃園大溪人氣攤車推薦

一咬就噴汁的「幸福小站現烤蜜汁香腸」更是在地超有名的必吃名店，以木炭現烤巨大香腸，配上塞滿洋蔥、蘿蔔乾配料的糯米腸，兩個一起吃份量超足，每天只賣2.5小時，想吃可得抓緊時間卡位；「大溪香腸哥」則是用銀絲卷取代糯米腸，銀絲卷烤到金黃焦脆的外皮，與多汁的香腸形成獨特口感，另外也有銀絲卷尬鹹豬肉的組合，想嚐鮮先衝這家。





▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」、下圖「



桃園大溪人氣古早味麵店推薦

大溪當地除了有炸雞、大腸包小腸等熱門的街邊小吃，大溪老街附近也有超夯的「乾麵居」必吃，是在地人的日常美食，有販賣古早味乾麵、滷味等小吃，其中招牌乾麵搭配店家特製的辣醬，更讓人一吃便停不下口。





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桃園大溪古早味甜點推薦

而甜點部分一定要來吃古早味豆花，除了位在老街中的「賴媽媽豆花」，是觀光客都知道的夯店，附近還有「大溪賴祖傳豆花」，雖然只提供外帶，平日排隊人潮一樣沒停過；此外，超吸睛可愛的「和風手工豆腐酪」，豆腐酪周圍搭配一圈五顏六色的配料，網美們來大溪不能忘了拍這一碗。





▲圖片來源：上圖「陳小可的吃喝玩樂」、下圖「魔王的碗公」於窩客島的文章分享。



大溪無名炸雞攤

地址：桃園市大溪區民權路29號



大陸妹共匪餅

地址：桃園市大溪區仁和路二段252號

電話：03-390-0841



大溪幸福小站現烤蜜汁香腸

地址：桃園市大溪區員林路三段172號

電話：0932-533-436



大溪香腸哥

地址：桃園市大溪區員林路一段258號利來福超市旁廣場第二間 麥當勞旁

電話：0934-039-885



乾麵居

地址：桃園市大溪區民權東路7號

電話：03-387-0638



大溪賴祖傳豆花

地址： 桃園市大溪區仁和路一段61號

電話：03-390-9840



和風手工豆腐酪

地址：桃園市大溪區和平路54號

電話：03-388-0206