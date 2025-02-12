隨著春節與元宵節的到來，新北市年度盛事「平溪天燈節」再度吸引全台各地遊客共襄盛舉。今年，新北市政府加碼攜手旅遊業者，特別規劃一系列自由行套票及團體遊程，要讓台灣民眾、世界旅客能以超值價格體驗平溪天燈文化，並探索新北豐富的觀光亮點，享受獨特的人文與自然魅力。



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▲天燈這樣玩才是內行！天燈 九份 貓村一日遊，全新玩法必拍攻略大公開 / 新北市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



此次自由行套票內容豐富，包含「美果天燈」單色天燈體驗、平溪天燈園手作活動，以及任選飲品一份。遊客可透過此套票暢遊十分與平溪兩大知名老街，感受不同的歷史風情。推薦旅客規劃一場悠閒的山城之旅，上午可先前往十分瀑布、靜安吊橋等自然景點，午後再回到十分老街施放天燈，寫下新年願望，傍晚則移動至平溪老街，親手製作環保手抄紙紀念品，將回收的天燈化為獨一無二的旅遊回憶，享受慢遊山城的寧靜時光。



▲遊客可透過此套票暢遊十分與平溪兩大知名老街，感受不同的歷史風情 / 新北市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

同時，針對喜愛團體旅行的遊客，官方特別推出豐富的一日遊行程，串聯九份、猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠、十分老街等經典景點，並安排搭乘平溪線列車及天燈施放體驗，讓旅客深入感受台灣地方文化的魅力。整趟旅程由台北車站出發，並全程提供接駁服務，無須煩惱交通問題。此外，專業導遊將為旅客解說沿途景點的歷史背景，使整體旅遊體驗更加深入，讓遊客在短時間內一次體驗新北的自然美景、人文風情與鐵道文化。▲旅客深入感受台灣地方文化的魅力 / 新北市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理本次活動也與交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫接軌，精選全台22縣市最具代表性的旅遊景點，向國內外旅客展現台灣多元文化與觀光魅力。今年新北市更是2月份的「亮點主打星」縣市，特別推出「環島月月Party」系列活動，搭配特色體驗與期間限定優惠，讓遊客無論選擇自由行或團體行程，都能深度探索新北的觀光亮點。此外，民眾還可參加「亮點集時樂」線上集章活動，透過集點換取抽獎資格，還有機會獲得限量好禮，讓旅遊更具樂趣。▲官方特別推出豐富的一日遊行程，串聯九份、猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠、十分老街等經典景點 / 新北市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理並且，此次自由行套票自2月1日起開賣，首批限量100套推出「350元買一送一」優惠，團體遊程則提供699元的超值方案，讓旅客能夠用親民價格享受豐富旅遊行程。由於自由行套票採預約制，建議有興趣的旅客提前規劃，以免錯過優惠機會。相關行程可至雄獅旅遊官網預訂，輕鬆體驗文化探索與永續觀光的樂趣。此外，為了鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具，交通部觀光署也推出電子票證（含行動支付）搭乘「台灣好行」巴士享票價五折優惠的活動，方便遊客輕鬆前往平溪及新北其他觀光亮點。無論是想悠閒漫步山城老街、體驗天燈祈福文化，還是探索台灣獨特的鐵道風情，今年的平溪天燈節與新北觀光優惠方案，無疑是春節旅遊的最佳選擇。▲交通部觀光署也推出電子票證（含行動支付）搭乘「台灣好行」巴士享票價五折優惠的活動 / 新北市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

平溪天燈節自由行套票

內容包含：「美果天燈」單色天燈體驗、平溪天燈園手作活動、店內任選飲品一份

適合族群：喜愛自由行、自主規劃行程的遊客

購買方式：https://www.liontravel.com/category/zh-tw/index

優惠期間：2月1日起開賣



平溪天燈節團體一日遊

行程亮點：九份、猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠、十分老街，搭乘平溪線列車、天燈施放體驗

適合族群：適合親子、朋友或團體旅遊

購買方式：https://walkr.tw/b3BhEVSi



「台灣好行」電子票證五折優惠

優惠方式：使用電子票證（悠遊卡、一卡通等）或行動支付

搭乘台灣好行巴士享受票價五折

推薦路線：

平溪線（前往平溪、十分、猴硐）、淡水線（淡水漁人碼頭）、瑞芳線（九份、金瓜石）

台灣好行 優惠專區：https://reurl.cc/26A6nn



更多活動詳情與報名資訊

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw

