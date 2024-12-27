隨著魷魚遊戲2的熱播，123高雄人再次被世界看見的高雄人又有全新特色酒吧可以喝了，以蘭姆酒為主題特色酒吧「Rumway」在2024歲未開始試營運，由國際知名的調酒師梁奕明（Mickey Liang）主理，他在國際調酒界成績斐然，曾於Bacardi Fellowship百加得繁星計畫中入選臺灣TOP 20，並在2023和2024連續兩年榮獲法國香檳調酒大賽冠軍與季軍。Mickey以對蘭姆酒的深厚情感為出發點，結合台灣豐饒的果物資源與釀酒文化，創造出一間將本地與國際風味融合的酒吧新品牌。



推薦閱讀：雙北跨年聚餐嗨翻推薦必去！7間隱藏餐酒館 深夜咖啡廳，夜貓子半夜好去處。



▲以蘭姆酒為主題特色酒吧「Rumway」在2024歲未開始試營運 / Rumway提供、WalkerLand窩客島整理



梁奕明表示，蘭姆酒是以甘蔗釀造而成，而甘蔗曾是台灣的重要經濟作物，對早期的產業發展有著深遠影響。他認為，蘭姆酒不僅是一種飲品，更是一個述說風土與歷史的媒介。他希望透過Rumway，讓更多人認識蘭姆酒的多樣性與魅力，同時展現台灣釀酒技術與水果資源的獨特價值。試營運期間，Rumway推出多款蘭姆經典與創意變化調酒，搭配美墨風味的小食，讓每位顧客都能在輕鬆的氛圍中體驗飲酒的藝術。



▲Rumway推出多款蘭姆經典與創意變化調酒，搭配美墨風味的小食，讓每位顧客都能在輕鬆的氛圍中體驗飲酒的藝術 / Rumway提供、WalkerLand窩客島整理

同時，Rumway的酒單精挑細選，包含超過30種來自國內外的蘭姆酒與臺灣果酒。酒單中不僅有本地的「虎尾釀」桶陳蘭姆酒，還有越南的Rhum Belami法式蘭姆酒以及由周杰倫與Bruno Mars聯名推出的SelvaRey巧克力蘭姆酒。此外，還包括全球第一座獲得「年度最佳蘭姆酒廠」殊榮的「甘蔗之花」12年特級蘭姆酒，與百慕達經典品牌「Goslings」的黑海豹蘭姆酒等。台灣果酒則以獲得多項國際大獎的「梅侍」系列與「嘉農酒莊」的鳳梨釋迦酒為代表，展現本地釀酒技術的精湛與創新。試營運期間，冬季限定的「熱香料蘭姆特調」成為酒吧的熱賣品之一。這款調酒以手工熬煮的肉桂、丁香、乾薑等香料為基底，搭配Goslings黑海豹經典蘭姆酒，呈現濃郁香料與果乾的層次風味，售價每杯350元。Rumway也同步推出無酒精版本，讓不飲酒的顧客也能享受其中的滋味。為提升餐酒搭配體驗，Rumway設計了「風味起司蠟燭拼盤」，每份390元，將松露或香蒜風味的起司蠟燭與法國麵包、堅果等小食結合，成為顧客間熱門話題。▲Rumway由國際知名的調酒師梁奕明（Mickey Liang）主理，他在國際調酒界成績斐然 / Rumway提供、WalkerLand窩客島整理並且，主理人梁奕明說明，Rumway不僅是一間酒吧，更是一個以酒為媒介傳遞文化的空間。他希望每位顧客都能透過一杯酒找到專屬於自己的故事與情感連結。Rumway的試營運期間將持續至2025年1月25日，期間推出多項組合優惠，如「熱香料蘭姆特調」搭配「風味起司蠟燭拼盤」優惠價690元，吸引了眾多美酒愛好者。▲主理人梁奕明說明，Rumway不僅是一間酒吧，更是一個以酒為媒介傳遞文化的空間 / Rumway提供、WalkerLand窩客島整理

Rumway

冬季限定飲品與小食

熱香料蘭姆特調（單杯350元）：手工熬煮的香料與果乾，搭配蘭姆酒，營造出溫暖的冬季感覺。提供無酒精版本（單杯250元）。

風味起司蠟燭拼盤（每份390元）：提供松露、香蒜兩種風味的起司蠟燭，可選擇搭配煙燻里肌火腿、香烤法國麵包與堅果。





試營運特別優惠

期間限定組合優惠：熱香料蘭姆特調與風味起司蠟燭拼盤組合價690元（試營運期間至2025年1月25日）。

地址：高雄市新興區林森一路43巷29號

訂位：https://www.instagram.com/rumway.tw