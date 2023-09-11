網路爆紅的威士忌魯肉飯就是這間，營業至凌晨好去處，店面超低調的新北隱藏版推薦

新店酒吧餐酒館推薦「李芙蓉 bistro」，菜單提供多道精緻好吃手工料理，酒單創意選擇豐富，營業時間至凌晨，下班後同事約聊天小酌、情侶吃飯想找漂亮好拍的酒吧餐酒館推薦，這間位在新北市新店大豐街的「李芙蓉 bistro」相當推薦。

新店餐酒館 李芙蓉 在哪裡

「李芙蓉 bistro」開在新店熱鬧的大豐街，附近美食小吃聚集，是新店在地人覓食好去處，距離捷運大坪林站步行只需幾分鐘。

餐酒館營業到凌晨半夜、有質感又神秘真的是新店隱藏版推薦，沒有網路或菜單參考，路過會以為是髮廊、美容院，門面超神秘，進去卻是別有洞天、很有特色的酒吧餐酒館。

李芙蓉 bistro

地址：新北市新店區大豐路76號

捷運：大坪林

營業時間：（週一休息）

週日、週二至週四18:30–00:45、週五至週六18:30–02:00

電話： 02 2911 7616

粉絲團：李芙蓉 bistro

食記：【新店凌晨酒吧】李芙蓉 bistro，新北市餐酒館推薦



李芙蓉 bistro菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

「李芙蓉 bistro」地址位在新店有名的賴岡山羊肉附近，可以順路享用晚餐宵夜小吃，吃完再來小酌也很可以。

新店餐酒館 李芙蓉 店內環境

騎車來到新店大豐路，這裡可以說是小吃、便當和熱炒聚集的美食街，路過「李芙蓉 bistro」 卻沒發現這間隱藏版的存在。

我問宜蘭人：今天要去的餐酒館在哪裡？

他說：剛剛就經過啦！妳沒看到嗎？

轉頭不遠處發現招牌，漂亮女子畫像的LOGO就是「李芙蓉 bistro」，真的是路過會錯過。

門口立牌放著手寫菜單和照片，沒有店員打擾，就算是路過也能研究一下菜單，喜歡就不用客氣走進去吧！

誒！走進店內，好美喔！

心裡不自覺發了幾個驚嘆號！！！

這幾個月連續推薦了好幾間餐酒館，這間「李芙蓉 bistro」真的是讓我印象很深刻，不管是環境還是餐點，都很有特色，就是一間去了會想推薦給朋友的餐酒館。

走進店內，先被醉人的燈光包圍，每一個角落都散發出迷人的色彩，像是在海底隧道般的浪漫。

光影交織在牆壁創造出夢幻般的氛圍，華麗的燈飾懸掛在頂部，柔和的光芒為整個空間增添了一絲浪漫氣息，一樓桌距大，好適合約會的餐酒館，享受屬於自己的時光。

一樓延伸的海底隧道，牆面展示每次活動的手作工藝品，讓人停下腳步靜靜欣賞。

像是古裝劇的名字，

還在想老闆娘「李芙蓉」在哪裡呢？

是吧台的調酒師嗎？

把人名當作店名，奇妙又讓人好奇。

問了店員才知道，”李芙蓉” 是他們創造出的一個人物，整間店就是她，她喜歡飲酒，擅長交友，希望大家都能來找她一同飲酒作樂、談天說地。



二樓，常常有在地人訂位，座位比一樓還多，但氛圍不同。

牆面的畫作，想著心中的「李芙蓉」是什麼樣的女孩？

擅長用巧妙的燈光佈置，營造出不同的氛圍，一樓和二樓景緻明顯不同，一樓就像李芙蓉的外在，二樓則是內在。

無論是浪漫的晚餐、歡樂的小酌餐會還是高雅的用餐氛圍，都能在這間餐酒館找到。

二樓還有一間VIP包廂可預訂，適合慶祝生日等各種活動的小聚會，享受不被打擾的空間。

包廂低消

5人以內5000元

6~10人8000元

10~13人以上13000元

想要包場可另外洽詢訂位

新店餐酒館 李芙蓉 菜單價錢

李芙蓉餐酒館 菜單價錢

在古裝劇常看到的扇子，這裡創意的做成菜單展示，想像李芙蓉手拿著扇子，應該是優雅的女子。

或許是地區的關係，以餐酒館來看，這裡的餐點價位不貴，多道店家自製料理都像餐館的價位，如果不喝酒，也可以來這吃晚餐，搭配無酒精飲料。

「李芙蓉 bistro」的酒單很有趣，會忍不住跟著念。

有熊出沒請小心、貴妃醉酒等，念完都感覺想要飲酒作詩了！酒單的設置也很貼心，依酒精濃度從淡到濃按照順序排下來，方便客人依照自己喜好選擇，也有經典調酒不在菜單上，可以請調酒師推薦。

新店餐酒館 李芙蓉 餐點推薦

這天用餐＋小酌選在一樓座位

各種燈光投影出的藍色波紋，就像在海底隧道用餐，牆上的漁網貼滿客人的拍立得紀念照，充滿笑容的回憶，述說著和李芙蓉餐酒館的相遇。

滿滿的照片呈現，才發現這裡有時會依據節日舉辦活動、改變佈景，像是萬聖節裝扮，想來這一定要提前預約。

才剛坐下，就被桌上的風景吸引，

『你猜是什麼？』我問宜蘭人。

他說：『薰香啊！』

真的是這樣，如果店員沒有介紹李芙蓉給客人的驚喜，真的會誤會是薰香！

桌上提供的白開水用了很有質感的玻璃瓶裝，而超像薰香的裝飾則是可以吃的”炸義大利麵條“，免費請來客的下酒小點心，每天限量送完就沒囉！

口感脆脆的，帶點麵香，等餐時可以先吃幾根，或者搭配調酒享用。

蘇梅排骨酥義大利麵 260元

我要給這道五顆星推薦了！

雖然有點浮誇，但我真的超愛，

尤其餐點結合了我超愛的食材：香菜、梅子和辣椒。

看到滿是驚喜。

色澤深棕色的炸排骨，皮脆肉多汁，咬下去要小心燙口，肉質鮮嫩好吃，豐富的醬汁提味，口感相當棒！而加了梅子，風味多了酸甜層次，加上辣椒開胃，雖然沒有非常辣，卻很過癮，吃微辣的人也可以嘗試。

義大利麵口感細緻帶有嚼勁，熟度掌控的剛剛好，麵條不會過軟。

鳳梨回鍋魚塊 280元

因為平常就愛吃魚，這道也很推薦！

選用無刺的旗魚當主角，魚肉炸得金黃可口的模樣，入口酥脆鮮嫩，魚肉塊還有著多汁的口感，加上鳳梨和辣椒拌炒，整道料理鹹甜微辣，滋味相當討喜，有點像糖醋排骨的味道。

最特別的還有厚切豆乾，大塊滿足，很有豆香味也是相當下酒的料理。

李氏米酒炒蛋 130元

炒蛋上桌呈現鬆軟和金黃色光澤，淡淡酒香撲鼻而來，讓我忍不住吞了口水。常看我食記的人應該會知道，我超愛吃酒料理的。

入口有著迷人的酒香，尾韻甘甜留在口中，好喜歡啊！炒蛋的功力也很棒，滑嫩又鬆軟，此刻真想來一碗白飯搭配。

吃飽了！先來小酌＋下酒菜。

心潮澎湃 340元

桌前的小表演，噴槍讓百香果皮燃燒，空氣中瀰漫著香甜果香和伏加特的酒香。

很適合夏天的熱帶水果風，將伯爵茶與伏特加融合，呈現出迷人的酒香，淡而優雅，風味有著百香果酸甜，讓這杯調酒帶有讓人迷戀的層次感，酒香和茶香兼具。

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒）

貴妃醉酒 320元

粉色＋搖籃玻璃杯呈現的酒飲，好適合女孩的調酒推薦。

酒感純淨澄澈，入口有著明顯的荔枝果香，尾韻是優雅的玫瑰暖調，相當順口。

金桔和風花枝圈 250元

來道炸物搭配調酒吧！每次小酌總是要點幾樣店家招牌炸物來歡聚，如果仔細看菜單，會發現這裡提供的每一樣餐點都很有創意，很少在其他餐酒館看到。

大塊酥香帶有嚼勁的炸花枝圈，搭配洋蔥辛香，也可以沾點店家自製的金桔和風醬，酸味勾出層次感，如果和我一樣超愛果香，一旁還附有新鮮金桔可以提味。

炸骰子鹹豬肉 180元

看著菜單想加點一道下酒菜，不會膩的冰梅雞還有這道炸骰子鹹豬肉都很吸引我，經過店員推薦點了鹹豬肉，和我想的不太一樣，卻是驚喜的好吃！

以竹籃當盤子裝盛，腦海想起花蓮的山中美味，李芙蓉的多變讓人充滿驚喜。

以往吃的鹹豬肉都是切片，倒是第一次吃到骰子狀的鹹豬肉，真有創意！

『好嫩、好多汁啊！』入口的第一個心得，忍不住和坐在對面的宜蘭說：『吃一塊看看，好好吃！』

店家使用豬梅花部位料理，有筋有肉，口感極好，外層酥香帶點脆度，咬下去多汁又緊實，很飽滿又實在的咬勁，越嚼越香，佐以洋蔥更是畫龍點睛，增加清爽滋味，非常非常非常下酒＋好吃，又要給一百分了嗎？笑

但真的連吃幾道料理都很推薦，是真的！

一人飲酒醉 340元

來到濃度稍高的酒單選擇，

雖然菜單寫著”一人“飲酒醉，但可以三個人分享啦！

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒）

沒有杯子的豪邁的喝法，以烏龍威士忌為基底的茶酒，烏龍清香搭配葡萄柚的酸甜，延伸康普茶的韻味，口感甜而順口。

小碟子提供店家自製果乾。

這天晚上在「李芙蓉 bistro」的餐聚，不管是環境、服務還是餐點都讓我印象好深刻。

回頭看一下菜單還有好幾道想嘗試的料理，像是網路很多人推薦的威士忌魯肉飯、腐乳雞義大利麵和拔絲地瓜薯條，一間創意又好拍的酒吧餐酒館，但不喝酒也可以特地來品嚐這裡的餐點。

李芙蓉 bistro

地址：新北市新店區大豐路76號

捷運：大坪林

營業時間：（週一休息）

週日、週二至週四18:30–00:45、週五至週六18:30–02:00

電話： 02 2911 7616

粉絲團：李芙蓉 bistro

食記：【新店凌晨酒吧】李芙蓉 bistro，新北市餐酒館推薦

備註：每人低消300元（另收10%服務費）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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