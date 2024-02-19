推薦這間位在西門町的酒吧！最近發現西門町這裡厲害的調酒吧還真不少，而且有越開越晚的趨勢，『Westland Bar&Bistro』是西門町小有名氣的深夜酒吧，平日營業到凌晨4點重點是餐點得出餐時間可以到3點半，假日還營業到5點，而且越晚還越多人生意超好。一般到酒吧喝酒餐點都不會是我注重的，這次來到Westland完全顛覆我對酒吧餐點的刻板印象，吃過一次就上癮，就連同行友人都稱讚他們家的餐點很有水準下次還要再來，推薦他們家的馬鈴薯烘蛋跟隱藏版的奶香干貝燉飯。

Westland Bar & Bistro～ 餐廳位置如何去？

『Westland Bar&Bistro』的位置在西門町的台北電影主題公園附近，從捷運西門站6號出口步行約10分鐘可以抵達，看完電影過來喝一杯再吃點美食也是不錯的選擇。如果開車前往旁邊有洛陽停車場，步行過來大約5-8分鐘。

Westland Bar & Bistro～Google評論

去年中才剛開幕的『Westland Bar&Bistro』半年就累積了不錯的網路評價，尤其是他們家的用餐氣氛跟餐點口味還有客製化調酒都有不少推薦。

Westland Bar & Bistro～室內環境

走進店裡昏暗的燈光，輕快的音樂讓人很自然的放鬆心情。

整間店是狹長形餐廳最後面是吧台，大約可以同時容納12人，其他也有2-6人的座位可以選擇。

Westland Bar & Bistro～菜單

前面有提到來『Westland』不只有好喝的調酒，他們家的餐也是頗有水準。主食有義大利麵跟燉飯，下酒料理也有炸物或是海鮮料理，最特別的是這裡可以吃得到牛肉麵，而且評價還好高但只有平日限定，所以如果想吃記得平日來報到喔。

Westland Bar & Bistro～酒單

『Westland』的調酒是用號碼來點，底下都有註明調酒的特色，像是酒感、酸甜度、香氣等等，就連好不好拍照老闆都幫你備註好，是不是很貼心。如果不知道喝什麼可以按照上面的介紹來點，或者可以選最後一杯的特調，直接跟調酒師說你喜歡的基底酒、酒感跟味道讓他們來幫你調一杯特製調酒。

Westland Bar & Bistro～推薦菜色

日本鮮生蠔

第一道開胃菜是來自日本宮城縣的生蠔，品質相當新鮮。

每顆生蠔都很飽滿，平均一顆160元這價位在酒吧還可接受，重點是品質相當好。上面還用蝦卵點綴口味更多層次。

這來自日本宮城縣的生蠔個頭不小，肉質相當厚實，一次入口爽度好高，滿滿海味一次在嘴裡竄開實在過癮。

等待餐點的同時先來欣賞一下調酒師調酒的英姿，我們這天的調酒師是銘翊，調酒資歷很深也很有想法，喜歡什麼樣的酒跟他說就沒問題。

西班牙大蒜蝦

有了這道料理真的可以多喝幾杯，好下酒啊！香氣十足裡面的海鮮處理的也很到位，一盤裡面有六隻大尾的白蝦。

底下是自製的西班牙蒜油，香氣的來源就是它。

白蝦留下頭尾中間已經剝殼跟去沙腸，品嚐起來相當方便。

蝦除了單吃外，也可以搭配旁邊的白蝦跟軟法一起吃，記得要多沾點蒜油，帶點微辣的口感吃起來超爽的。

馬鈴薯烘蛋

另外一個狠角色是這個超厚的馬鈴薯烘蛋，之前在西班牙餐酒館有吃過類似的烘蛋，但美味程度『Westland』大勝，裡面有切塊馬鈴薯跟自製乳香蛋液，旁邊會再附上一碟蛋黃醬。

品嚐的時候要小心這鍋子相當燙，這一口挖起來蛋液跟馬鈴薯的香氣直衝腦門，這真的太誘人了！這個連不愛吃蛋的朋友也吃得很開心。

馬鈴薯切成條狀，感覺有先煎過再跟蛋液結合，有種薯條的焦香，相當好吃。這烘蛋厚度夠裡面的用料也扎實，整體吃起來相當滿足，建議可以先吃原味再搭配旁邊的蛋黃醬沾著吃，又是另外一種風味。

8.Dill Infused Stranger & Sons Gin

這一款我覺得很有特色，裡面的基底酒是他們自製的蒔蘿琴酒，整體酒感中等，結合了多種水果的果香還有草本的香氣，喝起來意外的協調，口感相當不錯。

裡面還加了紫蘇跟黃瓜，但跟水果香氣還有萊姆汁在一起後幾乎喝不太出來，感覺就是一杯很營養的調酒，味道很順口。

7.Jim Beam Bourbon

這款調酒據說是店裡相當有人氣的一款，喝起來竟然有爆米花的香氣，而且是焦糖口味的那種，旁邊還附上一小碟的焦糖爆米花，整個很協調。

帶點微氣泡的口感相當討喜，酒感不重有一點微微酸甜，重點是爆米花的香氣超明顯，這未免也太厲害。

奶香干貝燉飯

小酌幾杯後接下來推薦一下他們家的主食，這一款看起來就很厲害的燉飯是他們最新推出的隱藏菜色，目前在菜單上還看不到。但光是這賣相就值得點來品嚐一下。

裡面有生食級干貝、魚子醬、黃色的米飯是加入了海膽醬，整個貴氣十足。

干貝煎到這樣表面金黃有點恰恰的顏色就是最美味的程度，裡面還是多汁的口感，上面再放上大量的魚子醬用料真的沒在手軟。

燉飯因為海膽醬的加持整個鮮度破表，米粒帶一點米心但不會過硬相當好吃，這一盤來這絕對必點。

海鮮總匯義大利麵

接下來這盤同樣也是店裡的人氣料理，光是視覺就滿分而且份量還不少。

裡面的海鮮有淡菜、蛤蜊、小卷、蝦，海鮮種類不少新鮮度也夠，表現不錯。

蝦同樣也是剥好殼又去沙腸，食用起來很方便。

義大利麵條使用的是寬扁麵，吸附了滿滿醬料吃起來好過癮，裡面的醬料是店家自製的蝦醬還有番茄紅醬，這麵條口味層次破表了。

5.Jasmine Green Tea Infused Roku Gin

接下來這杯我自己也很喜歡，是用他們自製的香片茶琴酒搭配甜香艾酒作出的調酒。

裡面還有接骨木花、蘋果、澄清萊姆汁、煙燻肖楠木的香氣。

打開蓋子後煙燻的味道直接竄出，畫面超美。香片茶香淡雅整體的味道很協調尾韻的煙燻肖楠木的香氣讓整體的酒感更加分，算是很耐喝的一款調酒。

13.Special 特調（威士忌基底）

接下來是我點得特調，在這裡如果酒單裡面沒有想要喝的酒類，可以選這個然後跟調酒師說你要的基底酒跟酒感的喜好，剩下的就交給調酒師了。

這款是用裸麥威士忌搭配澄清鳳梨、vermouth、跟自製麻辣鍋苦精最後再放上自製的肉紙。

上桌後還要再點火燒一下肉紙，瞬間帶著椒麻味的肉紙香氣就撲鼻而來，麻辣鍋的感覺超明顯。

先吃肉紙再喝底下的調酒，威士忌與麻辣鍋苦精搭配這真的太有記憶點，整體帶點酸度也是很爽口的一款調酒，實在佩服銘翊的創意，下次再來挑戰其他的酒款。

最後用這老闆私人收藏的琴酒Shot結束這一回合。這次來到『Westland』除了調酒滿意外他們家的餐點真的是質感與美味兼具，沒想到又讓我找到一間可以好好品嚐美食的酒吧了，下次要來試試看他們家的牛肉麵，據說也相當厲害，營業到凌晨5點的深夜酒吧推薦給大家囉。

Westland Bar & Bistro～ 餐廳資訊

延伸閱讀