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賞花溫泉吃到飽！礁溪晶泉丰旅 櫻花公路賞花 礁溪溫泉 壽喜燒吃到飽。

2025燈會攻略 賞櫻 溫泉 吃到飽 more
2025-02-10 19:19:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：礁溪晶泉丰旅
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

春天的腳步近了，天氣回暖、百花盛開，正是來場小旅行的最佳時機！如果你還在猶豫去哪裡，不妨來趟宜蘭，看看粉嫩浪漫的櫻花，順便泡個湯、享受美食，徹底放鬆身心。今年春季，礁溪晶泉丰旅推出「春暖。花見」住房專案，讓你在最美的季節享受最愜意的旅行。

推薦閱讀：新北櫻花9大賞花點推薦！免費爽拍「櫻花步道 櫻花公園」滿開，不只淡水天元宮櫻花必拍。

▲▼賞花溫泉吃到飽！礁溪晶泉丰旅櫻花公路賞花、礁溪溫泉、壽喜燒吃到飽 / 礁溪晶泉丰旅提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪晶泉丰旅表示，這一次的專案開放預訂時間是2月13日10:00到2月19日23:59，入住期限則到4月30日。專案內容包含雅緻溫泉客房住宿，還附翌日早餐和超澎湃的三燔礁溪壽喜燒放題晚餐，兩人同行每房6,899元起。如果是四人一起出遊，也有泉思溫泉家庭套房可以選擇。不僅如此，透過官網訂房加購高鐵車票，還能享有全台最低78折起的優惠。

▲礁溪晶泉丰旅兩人同行每房6,899元 / 礁溪晶泉丰旅提供、WalkerLand窩客島整理

來到宜蘭，怎麼能錯過被譽為「櫻花公路」的台七丙線！這條道路連接三星鄉與大同鄉，因為海拔較高，每年一到二月，八重櫻、緋寒櫻、吉野櫻輪番登場，讓整條公路變成浪漫的粉色隧道。當微風吹過，櫻花花瓣飄落，就像下了一場夢幻的粉色雪雨，隨手一拍都是網美照！玩了一整天，回到礁溪晶泉丰旅，泡在房間裡的半露天溫泉池，享受弱鹼性碳酸氫鈉泉的美人湯，真的是人生一大享受。

▲怎麼能錯過被譽為「櫻花公路」的台七丙線 / 礁溪晶泉丰旅提供、WalkerLand窩客島整理


而且這次飯店還有特別的藝術活動，即日起到3月31日，礁溪晶泉丰旅邀請在地陶藝家李婉萍駐村，舉辦「乘載。記憶丰年」展覽，展示「穿梭在城市與鄉間」系列作品，讓大家感受宜蘭囝仔在這片土地上的成長故事。展覽期間還有16場免費陶藝體驗，每場只開放8個名額，住客都能參加，親手製作獨一無二的陶藝作品，為旅行留下美好回憶。

▲「乘載。記憶丰年」展覽，展示「穿梭在城市與鄉間」系列作品 / 礁溪晶泉丰旅提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

 


礁溪晶泉丰旅「春暖。花見」住房專案

預訂時間： 2/13 (10:00) - 2/19 (23:59)
入住期限： 即日起至4/30
優惠內容：
1、兩人入住 雅緻溫泉客房，每房 6,899元起
2、附翌日早餐 + 三燔礁溪壽喜燒放題晚餐
3、四人可選 泉思溫泉家庭套房
4、官網訂房加購 高鐵車票最低78折起
房價包含： 10% 服務費 + 5% 稅金
訂房方式：
官網：https://jiaoxi.wellspringbysilks.com
訂房專線：02-7735-5000

 

2025宜蘭「櫻花公路」賞花季

最佳賞櫻時間： 1月至2月
推薦景點： 台七丙線（三星鄉—大同鄉）
主要櫻花品種： 八重櫻、緋寒櫻、吉野櫻
特色： 高海拔粉色櫻花隧道、浪漫櫻吹雪美景


2025第一季駐村藝術活動「乘載。記憶丰年」

展覽期間： 即日起至3/31
藝術家： 宜蘭陶藝家 李婉萍
展覽內容： 「穿梭在城市與鄉間」系列作品
特別活動： 陶藝體驗 16場，每場限8人
費用： 免費開放房客參與

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