新店人又有厲害的居酒屋可以吃啦，近期新開幕的【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】，是來自板橋的人氣排隊居酒屋二店，在GOOGLE擁有評論高達4.7顆星，主打直火串燒、壽司、串燒以及現切生魚片，還有多達數十款的日本酒類品項，每一道幾乎都好吃無雷推薦給大家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

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環境分享

▼【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】在台北共有兩家門市，板橋店已擁有10多年的歷史，新開幕的這家位於新北市新店區北新路，從外觀就能感受到低調的日式氛圍，鄰近新店矽谷科學園區，從捷運大坪林站4號出口步行3分鐘即可抵達。

▼【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】用餐環境為狹長型空間，寬敞不擁擠，分為吧檯和多人座位區，充滿日式風格的擺設，還有超可愛的手繪道頓崛插畫，讓人彷彿來到大阪的街頭當中。

▼【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】採取半開放式廚房設計，在生魚片吧台可以看到日料師傅精湛廚藝，還有以炭火燒烤的日式串燒，同時滿足視覺和味覺的多重享受~

▼【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】提供酒精和無酒精的飲品，還有許多日本酒以及生啤酒可以點選!

菜單

內用收10％服務費

（喝酒不開車，開車不喝酒）

餐點介紹

秘製毛豆（免費招待）

▼一入座先送上秘製毛豆，以黑胡椒調味很有開胃效果。

鹽烤骰子牛（2串）💰125元 櫻桃鴨肉串（2串）💰95 明太子雞肉（2串）💰125元 剝皮辣椒卷（豬肉）💰120元 烤櫛瓜（6塊）💰90元

▼以炭火現場燒烤的日式串燒，帶有微微的獨特炭香，再搭配店家秘製醬料，不會過鹹相當耐吃，首推明太子雞肉，每一口都能吃到滿滿明太子超過癮，還有愛吃辣必點的剝皮辣椒卷，以花蓮特產剝皮辣椒搭配豬肉，咬下去還會爆出甘甜的肉汁，另外如果想吃蔬菜也有許多選擇，像是烤櫛瓜我也蠻推薦的!

樂町箱壽司💰250元

▼第一次看到用箱子料理的樂町箱壽司，是來自日本大阪的料理手法，搭配事先調味過的鮮魚和魚卵，側面能看到堆疊的內餡，大口咬下多種風味在口中綻放，特別又富有飽足感，推薦大家一定要試看看!

明太子烘蛋💰165元

▼份量實在的明太子烘蛋，頂頭毫不手軟擠滿滿滿明太子醬，濃郁的滋味讓人直呼過癮!



焦糖炙燒鮭魚握壽司💰100元

▼榮登我最愛的焦糖炙燒鮭魚握壽司，以火烤炙燒出邪惡的鮭魚油香，吃下去豐富的油脂瞬間入口即化，伴隨著焦糖的苦甜香氣太美味~

綜合刺身💰260元

▼CP值超高的綜合刺身，一次可以吃到四款不同魚種，包含鮭魚、鮪魚、旗魚和，每一片都切得很厚實大塊!

炸牛蒡絲💰110元

▼老闆強力推薦的炸牛蒡絲，炸到金黃酥脆好誘人，吃起來卡滋卡滋有如餅乾口感!

炒水蓮💰125元

▼份量疊得像座小山的炒水蓮，帶有大火快炒的迷人鍋氣，同時保有了水蓮的水份和脆度，雖然簡單但能看出師傅功力!

用餐心得

近期吃到最厲害的居酒屋就是這家，【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】從環境到餐點都很不錯，還有開放式生魚片吧台，可近距離觀看日料師傅廚藝，很適合三五好友小班聚會小酌，不用飛日本也能感受道地風味!

品牌資訊

後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店

粉絲團 : 後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店 FB

電話 : 02-8914-6225

地址：新北市新店區北新路三段151號

營業時間 : 17:30–01:00(週日~週四)17:30–01:30(週五六)

線上訂位 : https://inline.app/……/-Mtpe8JDHWJNm7wJt-Dn:inline……

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