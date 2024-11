週年慶做為各家百貨必爭之地,無不紛紛使出渾身解數,對消費者而言也是一場智力與體力的考驗,不僅要和其他買家比拚眼明手快,最大的敵人還是自己能否精打細算,只有真正的王者才能在這場一年一度的盛典中滿載而歸。京站時尚廣場週年慶面對各家百貨挑戰向來有恃無恐,年年都備妥最高誠意壓軸登場,只為等待真正的行家前來挑戰。點我看更多





今年京站時尚廣場不演了,直接化身一座人心嚮往的金銀島!以「銀有金有 快樂到手」向眾多買家們下戰帖,預告11月20日(三)到12月16日(一)這一場眾所矚目的寶藏爭奪戰,不但準備全館6折起的超殺折扣,還有總價值超過百萬的好禮盛宴,認證行家Q卡會員更有專屬超值回饋。這場週年慶不僅是購物嘉年華,更像一場寶藏冒險,眾多優惠算得我眼花撩亂,尤其首五日更是百花齊放,無腦買就對了!



你沒看錯!首五日26.2%超高回饋,比出國還划算

首五日的瘋狂場面相信經歷過的都畢生難忘,來回一趟想全身而退難上加難,買到優惠滿手的是偶像中的偶像,此次週年慶京站為顧客準備了前所未有的回饋方案,萬件商品3折起,購買指定商品再送你200元!不說你還以為來到OUTLET





1. 1F_KIEHL'S 金水發燒組:原價5,160元,特價2,385元

2. 1F_IPSA 黑金水新客組:原價11,161元,特價5,670元

3. 1F_SHU UEMURA:經典大油發燒組(黑米),原價5,835元,特價 2,835元

4. 1F _京站獨家 COCOCHI乳霜面膜三冠組,原價5,190元,特價3,099元

5. B1_Q小路 benefit:心動唇采美妝簡易烹飪組,原價5,130元,特價 2,240元

6. B1_Q小路 MAKE UP FOR EVER品牌明星限定組:原價9,050元,特價4,515元



以上還只是初學者的難度而已,在指定化妝品與香氛櫃位刷指定信用卡,加上全館滿額贈、業種加碼贈券等,最終可賺2,100元,回饋率高達26.2%!活動限時6天,要不要這麼刺激:

1. 滿7,600元加碼送400元商品贈券:KIEHL'S契爾氏、IPSA、shu uemura植村秀、LANEIGE蘭芝

2. 滿6,000元加碼送300元商品贈券:JO MALONE、L'OCCITANE、SABON、NOSE WAY

3. 滿3,800元加碼送200元商品贈券:M.A.C、NARS、benefit、MAKE UP FOR EVER、PAUL & JOE



這才是寵粉!Q卡在手獨享24%超高回饋率

京站週年慶對Q卡會員真心好,週年慶期間消費滿3,800元,即可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券(限量5萬份),此外,首五天購買指定化妝品刷指定信用卡滿8,000元,還再額外享有600元現金禮券加化妝品櫃位400元贈券,回饋高達24%, 11月26日(二)至12月4日(三)還可使用Q點變現金,Q卡友持本人行動Q卡於全館單筆滿3,000元扣30點現抵300元,讓Q卡會員盡情享受每一次消費的滿足感!點我看更多



不方便到場的會員也不用擔心,Qonline線上平台同步推出超值優惠,購滿3,800元同享500元贈券(含100元Qonline贈券),還有Q點5倍送等豐富回饋活動。首五日透過LINE購物還可享4% LINE POINTS回饋!是不是看了心癢難耐?現在加入Qonline會員還有肯德基多人餐優惠券、LINE WEBTOON代幣等多重入會好禮,真的不加入都對不起自己:

1. 首五日Q點5倍送(上限600點)

2. 滿2,400元折120元

3. 滿4,000元再折120元

4. 使用AFTEE分期付款滿3,000元折200元

5. 新用戶享10%折扣(上限100元)



不只有化妝保養品!全家大小通通買起來

京站的誠意從來不只如此,除了化妝品與香氛,指定珠寶、鐘錶、包包、配件到3C家電等,一樣推出豐富的優惠:

1. 珠寶指定櫃位送4,000:11月20日-12月16日,單筆滿15萬元贈2,000元,滿20萬元贈4,000元商品贈券,各限量5份,不累贈,每人每卡每日每櫃限換1次

2. 黃金指定櫃位送1,000:11月20日-12月16日,單筆滿20萬元贈1,000元,限量5份,不累贈,每人每卡每日每櫃限換1次

3. 3C家電送500元:11月20日-12月16日,單筆滿1萬元贈500元商品贈券

4. 包包/配件指定櫃位送300元:11月20日-11月24日單筆滿5,000元贈300元商品贈券,每日限量100份,不累贈,每人每卡每日每櫃限換1次

5. 鐘錶眼鏡指定櫃位送300元:11月20日-11月24日,單筆滿5,000元贈300元商品贈券,每日限量100份,不累贈,每人每卡每日每櫃限換1次

6. 化妝品、內衣、香氛單櫃:11月20日-12月16日,消費累計滿6,000元,贈保溫足浴泡腳袋



京站不怕你買,這次更準備兩波回門禮,只要單筆消費滿1,499元,11月21日送幾何皺褶購物袋,11月28日送折疊行李箱拉桿旅行袋,讓消費者帶著滿滿的驚喜禮品滿載而歸!





AI主播Miss Q揭曉百萬獎項!金銀島大獎等你來拿

今年京站週年慶的另一大亮點,是AI主播Miss Q首次登場,而且初亮相就幫大家帶來總價值超過百萬元的「銀有金有」的好禮盛宴





1. 999.9純「金」磚:點睛品-黃金金磚1兩(37.5g),價值147,500元,共抽3名

2. 探尋「銀」白秘境:日本銀山夜夢幻·樹冰雪怪車五天四夜,價值73,900元 2人/組,共抽2組

3. 絕美海「島」渡假:印尼峇里島五天四夜機+酒,價值54,000元2人/組,共抽5組;韓國濟州島五天四夜機+酒,價值30,000元 2人/組,共抽5組



Q卡友只要在週年慶期間單日消費滿6,000元,即可獲得抽獎機會!除了「金」、「銀」、「島」三項大獎,京站的超值寶藏不僅如此,千萬別錯過這些物超所值的熱銷單品





1. 1F_IPSA 流金水正正得正組:原價4,350元,特價2,610元。

2. B1_MISS 21 交叉繫帶瑪莉珍平底鞋:原價5,680元,特價3,080元。

3. B2_ASICS GEL-KAYANO 14:推薦價4,580元

4. 3F_GIANT FastRoad E+:推薦價79,800元

5. 3F_新驊家電 Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器 HT-01:推薦價16,600元。



做為日系大店最多的百貨,京站引進的話題品牌深獲年輕人喜愛,週年慶也推出限時優惠,孩子們!快趁這時讓爸媽知道你們也是勤儉持家、聰明消費的



1. 全台首櫃B2_RAGEBLUE:正價商品20%OFF

2. B1_JEANASIS:11月20日-11月24日,單筆滿3千元現抵300元(.st會員限定)

3. 1F_中庭水池Columbia:冬季新品享有 15% 折扣,消費滿6000元,現抵600元



此外,京站還推出多項人氣美食優惠,如:11月20日(三)-11月26日(三),Cremia 的北海道香濃冰淇淋購買第二支只需99元,TEN THOUSAND 11月20日(三)-12月4日(三)任一可頌搭配任一飲品,可以現抵30元,讓妳在享受購物樂趣的同時,還能一飽口福。





15週年狂歡派對!熊讚&JOGUMAN快閃京站,好買更好玩

週年慶期間,京站不僅是購物天堂,更是充滿歡樂的嘉年華派對!11月25日(一)至12月11日(三),6公尺高的熊讚絨毛氣偶將現身京站,9月錯過的熊讚粉絲千萬別錯過這次機會,同場還有韓國超人氣IP——JOGUMAN綠色萌恐龍與粉絲見面,不僅開設快閃店,11月20日(三)-12月4日(三)只要單筆消費滿1,000元,即可獲贈氣球1個。現場活動多多,包括KPOP舞蹈比賽,與熊讚合影互動等,參加活動還有機會獲得熊讚杜鵑花紙膠帶與熊讚造型存錢筒等多重獎品!點我看更多







12月11日(三)京站還將迎來15週年紀念派對,貼心準備「獨家金色好禮——京牌爆米花」,要獻給150位姓名中帶「金」或「銀」字的Q卡友,讓這場派對金銀閃耀!其他會員別眼紅,當天消費滿2,499元,也可兌換限量800罐的獨家金色好禮 - 京牌爆米花,讓這場金光閃閃的派對成為大家難以忘懷的年度回憶。



新店人第二餐桌Plus+升級版上菜囉!小碧潭店美食品牌共襄盛舉

京站小碧潭店推出「新店人第二餐桌Plus+升級版」,週年慶期間全面上線!點爭鮮、大戶屋、港點大師等餐飲品牌為新店居民帶來精緻美味。開幕期間,各品牌推出豐富優惠,點爭鮮的北海道厚切干貝壽司買一送一、大戶屋推出精選雙人套餐優惠、港點大師單品五折、飲品買一送一等,吸引新店區消費者前來體驗。週年慶期間消費者更可透過儲值卡消費邊吃邊賺,享受多重回饋及刮刮卡抽餐券活動。





這場豐富精彩的週年慶不僅是購物的盛宴,更是一次讓消費者與家人朋友同享歡樂的熱鬧盛會。京站不僅讓消費者買得開心,更將購物轉化為處處驚喜的尋寶之旅!今年週年慶,就和京站一起「銀有金有,快樂到手」,尋找屬於自己的驚喜寶藏,帶走滿滿的收穫和回憶!



Info.

Q square京站時尚廣場 - 「銀有金有,快樂到手」週年慶

活動時間:2024/11/20(三)-12/16(一)

地址: 103台北市大同區承德路一段1號

點我看更多