西洋情人節即將到來，寒假也進入最後一週，不少情侶和學生族群開始規劃出遊行程。而知名主題樂園六福村近日宣布，將推出「愛就在一起」情人節特別優惠，為遊客打造浪漫又充滿異國風情的園區體驗。這次的優惠活動不僅吸引情侶前往，也讓許多學生趁著假期最後幾天，把握機會享受樂園樂趣。



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▲六福村即日起到3月2日，只要在現場接吻三秒，就能用1,314元買雙人票，等於現省1,486 / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理



這次六福村真的很敢給，即日起到3月2日，只要在現場接吻三秒，就能用1,314元買雙人票，等於現省1,486元，這麼甜的優惠，不管是熱戀情侶還是剛曖昧的對象，通通可以來試試。當然，這活動不限性別，無論你們是什麼樣的愛侶組合，都能享受這個專屬情人節的浪漫驚喜（親子組合就不行了，畢竟活動是為了情侶設計的）。如果你是單身但又不想錯過這波樂園熱潮，學生族群也有福了！現場只要持大專院校學生證，就能用699元入園，比平常門票便宜超多，寒假結束前再瘋玩一場，根本無敵划算。



不只門票優惠吸引人，六福村園區內的「金色嘉年華」慶典活動更成為話題焦點。這場期間限定的活動，將樂園打造為金光閃閃的異國世界，其中最受關注的就是全台最大的夢幻炫金泡泡球池，城堡倒映在金色水池中，泡泡球漂浮在空氣裡，營造出猶如童話故事般的夢幻場景。這個區域成為許多遊客的打卡熱點，尤其是情侶與網美族群，紛紛在社群平台上分享絢爛的照片與影片，讓這個場景迅速爆紅。



▲六福村園區內的「金色嘉年華」慶典活動成為話題焦點 / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理

此外，金色嘉年華還有異國風情的遊行活動，表演者身穿華麗的阿拉伯服飾，在沙漠風格的街道間展現動感舞蹈，彷彿讓遊客走入異國市場，感受來自中東的奇幻氛圍。隨著夜幕低垂，燈光點亮城堡與舞台，金碧輝煌的視覺效果更顯夢幻，吸引不少情侶流連忘返。除了白天的嘉年華活動，六福村也在美國大西部牛排館推出全新舞台劇「荒野酒館」，這場演出集結了外國舞者，以華麗服裝與精湛舞技，帶來融合西部風情與異國文化的表演。遊客在品嘗美食的同時，也能欣賞一場別具特色的劇場演出，讓整趟旅程不僅有刺激的遊樂設施，更有視覺與味覺的雙重享受。綜合來看，六福村這次的活動不僅適合情侶，也同樣吸引學生族群與喜愛拍照打卡的旅遊愛好者。從甜蜜優惠到異國風嘉年華，再到結合美食的表演秀，讓整趟旅程充滿多元樂趣。在情人節與寒假的最後一週，這場結合浪漫、刺激與異國氛圍的主題樂園活動，無疑成為眾多遊客的出遊首選。▲六福村也在美國大西部牛排館推出全新舞台劇「荒野酒館」 / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理





六福村情人節「愛就在一起」情人節接吻優惠

即日起至3月2日，情侶在現場接吻三秒，即可享雙人票優惠價 1,314元（原價2,800元），現省 1,486元。不限性別，無論是熱戀情侶、曖昧對象，或是多年相伴的夫妻都可參加，但親子組合不適用。



六福村大專院校學生專屬門票優惠

即日起至3月2日，凡持 大專院校學生證 即可享 699元 優惠門票（原價1,299元）。適合學生情侶、好友相約寒假最後衝一波，體驗遊樂設施與異國嘉年華氛圍。



六福村寒假限定金色嘉年華

即日起至3月2日，六福村打造夢幻金色世界，園區內有多項期間限定特色體驗，包括：

炫金泡泡球池：全台最大夢幻泡泡球池，金色城堡倒映在水池，泡泡球漂浮空中，成為網美與情侶的拍照熱點。

異國風情遊行：阿拉伯風格表演團隊穿梭於沙漠場景之中，搭配華麗服飾與音樂，帶來沉浸式嘉年華體驗。