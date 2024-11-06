很久沒來信義安和附近的巷弄走走

沒想到離我不遠的地方藏有這麼隱密的清酒餐酒館

酒桃Sake momo的外觀隱密就連有沒有營業都看不出端倪

大概是我目前遇過數一數二神秘的餐酒館了

門口的Logo超可愛就像一顆長了眼睛的桃子

據說也有客人覺得像金魚也是很有想像力

店名酒桃既是從台語的諧音石頭而來

期許能像石頭在歷經長時間的歲月風雨後變得更加堅韌和耐久

也很呼應酒桃的團隊個個都是認真做事腳踏實地帶點固執的個性

店裡以餐酒館來說燈光不算太暗

恰好的昏黃光線從粉紅色圓形桃子感的燈飾中綻放

外場人員每個都專業親切而且顏值極高

L型的吧台座位桌面非常寬敞可以擺放超多菜餚一起分享

開放式的空間可以看到調酒與飲品製作更能跟工作人員隨意聊天

酒桃的一些設備細節是我目前覺得最貼心的餐酒館沒有第二

吧檯的高腳椅座位下方有插座可以充電

每個座位都有置物籃甚至還有蓋子更能保護避免潑灑液體或食物的風險

店名本身的日本味就已經暗示酒桃是一家以清酒為主的清酒餐酒館

冰箱裡有著令人眼花撩亂多達數十種酒款選擇

比較可惜的是現在沒有提供杯飲一次要開一瓶

不過除了大瓶的750ml之外也有不少300ml的小瓶

如果兩個人分著喝也是很剛好

對清酒研究不深的我單純外貌主義覺得酒桃每一款酒都超時尚有型

不知道是不是主理人的偏好在酒桃大部分清酒都來自日本東北地區

甚至連大谷翔平的限定應援酒都可以喝到

店裡除了吧台之外還有兩桌可以供團體用餐

最深處隱藏了包廂空間也提供預訂包場

可能是酒桃的風格帶點可愛時尚感

觀察了一下發現客人很多以女性為主甚至不少是熟客的感覺

菜單完全是精裝書的質感等級

在光線映照下還有著隱約晶石反射的光亮很有高級餐廳的架式

前菜除了很多日式小菜之外

更有不少酒桃自家開發的創意料理值得嘗試

經典的生魚片與握壽司之外還有從手卷變化的酒桃塔可

跟朋友一起聚餐的話可以多點幾種分享不同口味品嘗

烤物的選項也非常多樣

店員會很仔細解說菜單與推薦菜色

如果不曉得怎麼點餐的話照著推薦點基本不會出錯

煮物基本以海鮮為主

全彩照片讓每道菜看起來更加可口美味

想要小酌的話炸物基本是不會出錯的下酒菜選項

所有菜色價格大多在200元上下不會太貴

主餐澱粉類冷熱食都有

甚至連甜點都一應俱全

除了招牌專業的各種清酒之外

酸甜迷人的水果酒跟經典的High Ball也不會缺席

水果酒除了點單杯之外還可以開瓶一起Share

如果不想喝酒精飲料的話也可以選清爽的調味氣泡水

我個人覺得在餐酒館能喝到手沖咖啡跟蕎麥茶非常難得

柚香蘿蔔 80元

我最愛的小菜是清爽開胃的酸甜醃蘿蔔

帶著柚子的柑橘香氣加上隱藏的紫蘇獨特味道

口感清脆香甜多汁令人忍不住一吃再吃

紅酒番茄 80元

小番茄被細心去皮後吃起來軟嫩多汁

感覺有用梅子汁類醃漬之外真的能吃出紅酒的酒韻醉人

酒桃小菜園 230元

新鮮青翠鮮綠色的生菜清脆可口

吃起來沒有絲毫苦味反而帶點甘甜

原本只是單純想補充纖維質少點罪惡感結果卻大出我意外美味非常

吃幾口之後對有點熟悉又無法確定的口感跟味道很感興趣

從外場人員獲得解答原來是加了蕎麥脆粒跟洛神花

外型有點像芝麻的蕎麥粒帶點顆粒的酥脆讓口感層次又多了層變化

洛神花多汁酸甜跟和風醋醬非常搭配

栗子南瓜天婦羅 120元

個人覺得天婦羅的價格對比份量真的值得

現炸出爐的天婦羅外酥內綿密需要小心燙口

栗子南瓜甜度超高有點像吃甜食的錯覺

外皮多了青蔥鹽巴調味鹹中帶甜單吃就很滿足

除了品嘗原味之外也可以沾取酒桃特製的醬汁

跟平常遇到的基礎款偏棕黑色的天婦羅醬汁不同

酒桃的醬汁可以看到柑橘類的果肉跟七味粉

甚至還帶點柴魚高湯的味道搭配天婦羅更解膩爽口

厚切櫛瓜 140元

說厚切真的沒騙人厚度目測至少1公分

可能是因為偏厚烤的時間離漂亮上色還稍微有點距離

吃起來比較偏向新鮮蔬菜的香氣與脆口

帶皮山藥明太子 180元

山藥跟明太子都在我熱愛的食材名單

放在非常漂亮有特色的菱形餐盤更增加視覺的美感

山藥明太子的烤度我覺得很完美

剛好的色澤讓明太子表層帶點脆感但整體還是很柔軟

連皮的山藥很清脆在咬下的瞬間又能感受到山藥特有的黏性感覺

醬燒牛小排串 80元/串；140元/兩串

有點像骰子牛但口感更好吃不韌的牛小排透著火香

搭配的醬料是難得在台灣吃到的阿根廷烤肉醬

利用香菜、番茄、巴西里及其他香料精心調配研磨

有點像味道層次更豐富細膩的青醬升級版

單吃牛小排品嘗肉味也很好吃

肉汁飽滿濕潤不乾柴

赤蝦撞蛋 200元

光看名字會讓人一頭霧水

但聽到介紹是店家特色料理立刻決定要來試試看

一碗滿滿剝殼的生甘蝦肉加上黃澄澄的超立體生蛋黃非常誘人

甜蝦單吃非常美味真的很甜美

均勻裹上辣油醬汁品嘗香氣濃郁不會太辣

味道還有點醬油的鹹香有點像是和風中華料理

海景茶碗蒸 220元

整碗上桌滿滿各式海鮮就像迷你版珠寶盒一樣

蒸蛋完全被隱藏在下方看不見

推薦吃法建議大家一次挖到最底可以同時吃到蛋跟海鮮配料

除了晶瑩剔透的鮭魚卵之外

甜蝦跟貝柱都很有新鮮

正中央奢華放了一匙魚子醬除了海味之外還有點奶油的香氣

蒸蛋非常柔滑入口Q彈

底層的高湯更是鮮美醇厚

胡麻辣味雞 200元

喜歡辣味的人非常推薦這道菜感受一下

乍看似乎沒什麼辣度但其實吃一口就讓人直喝水

分量極多的雞胸肉片感覺經過舒肥入口柔軟

頂部撒上滿滿的花生粒除了口感之外也多了堅果香氣

醬汁除了辣味的勁道之外隱約有胡麻香氣纏繞

有著雖然辣得我一直喝水但還是會想吃的下飯魔力

深海巨蟹棒 200元

三款塔可除了口味不同也個別運用了不同的料理法

巨蟹棒使用的是裹粉油炸吃起來很鬆脆

超大的蟹肉棒搭配自家製的美乃滋調味鹹中帶甜

包裹的海苔非常有口感完全不濕軟

牛腸龍田揚 180元

我自己很喜歡各種內臟料理但這還是我第一次嘗試吃牛腸

從外觀看意外有點像炸龍珠的圓球造型

撒上新鮮檸檬汁會更清爽

外皮很像鹹酥雞的炸衣酥中帶軟糯

吃起來很有咬勁但不會硬

胡椒鹽調味偏重口的一款下酒菜

嗜辣的外場人員更推薦想挑戰辣度功力可以嘗試一塊牛腸搭配辣椒一起吃更刺激帶勁

比目魚鰭邊握 220元/兩握

比目魚鰭邊油脂豐富鮮美

吃起來滿滿海味搭配醋飯微酸解膩

干貝握 220元/兩握

新鮮干貝吃起來滑嫩軟綿

細緻的口感幾乎可以在口中化開

經過醬油跟魚子醬調味稍微偏鹹一點

鹹蛋黃拌麵 200元

很有台味特色的拌麵加入鮮紅的辣椒外觀透著一股不可小覷的氣勢

半熟蛋吃起來蛋黃濃稠而蛋白Q彈有著醬油香

除了雞蛋之外還搭配了豬肉片一起品嘗

拌麵拌勻後吃起來其實沒有外觀嚇人的辣度

微辣感透著鹹蛋黃的特殊鹹味特別下飯

麵條有點像王子麵很Q帶著嚼勁

酒桃熱蕎麥 180元

玻璃茶具漂亮精緻可以看到漾著金黃光澤的茶湯

蕎麥茶的蕎麥香氣非常濃郁迷人

喝起來自然回甘解渴解膩

喝完還能回沖更加分

鹹檸雪碧 80元

在港式茶餐廳最喜歡的飲料也能在酒桃喝到

雪碧清爽微刺激的氣泡感加上鹹酸梅酸甜交織

搭配重口味的料理正合適

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

黃檸檬角嗨 220元

High Ball提供了角嗨跟金賓嗨兩種酒款選項

我個人始終是角嗨忠實支持者

選了感覺最有酸感的黃檸檬喝起來酸度夠不會太甜

只是有點神祕的是名稱是黃檸檬但搭配的是綠檸檬片

傳統炸年糕 80元

年糕甜點感覺綜合了台灣與日式特色

比起日本常見的白年糕反而選了傳統過年會吃的紅豆年糕相同的黑糖款

一份是一條切片後粿粉油炸上桌甚至還在冒煙

年糕吃起來有點半液體的流動感

外皮酥脆還帶點黏性很特別而且沒什麼油膩感

要不是考量熱量攝取我覺得我可以再來三份不成問題

酒桃的料理真的很有自家特色又兼具美味

調味稍微偏重作為小酌搭配剛好合拍

最重要的是工作人員親切周到講解細心

是個很能讓人放鬆聚會的清酒餐酒館

下次希望能找愛喝清酒的人再來試試

*本文為免費與無償體驗「酒桃 Sake momo」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/10/28

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

酒桃 Sake momo

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18:00-00:00 (週五六日至01:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區光復南路456巷6號

電話: 02-2703-7507



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