薰花日式餐酒館位在新北永和，介於捷運頂溪站和捷運永安市場站之間，步行約13分鐘的距離

用餐區主要集中在二樓，我自己喜歡窗邊座位，採光好且有多出一個平台可以放包包～

樓梯旁有小吧台區，座位不算多～

有投幣式飛鏢機可以玩～

薰花日式餐酒館菜單，用餐兩小時，帶酒需酌收開瓶費，餐點價格收取10%服務費～

牆上也有菜單可以參考～

「可爾必思泡泡」乳酸甜甜的味道，多了微量氣泡感，更加爽口～

「薰花特調」以杏仁香甜酒、黑醋栗香甜酒、水蜜桃香甜酒為基底，加入新鮮柳橙汁

上下分化漂亮漸層感，喝起來有甜甜的果香，有一定的酒精濃度，是會受女性歡迎的調酒！

招待毛豆和泡菜，等餐出餐的時候可以解解饞～

「酒蒸蛤蜊」蛤蜊肉個頭不算特大，沙吐得很乾淨，味道新鮮無腥臭

點綴綠色蔥花視覺加分，感覺可以加個薑絲更提鮮～

「鮮蝦茶碗蒸」蛋口感細緻如布丁般滑嫩，美味高湯讓茶碗蒸充滿靈魂！

上層點綴晶瑩剔透的鮭魚卵及微燒炙鮮蝦，底層吃的到扇貝及雞肉～

「鹽烤中卷」口感Ｑ彈，淺淺海味越嚼越香，擠點檸檬增添清新芬芳感～

「起司薯條」炸得外酥脆內鬆軟，就算放到冷掉了也好吃耶～

搭配邪惡香濃起司，無敵唰嘴，忍不住讓人一根接著一根停不下來！

「牛五花金針」柔嫩牛肉片捲金針菇，也是王牌組合！

菇類咬起來有嚼勁而且很有水潤度，美味在嘴裡化開，太幸福啦～

「牛五花香蔥」醬烤香氣拿捏得宜，撒上白芝麻增添香氣

牛肉滿滿肉香捲入清新香蔥，滋味清甜可口，太迷人啦！

兩款串物美味度不分高下，很難選出來哪個更好吃餒～

店家建議肉類可搭配油蔥吃，果然畫龍點睛，滋味超讚！

很少見到「松阪豬」烤色如此漂亮！表面有點酥酥恰恰的感覺～

松阪豬切得很厚實，口感彈牙有嫩度，將黃金六兩肉美味發揮到極致

佐洋蔥絲、擠檸檬汁一起吃滋味更加分！這道料理我私心推薦～

「午仔魚一夜干」魚皮烤得薄脆，魚肉吃起來結實鮮美

本身醃製的很有味，幾乎不用額外佐調味，超適合下酒的魚料理！

「香煎鴨胸」肉質柔嫩不乾澀保有肉汁，口感極佳！

皮煎出微微酥脆感，不會吃起來都是軟潤的脂肪感

美味度令人驚艷！比知名西餐廳的鴨胸還要厲害百倍～

「日式月見牛腩飯」亮點是中央吹彈可破的雞蛋

將蛋弄破蛋液緩緩順勢而下，看起來超誘人的！

白飯周圍佈滿嫩軟的牛腩、清甜的紅白蘿蔔，可說是料多實在

像是有勾芡感燴飯的感覺，整個吃完很有飽足感喔！

薰花日式餐酒館

地址：新北市永和區中正路532號

電話：0960 532 285

營業時間：週二至週日18:00–03:00週一公休

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