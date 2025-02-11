「北投麗禧溫泉酒店」坐落於陽明山大磺嘴第一口白磺泉，擁有得天獨厚的溫泉資源，以純淨溫潤的白磺湯泉聞名，成為許多泡湯愛好者的首選。春日將至，正是踏青賞花的最佳時節，北投麗禧鄰近陽明山國家公園及北投三層崎公園，被譽為「台版富良野」的花海美景令人驚艷。為了讓旅客能夠在賞花之餘，享受寧靜舒適的身心療癒時光，北投麗禧特別推出「一日遊專案」，提供雙人獨立湯屋與水岸茶屋下午茶體驗，每人1,950元，讓旅客能夠在泡湯與美食間找到完美平衡。



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北投麗禧表示，這一次精心規劃的一日遊行程，適合與伴侶、好友或家人一同享受。獨立湯屋設有三款特色選擇，讓雙人共享來自大磺嘴的純淨白磺溫泉，不僅能舒緩身心，還可紓解賞花步行後的疲憊。泡湯過後，前往水岸茶屋，品味北投麗禧獨特的「桂花樹下午茶」，這款下午茶以縮小版的桂花樹造型呈現，靈感來自酒店深具代表性的「桂花服務精神」。桂花樹茶架皆由工匠以原木純手工打造，搭配主廚特製的創意鹹甜點，讓午茶時光更加愜意雅緻。



除了標準的一日遊組合，北投麗禧亦提供更多元化的餐飲搭配選擇，滿足不同旅客的需求。例如，旅客可選擇雙人湯屋與歐陸餐廳的現代法式料理午間套餐，每人2,630元，主餐可品嚐「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或「季節鮮魚佐馬賽海鮮醬汁」，為泡湯之旅增添一抹法式風味。此外，若偏好獨自悠遊北投，也可選擇「露天風呂與水岸茶屋午間套餐」方案，每人2,100元，享受挑高九米、占地百坪的露天風呂，體驗溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、溫泉石板浴等豐富設施，在開闊空間中盡情放鬆，讓身心完全沉浸於白磺溫泉的舒適懷抱。並且，為了讓旅客出行更加便利，北投麗禧提供免費接駁車服務，旅客可於捷運北投站或新北投站搭乘，輕鬆抵達酒店。結束一日遊行程後，還可順道前往北投三層崎公園，欣賞壯麗花海，在春日陽光下捕捉最美的季節畫面，為這場身心靜謐的療癒之旅畫下完美句點。

北投麗禧溫泉酒店一日遊活動重點整理

地理位置與特色

坐落於陽明山大磺嘴第一口白磺泉，泉質純淨溫潤

鄰近陽明山國家公園與北投三層崎公園（台版富良野花海）

提供免費接駁車，捷運北投站與新北投站可搭乘

標準一日遊專案（每人1,950元）

雙人獨立湯屋：可選三款特色湯屋，享受純白磺溫泉

水岸茶屋下午茶：桂花樹造型下午茶，搭配手工製作茶架

升級一日遊方案

雙人湯屋 + 歐陸餐廳法式午餐（每人2,630元）

主餐可選：「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或「季節鮮魚佐馬賽海鮮醬汁」



露天風呂 + 水岸茶屋午間套餐（每人2,100元）

露天風呂占地百坪，設有溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、溫泉石板浴



賞花順遊推薦

泡湯後可步行前往北投三層崎公園，欣賞壯麗花海



北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

