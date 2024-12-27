臺中勤美洲際酒店推出獨具匠心的運動酒吧「滾BAR (Rolling Bar)」。一間把運動與時尚的巧妙結合的運動酒吧，更是把台中的奢華與在地的創意激情碰撞，重新定義中臺灣的夜晚風潮，為台中新潮夜生活帶來全新的選擇，搶攻台中必喝酒吧清單。



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▲臺中勤美洲際酒店運動酒吧「滾BAR」挑戰台中夜生活極限，必喝酒吧再加1 / 臺中勤美洲際酒店提供、WalkerLand窩客島整理



「滾BAR (Rolling Bar)」的設計靈感來自知名設計師方序中，他的創意源自兒時彈珠台的趣味元素，這也賦予酒吧一個獨特的藝術氛圍。方序中巧妙地將球體運行的律動美感融入空間設計，使整體呈現出一種復古與未來主義交織的神秘感。這樣的設計不僅令人眼前一亮，更讓賓客沉浸在一個奇妙的夢境般的空間中。酒吧內部的每一個細節都經過精心雕琢，無論是動態的球體元素還是流線型的場地結構，都彷彿在講述著這個空間的歷史和未來。



▲酒吧內部的每一個細節都經過精心雕琢，無論是動態的球體元素還是流線型的場地結構 / 臺中勤美洲際酒店提供、WalkerLand窩客島整理

同時，滾BAR所在的地點，曾是老台中人熟悉的「春天保齡球館」，這段歷史記憶在設計中得到了巧妙的詮釋。方序中將這一段時光凝縮在每一個設計細節中，使得這個空間不僅具有現代感，也能喚起老一輩人的共同回憶。這樣的情感融合，使得滾BAR不僅是一個時尚聚集地，也是一個有著豐富歷史底蘊的文化場所。進入滾BAR，立刻會被一種超越時空的視覺震撼所包圍。這裡的數位視覺設計由叁式設計團隊打造，而燈光設計則交由瓦豆團隊掌舵，二者的合作將視覺與互動體驗推向全新高度。酒吧內擁有專業的運動設施，如保齡球道、手足足球台、飛鏢機和桌上冰球等，這些設施不僅為賓客提供娛樂，更為整個空間注入了動感與活力。當保齡球的撞擊聲響起，與酒吧的音樂節奏交織在一起，形成一種獨特的氛圍，讓人身心俱醉。▲▼滾BAR所在的地點，曾是老台中人熟悉的「春天保齡球館」 / 臺中勤美洲際酒店提供、WalkerLand窩客島整理滾BAR的戶外天空花園更是一大亮點。白天，這裡被綠意環繞，營造出一種悠閒放鬆的氛圍；而到了夜晚，則是轉變為音樂與燈光交織的舞台，讓人仿佛置身於一場華麗的派對。無論是獨自小酌，還是與朋友相聚，滾BAR都能提供一個理想的社交場所，並展現出臺中勤美洲際酒店獨一無二的魅力。而在味覺方面，滾BAR的專業調酒師精心調製的創意調酒將當地新鮮食材與特選烈酒相結合，呈現出層次分明的美妙口感。搭配精緻的料理和甜點，讓整個體驗更加完美。每週的活動也是一大亮點，其中周三的仕女夜專為女性消費者設計，而周六的狂熱夜則將氣氛推向巔峰；此外，每月的 DJ 主持派對更是讓時尚派對文化達到了新的高度。▲滾BAR的戶外天空花園更是一大亮點 / 臺中勤美洲際酒店提供、WalkerLand窩客島整理

滾BAR (Rolling Bar)

營業時間：周二至周六，下午5點至凌晨12點

訂位專線：04-2324-6318

