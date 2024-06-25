夏天來宜蘭冬山，必吃7間古早味小吃先收藏！宜蘭冬山有著冬山車站、三奇伯朗大道、自行車道等熱門景點，適合夏天闔家出遊踏青，窩客島這次整理了7間人氣「宜蘭冬山小吃」，包含長年都有人在排的蝦餅、蔥油餅，以及在地熱門的古早味豆花、麻糬夯店等，宜蘭冬山經典小吃、甜點一次通通給你。







宜蘭冬山小吃推薦

來宜蘭冬山必吃小吃首推「冬山春捲蝦餅」，將小蝦子、地瓜與麵糊一起炸到金黃酥脆，一份比手掌還大的蝦餅不沾醬就超涮嘴，而包入滿滿韭菜的炸春捲也是人氣必點；「武淵香腸伯香腸」除了販賣香味十足的烤香腸，還能到隔壁加工成花生捲包香腸的吃法，即是將一般的花生捲冰淇淋的冰淇淋，改為包烤香腸，超獨特吃法先嚐鮮。





▲圖片來源：上圖「Bunny」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



來宜蘭必吃的蔥油餅，位在冬山老街附近的「金珠蔥油餅」更是冬山必吃的排隊美食，外層酥脆、內部又超軟Q有嚼勁，有重口味的也能選擇加入黃金泡茶，和冰紅茶、檸檬紅茶搭著吃更過癮；此外，在地人激推的「張便當」，三格便當菜、荷包蛋，再加上必點的超大片古早味炸排骨，每到中午都能看到排隊人潮。





▲圖片來源：上圖「算命的說我很愛吃」、下圖「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島的文章分享。



宜蘭冬山古早味甜點推薦

夏天熱到想吃冰，有賣售各種口味的自製冰淇淋「冰點老店冰淇淋專賣店」，夏季限定則有仙草冰、鳳梨檸檬冰，以及必點的「芒果雙爽」，杯裝芒果果肉加清冰、芒果綿綿冰，一個人整杯吃完最爽；近期搬家的「飛魚食染」，主打鹽滷豆花，人氣檸檬豆花除了口感綿密的鹽滷豆花，還加入仙草、酸甜的檸檬糖水，夏天吃超清爽、消暑。





▲圖片來源：上圖「珍妮佛的花草呢喃」、下圖「✡水晶安蹄✡」於窩客島的文章分享。



超有人氣的「阿桶嬤糬」近期也搬家，新店面更加復古文青，店內增添了許多復古擺飾打卡更好拍，古早味包餡麻糬、客家麻糬都是人氣必點，品嚐古早味甜點，一邊享受復古懷舊氛圍，文青來宜蘭先打卡一波。





▲圖片來源：「✡水晶安蹄✡」於窩客島的文章分享。



冬山春捲蝦餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷19號



武淵香腸伯香腸

地址：宜蘭縣冬山鄉武罕五路39號



金珠蔥油餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號

電話：0989-343-359



張便當

​​​地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段520號

電話：03-957-1085



冰點老店冰淇淋專賣店

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03-958-3936



飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

​​​​​地址：宜蘭縣冬山鄉中正路42號

電話：03-959-5020



阿桶嬤糬

​​地址：宜蘭縣冬山鄉順安路26號

電話：03-968-0822