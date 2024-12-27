2024年即將結束！跨年倒數時刻，你是選擇窩在沙發上聽點音樂放鬆、切換氣氛燈光，舒服享受「儀式感」呢？還是喜歡揪團狂歡、爽吃美酒佳餚來迎接新年？台北夜晚的魅力就在於，不論何時都能找到一家營業到凌晨的餐酒館或咖啡廳，台北熱鬧的氛圍搭配精緻的餐點，跟三五好友來嗨翻這次的跨年夜！窩客島這次整理7間各有特色的「台北深夜隱藏好店」，如果還沒決定好跨年去處，這篇先收藏，一起乾杯跨年夜！



▲雙北跨年倒數聚會推薦7間必去，一起嗨翻跨年夜 / WalkerLand窩客島整理



台北和新北有各種不同風格的深夜餐廳，想來點清酒微醺一下，「酒桃Sake momo」數十款選擇絕對可以滿足你；如果是外縣市的朋友來台北聚餐，距離台北車站走路只要10分鐘的「黑媽台北」能確保你迅速回到家；真的趕不上末班車也別擔心，「Westland Bar&Bistro」深夜酒吧營業到凌晨五點，讓你一離開就有首班車可以搭；不擅長熱鬧氛圍的I型人，超推「未央咖啡店」愜意享受深夜寧靜的咖啡廳。能滿足各種夜貓子需求，這就是台北迷人的地方。



▲一個人也適合的深夜文青咖啡廳，不限時夜貓子首選推薦 / WalkerLand窩客島整理



主打清酒巷弄日式餐酒館：酒桃Sake momo

部落客 Elisa 造訪 酒桃Sake momo 說：

酒桃的料理真的很有自家特色又兼具美味，調味稍微偏重作為小酌搭配剛好合拍，最重要的是工作人員親切周到講解細心，是個很能讓人放鬆聚會的清酒餐酒館。



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酒桃Sake momo

地址：台北市大安區光復南路456巷6號

電話：02-2703-7507

完整介紹由部落客「Elisa」於窩客島分享：台北大安-[酒桃 Sake momo] 信義安和站與國父紀念館站之間10分鐘，創意特色和風料理道道精彩，服務用心空間時尚舒適，營業至凌晨深夜的隱密日式清酒餐酒館



▲▼酒類餐點都是頂級美味：酒桃Sake momo / Elisa 提供、WalkerLand窩客島整理



中山特色藝術創意餐酒館：Bad Mama Taipei 黑媽台北

部落客 跟著企鵝一起吃喝玩樂 造訪 Bad Mama Taipei 黑媽台北 說：

黑媽台北在每周三都有Ladies night女士之夜，當天來消費的女性朋友都可以獲得一杯免費香檳雞尾酒哦～週四晚上則提供披薩吃到飽的活動哦～有喜歡的朋友可以把握機會。



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Bad Mama Taipei 黑媽台北

地址：台北市大同區長安西路76號B1樓

電話：02-2549-9998

完整介紹由部落客「跟著企鵝一起吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市大同區台北車站餐酒館推薦｜黑媽台北Bad Mama，隱藏在老宅小巷裡的神秘藝術酒吧，陪你嗨到凌晨半夜！週四還有披薩



▲▼牛肉刺身下酒菜與調酒完美搭配：黑媽台北 / 跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



深夜不限時文青咖啡廳：未央咖啡店

部落客 Elisa 造訪 未央咖啡店 說：

未央咖啡店絕對是一間非常有自我個性的咖啡廳，有著復古嬉皮的藝術感獨一無二，有時候太舒服專心做事不小心就會待到深夜錯過末班車，喜歡深夜咖啡獨特氛圍可以來體驗看看。



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未央咖啡店

地址：台北市大安區四維路208巷10號

電話：02-2703-2331

完整介紹由部落客「Elisa」於窩客島分享：台北大安-[未央咖啡店] 敦南商圈近科技大樓捷運站，美味水餃與貓飯佐咖啡甜點，營業至凌晨一點夜貓子推薦，愈夜愈美麗的寧靜深夜咖啡廳



▲▼深夜文青咖啡廳中找到自己的角落：未央咖啡店 / Elisa 提供、WalkerLand窩客島整理





營業至凌晨五點西門町深夜餐酒館：Westland Bar&Bistro 深夜酒吧

部落客 麥仔與珍小姐 造訪 Westland Bar&Bistro 深夜酒吧 說：

調酒是用號碼來點，底下都有註明調酒的特色，像是酒感、酸甜度、香氣等等，就連好不好拍照老闆都幫你備註好，是不是很貼心。



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Westland Bar&Bistro 深夜酒吧

地址：台北市萬華區漢口街二段117號

電話：02-2375-7776

完整介紹由部落客「麥仔與珍小姐」於窩客島分享：台北酒吧｜Westland Bar & Bistro～西門町評價超高酒吧，調酒厲害但食物水準更高，營業到凌晨五點的深夜酒



▲▼高水準特調連調酒師們都愛的酒吧：深夜酒吧 / 麥仔與珍小姐 提供、WalkerLand窩客島整理



新北在地人宵夜小酌新歡：薰花日式餐酒館

部落客 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 造訪 薰花日式餐酒館 說：

「薰花特調」以杏仁香甜酒、黑醋栗香甜酒、水蜜桃香甜酒為基底，加入新鮮柳橙汁，上下分化漂亮漸層感，喝起來有甜甜的果香，有一定的酒精濃度，是會受女性歡迎的調酒！



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薰花日式餐酒館

地址：新北市永和區中正路532號

電話：0960-532-285

完整介紹由部落客「金亮亮部落客吃喝玩樂趣」於窩客島分享：【薰花日式餐酒館】新北永和餐酒館推薦！師傅燒烤功夫一流，完全不踩雷的超美味料理，新北凌晨酒吧喝酒推薦～



▲▼在地人首選宵夜小酌：薰花日式餐酒館 / 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



日式氛圍從新店一秒到大阪：後樂園町日式大眾居食屋

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 後樂園町日式大眾居食屋 說：

近期吃到最厲害的居酒屋就是這家，從環境到餐點都很不錯，還有開放式生魚片吧台，可近距離觀看日料師傅廚藝，很適合三五好友小班聚會小酌，不用飛日本也能感受道地風味！



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後樂園町日式大眾居食屋

地址：新北市新店區北新路三段151號

電話：02-8914-6225

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店｜新開幕大阪風格日式居酒屋，GOOGLE評論4.7顆星高人氣，營業到凌晨一點宵夜好去處!



▲▼親民銅板價開喝台灣啤酒：後樂園町日式大眾居食屋 / 肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



新店隱藏版特色餐酒館：李芙蓉 bistro

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 李芙蓉 bistro 說：

光影交織在牆壁創造出夢幻般的氛圍，華麗的燈飾懸掛在頂部，柔和的光芒為整個空間增添了一絲浪漫氣息，一樓桌距大，好適合約會的餐酒館，享受屬於自己的時光。



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李芙蓉 bistro

地址：新北市新店區大豐路76號

電話：02-2911-7616

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：網路爆紅的威士忌魯肉飯就是這間，營業至凌晨好去處，店面超低調的新北隱藏版推薦



▲▼水藍世界夢幻餐酒館：李芙蓉 bistro / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理