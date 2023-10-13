桃園美食 | 大溪香腸哥 炭烤銀絲卷夾香腸及鹹豬肉 台式熱狗堡

大家常吃大腸包小腸，就是糥米腸包香腸。而 大溪香腸哥 是把香腸夾入銀絲卷裡，全程採用碳烤，再幾加醃漬蘿蔔乾、生洋蔥，少許胡椒及甜辣醬，醬香十足，肉感飽滿，真的一吃立馬被圈粉！

內容目錄 Toggle Toggle

桃園大溪美食推薦-大溪香腸哥

趁著中秋連假，想到大溪韭菜田拍照，沒想到花期已到尾聲，拍起來並不好看，然而都到大溪了，卻不想空手而回，於是來到放口袋名單很久的 大溪香腸哥 。

大溪香腸哥 位於大溪員林路麥當勞旁，是一整排的貨櫃屋其中一個攤位，我們開門後沒多久來，沒想到店門口就有不少人在排隊了！等候期間，外送平台的鈴聲響不停，車輛也是一直跟著我們一起等待美味出爐。

桃園好吃香腸推薦-大溪香腸哥

大溪香腸哥 是由一對夫妻一起經營，兩人閒瑕之餘還會拍影片，是以為名的Youtuber。已開業二十多年，在員林路這個地點經營了5年多，據知假日通常都會大排長龍，門口前的空地還得準備板凳給客人坐著等候。

大溪香腸哥 全程炭火燒烤

大溪香腸哥 這個店面其實是西曬太陽直射的位置，除了老闆面前的碳爐之外，再加上西曬，艾方妮在一旁站一下就狂冒汗，別說是一直在爐前忙碌的老闆及闆娘，他們的手及臉上都是止不住的汗水，真的相當地辛苦。

適逢中秋節，也有許多客人特地來此買木炭及炭精，甚至他們所使用的生香腸、洋蔥及醃漬蘿蔔乾都有人會單獨購買。

大溪香腸哥 深受媒體的爭相報導，另外位於大溪情人橋畔的攤車，是由老闆的父母經營的，也是大受歡迎的排隊名店。

大溪香腸哥 菜單Menu價目表

大溪香腸哥 當然以香腸為主，之前的香腸都還是自己灌的，但目前將自己的要求跟廠商合作，嚴選豬後腿肉且加入高梁酒調味，是招牌必點的。除了一般常見的糥米腸，最特別的是利用銀絲卷與香腸的結合，還有特別的鹹豬肉。

不過因應原物料成本的上漲，在10月份將有售價調整的公告。

大溪香腸哥 點餐方式

來到櫃檯先跟闆娘點餐結帳，會以個人手機後三碼當做號碼牌，等候叫號取餐。由於全程都是炭火烤製，因此大約需要15~20 分鐘，若不想久等的人，可以事先以電話預約。

見到香腸一字排開，在炭火加持下發出陣陣的香氣，真是令人食慾大開啊！

艾家好幾年沒有在中秋烤肉了，此時見到這烤香腸的畫面，多少也補足了一點遺憾。

大溪香腸哥 的香腸個頭比起一般常見的稍大一些，有些熟門熟路的客人，單點香腸配顆大蒜再搭個啤酒，在一旁就開始享用了！

大家常見大腸包小腸，就是糥米腸包香腸。而 大溪香腸哥 最為人津津樂道的卻是這個銀絲卷。

利用炭火高溫把銀絲卷烤到表面金黃酥脆，光看就覺得超好吃的！

不免俗地當然也有糥米腸，在翻烤過程中，將糥米腸剪了小口助熟，看起來有點像刺蝟，覺得有點可愛！

烤好的餐點會開始組裝，見到老闆會在銀絲卷上灑上少許胡椒，放上醃漬蘿蔔乾、生洋蔥絲，最後再淋上少許甜辣醬。

大溪香腸哥 一旁還備有剝好的大蒜，甚至還備有小拉鏈袋供大家自行取用。

大溪香腸哥 餐點介紹

剛烤好的餐點其實相當燙啊！大家要小心注意點。

大溪香腸哥-腸香絲守 $ 70

這個組合是用銀絲卷夾入了香腸，裡面還有辣蘿蔔及生洋蔥絲，我們還自己拿了幾顆蒜頭，這就是很台的台式熱狗堡。很喜歡 大溪香腸哥 的香腸，還吃得到肉塊，鮮嫩多汁，太香了！銀絲卷表現得很優秀，烤到表皮焦脆，吸滿了醬汁依然保有Q勁，搭配微辣的蘿蔔乾，真的超好吃，跟糯米腸不一樣的口感，更加有飽足感。

大溪香腸哥-金銀豬寶 $ 85

這個是銀絲卷包鹹豬肉的組合，鹹豬肉的表現也不輸給香腸，沒有一般鹹豬肉過乾或過硬的感覺，咬來很有Q勁，越嚼越香，也保有肉汁，加上洋蔥的脆口感，還有辣蘿蔔乾的微辣刺激，真的很好吃！難怪有人會直接買大份200元的鹹豬肉。

大溪香腸哥 的食材用得很講究，烤功也很了得，熟度掌握得恰到好處！老闆及闆娘即使在飆汗忙碌中，依然很親切，難怪生意可以屹立不搖了！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB： ifunny艾方妮的遊樂場

IG： ifunny.blog/

大溪香腸哥(大溪崎頂員林店) 店家資訊