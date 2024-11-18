來自日本靜岡的知名豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」，自進軍台灣市場以來一直以「究極日式豬排」的追求精神贏得許多豬排控的喜愛，更了讓更多人認識勝政豬排，特別將於11/21進軍新竹巨城試營運、11/24於新竹Big City遠東巨城購物中心開幕，為新竹人、新竹豬排控帶來全新日式豬排饗宴。



▲勝政新竹巨城店開幕買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



開幕期間，靜岡勝政日式豬排特別推出吸睛優惠活動。自11/24起，連續三天消費「里肌豬排套餐（小份）」可享買一送一優惠。除了經典餐點外，勝政新竹巨城店更提供一系列獨家商品，包括以有機鹽麴調製的「鹽糀里肌豬排套餐」與「鹽糀腰內豬排套餐」，定價分別為380元與400元。



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▲勝政新竹巨城店連續三天消費「里肌豬排套餐（小份）」可享買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



靜岡勝政日式豬排新竹店選用桃園在地生產的黑毛豬，並採用專屬冷藏庫技術，先低溫熟成七日，再進一步熟成9至12天，確保豬排的鮮嫩與濃郁風味。料理過程中使用日本進口特製麵包粉酥炸，打造外酥內嫩的黃金豬排，讓豬排控驚嘆其美味。



同時為了提升用餐體驗，勝政巨城店更導入日本勝政本店的專屬擺盤，由大阪老字號「今城燒」技法製作的手工富士山盤。此盤以自然灰與陶土燒製而成，隨機呈現赤富士與青富士等不同的富士山狀態，為每一道餐點增添獨特的視覺享受。



▲靜岡勝政日式豬排新竹店選用桃園在地生產的黑毛豬 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，這次推出的鹽麴系列餐點則是另一亮點。鹽麴，素有「奇蹟的調味料」之稱，是以米麴、鹽與水發酵而成，不僅能自然嫩化肉質，還可提升食材風味與保水性。料理長以鹽麴按摩豬排，再搭配酥炸技法，創造出肉質細嫩且香氣高雅的鹽糀豬排套餐。「鹽糀里肌豬排套餐」保有扎實肉感與馥郁脂香，而「鹽糀腰內豬排套餐」則以柔嫩的小里肌呈現多汁口感，深受老饕喜愛。



▲勝政新竹巨城店鹽糀里肌豬排套餐 / WalkerLand窩客島整理提供



勝政新竹巨城店 開幕期間限定優惠

活動時間：11月24日至11月26日（開幕首三天）

優惠內容：「里肌豬排套餐（小份）」買一送一



勝政新竹巨城店新竹店限定商品

有機鹽麴系列：

「鹽糀里肌豬排套餐」：380元、「鹽糀腰內豬排套餐」：400元

桃園黑豚系列：

「桃園黑豚厚切里肌豬排套餐」：460元、「桃園黑豚腰內豬排套餐」：440元、「桃園黑豚TORO里肌豬排套餐」：500元



靜岡勝政日式豬排 新竹巨城店

座位：54

電話：03-5323389

地址：新竹市東區中央路229號5樓（新竹Big City 遠東巨城購物中心內）