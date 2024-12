nagano market華山快閃店來了!與超萌吉伊卡哇同個插畫家創造的nagano熊,這次在台北華山文創園區打造療癒快閃店,不僅有2公尺高的自嘲熊造型氣球等打卡點,還新推出台北獨家「祈福御守」周邊,以及各種日本原裝周邊小物,讓你免求日本代購直接買爆,nagano market華山快閃店將在即日起登場,超萌白熊打卡點、新周邊,鐵粉們全部都要打卡、買起來。



▲▼華山nagano market快閃店,超萌限定nagano熊白熊、吉伊卡哇御守必買/ WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝





nagano market POP UP SHOP 華山快閃店 位置資訊

本次「nagano market POP UP SHOP」華山快閃店,將於即日起一路開到明年3/16,開幕第一天特別將營業時間延長至晚上11點,快閃店內各處都有白熊與其他角色們的療癒身影,規模堪比日本銀座常設店,不只有超可愛角色打卡牆,特製nagano no kuma造型發光展櫃、造型展台,也都搬到華山快閃店,店中央還有最吸睛的2公尺高巨無霸自嘲熊造型氣球,讓鐵粉搶周邊的同時,超萌打卡照也拍不完。▲▼華山nagano market快閃店,nagano熊周邊新品玩偶、飲料杯套 / WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝華山快閃店「nagano market POP UP SHOP」,除了有各種日本原裝的nagano market相關周邊,超萌新周邊白熊玩偶、飲料杯套,這次也特別針對新春的到來,推出獨家限定商品「四字成語御守」,御守上有著「吉祥如意」、「貓肥家潤」等幽默趣味的吉祥小祝福,掛小包包上超可愛,鐵粉必收自嘲熊御守以及各種療癒角色御守,就連吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇等吉伊卡哇主要角色御守也有,只有在nagano market華山快閃店才買得到。▲▼華山nagano market快閃店,獨家周邊nagano熊御守、吉伊卡哇御守 / WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝日本超夯的「抽抽玩偶賞」在nagano market華山快閃店也能抽,而且每抽都有獎,不用怕白花錢,獎項從白熊玩偶、束口袋、小包包,特賞是50公分大的「特大nagano no kuma玩偶」,鐵粉抽爆也要帶回家,只要在nagano market華山快閃店消費滿800元,還能獲得一枚快閃店限定特典貼紙。▲▼華山nagano market快閃店,日本超夯「抽抽玩偶賞」特賞50公分大nagano no kuma玩偶、滿額送限定貼紙 / WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝

地址:華山1914文創產業園區 中2館 (台北市中正區八德路一段1號)

快閃時間:12/21(六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間

12/22(日) – 3/16(日) 11:00-20:00



nagano market POP UP SHOP 華山快閃店 首三日整理券發放時間

1、12/21(六) :07:30 整隊發放實體整理券,實體券額滿後,開放現場申請Line整理券。

2、12/22(日) 、12/23(一) :10:30 整隊發放實體整理券,實體券額滿後,開放現場申請Line整理券。

※每時段30分鐘,時段結束前5分鐘進行清場,請於清場前移步至結帳隊伍內或出場。

※12/24(二) 起開放自由入場,人潮過多時,視情況以現場整理券進行入場管制,詳細情形請參見主辦單位0%TAIPEI 官方社群公告:https://www.instagram.com/0percent.taipei/



nagano market POP UP SHOP 華山快閃店 滿額特典

凡於活動購買滿新台幣800元,即贈限定特典貼紙(台北)一枚。



更多 nagano market POP UP SHOP 華山快閃店 照片:



▲▼華山nagano market快閃店,nagano熊打卡牆 / WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝



▲▼華山nagano market快閃店,nagano熊造型展櫃、自嘲熊周邊/ WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝