經典生乳捲亞尼克，這次首度聯手百萬YouTuber「千千」的自創品牌「水水灶咖」，在12/6起推出夢幻粉色系台味甜點「甘芭DAY生乳捲」，特別使用彰化冠軍紅心芭樂、梅子粉打造酸甜風味以及粉嫩色澤，挑戰亞尼克粉絲新歡。



推薦閱讀：迷客夏2024人氣必喝TOP10排行榜！迷客夏娜杯紅茶 迷客夏芋頭鮮奶必喝。



▲▼亞尼克聯手百萬YouTuber「千千」水水灶咖 甘芭DAY生乳捲 / WalkerLand窩客島整理提供



亞尼克攜手千千的水水灶咖，為粉絲帶來一款結合台味與創意的甜點「甘芭DAY生乳捲」。這款生乳捲以粉色系泡芙蛋糕為基底，加入產地直送的冠軍紅心芭樂果餡，濃郁的芭樂果香搭配北海道奶霜，最後撒上酸甜梅子粉，創造出多層次的絕妙口感。同時，更搭配限定包裝，活潑的手繪芭樂、加上粉嫩色系設計，讓人打卡都超可愛。



▲▼亞尼克聯手千千水水灶咖 新品甘芭DAY生乳捲 / WalkerLand窩客島整理提供

亞尼克與水水灶咖也強調，這次「甘芭DAY生乳捲」的主角特別選用來自彰化八卦山的「冠軍紅心芭樂」，特色是果肉清甜、果香濃郁。亞尼克與水水灶咖特別採用新鮮芭樂去籽後熬煮製作果餡，完整保留果肉口感，搭配芭樂果泥與奶霜調製的芭樂奶霜，是本次「甘芭DAY生乳捲」的靈魂。▲▼亞尼克聯手千千水水灶咖 新品甘芭DAY生乳捲 / WalkerLand窩客島整理提供亞尼克Ｘ水水灶咖 甘芭DAY生乳捲上市日期：2024/12/06起售價：520元(18公分) /465元(12公分獨享捲)