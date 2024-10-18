文章目錄 Toggle

長大後會發現煩惱似乎只會越來越多不會少~而當壓力過大的時候就很需要一點酒意來放鬆解壓一下~

透過一杯酒一份美食能夠好好的舒緩壓力，能讓疲憊的身心稍作喘息！這也是企鵝假日很喜歡去餐酒館的原因🤣

不但能好好舒壓還可以吃到可口的食物，再搭配著淡淡的酒香，阿~~真的超級愜意和放鬆的

台北車站餐酒館/酒吧推薦

企鵝我自己在找餐酒館或酒吧時除了美食美酒外，最在乎的應該就是交通了🤣畢竟如果喝了酒要方便叫車回去，那如果去外縣市的話最好就在火車站旁邊，聚會結束後可以很快速地搭車回家！

最近就有朋友發現在台北車站附近新開了一間美式風格+藝術畫廊布置的餐酒館兼酒吧｜黑媽Bad Mama。

從台北車站走過去只要5-10分鐘左右而已，非常方便！很適合和許久未見或來台北旅遊的朋友聚餐

關於黑媽台北

黑媽的創辦人為台灣出生的基隆人，後移居澳大利亞創業– 她與 Adam Hunt一起創建、設計和建造了 5 家餐廳/酒吧在黑媽品牌下。

台灣第一間黑媽酒吧位在基隆，特色的藝術裝潢加上獨家的食物深深獲得人在地人的喜愛！

今年更是在靜華地段台北車站這邊展開了第二家同品牌的酒吧｜黑媽台北 ，隱藏在台北小巷裡的獨特酒吧，好吃的食物加上畫廊般的環境一開店就廣受好評！

企鵝也是因為它便利的地點所以選擇和朋友約在這裡，吃飽喝足了都可以搭火車或捷運各自回家~很方便

黑媽台北 用餐環境

黑媽台北店用餐環境的裝潢皆為老闆和老闆娘親自佈置設計，採用漂浮木再利用和充滿藝術的畫布來裝飾！

在用餐之虞還能有著來到畫廊的感覺🥰 可以邊用餐邊享受一下藝術品

他們的桌椅更是特別，一張張桌子和椅子都是老闆在海灘上發現漂流木後再手工敲敲打打製作！非常的用心👍

在入座之後也給人一種回歸大自然的感覺，明明身處於燈光比較昏暗的酒吧卻有著莫名的安心感~

黑媽台北 菜單

這間酒吧的菜單其實非常的豐富，有一本厚厚的菜單介紹，把喝的飲品跟吃的食物分開介紹～

就算是純粹想吃點東西不想喝酒的朋友也ok

酒精飲品的部分選擇也很多～除了有單純的酒品外，還有很多充滿創意的調酒❤️

喜歡喝甜一點的口感，還是喜歡喝水果味的調酒，抑或是喜歡酒館濃烈一點的都有！

不管是平常就有在喝酒或是比較不常喝酒的朋友都有得選👍

更詳細的菜單可以前往黑媽台北官網查看哦

黑媽台北在每周三都有Ladies night 女士之夜，當天來消費的女性朋友都可以獲得一杯免費香檳雞尾酒哦~

週四晚上則提供披薩吃到飽的活動哦~有喜歡的朋友可以把握機會

黑媽台北 餐點分享

台北黑媽台北的餐點選擇其實也滿多的，有前菜沙拉、炸物拼盤、生魚片料理、披薩和豐富的乳酪料理等等~ 而且菜單也都有英文的敘述和說明，除了和朋友家人來聚餐外，也很適合和同事或帶外國朋友來用餐哦

企鵝這次和朋友點了一份前菜沙拉、一份披薩、一份生牛肉沙拉再加一杯調酒😋這樣的份量剛剛好可以夠兩個人吃～

番茄馬茲瑞拉沙拉

這道的番茄是店家自己醃漬後去皮，然後再撒上紫蘇做點綴～吃起來非常的新鮮多汁，咬一口就能感覺到番茄汁在嘴裡爆開的口感🤤 帶著番茄的酸香又帶著淡淡香料的味道

馬茲瑞拉奶酪則是用圓形來呈現，奶酪質地柔軟而滑順，有著濃郁的奶香和一絲鹹味！

馬茲瑞拉奶味道本身就很夠不管是單吃還是搭配著番茄一起吃都可以~

炙燒椒香牛肉刺身

這份牛肉刺身超級好吃！ 牛肉非常的新嫩可口，搭配著洋蔥柳橙一起吃，口感豐富又多層次🤤

重點是沒有一絲的腥味👍非常好吃

也因為它的口感比較多層次的變化，我覺得很適合拿來搭配調酒一起吃～一口酒一口牛肉刺身非常的爽口！

四種起司瑪格麗塔披薩

他們家的披薩是現點現做，有人點了店員才開始桿披薩皮🤣非常特別，如果運氣好坐在吧檯還有機會親自看到店員在做披薩哦 XD

這一份披薩共有四種馬茲瑞拉起司混在裡面🧀️搭配著店家特製的青醬～酸甜爽口很開胃，而且尾韻還有著淡淡的青醬香😋

重點是他們家的披薩餅皮真的超級酥脆而且又不會太厚！烤至微微焦黃，咬下的每一口都能聽到卡滋卡滋的響聲，非常好吃

古夢幽飲

這杯調酒有使用日式煎茶來做基地調味，喝起來有清新茶香帶著微微的酒感，酒味不會太濃厚～

口感比較溫和順口我自己覺得這杯還蠻適合女生喝，或是喜歡酒味比較淡的朋友也很適合點這杯哦❤️

黑媽台北 評價

這間酒吧的餐點和酒品企鵝我都很喜歡！

尤其食物的味道真的很不錯，與一般高級餐廳不相上下👍 讓人吃的很開心！

從獨特畫廊風格的環境和一些巧妙的設計也可以感受到老闆和老闆娘的用心，讓人在這用餐時多了一點溫暖的感覺🥰 這間目前也是遇到最講究環保和廢器再利用的酒吧！

喜歡喝酒的朋友一定要收藏起來～找時間一起來朋友來這邊好好放鬆狂歡一下

黑媽台北 店面、停車資訊

🏠黑媽台北 Bad Mama Taipei

📍地址：台北市大同區長安西路76號B1樓

🅿️停車：建成國中地下停車場

🚇捷運：台北車站

☎️電話：02 2549 9998

⏰營業時間：18:00-01:00(週日、一公休)

💌粉絲團：黑媽台北粉絲團

💰付款方式：現金、信用卡



🏠黑媽基隆 Bad Mama keelung

🏠基隆市仁愛區孝一路34巷5號

☎️02 2425-6262

💅訂位: https://reurl.cc/NQ7GZp