新北櫻花已經開了！每年櫻花季就要去賞櫻花、拍美照，近日淡水天元宮後山櫻花已經盛開，到了晚上還會配合點燈，不同美照一次拍，窩客島這次整理9大「新北櫻花賞花點」，包括林口竹林山觀音寺櫻花、三芝三生櫻花步道、隱藏版櫻花步道、公園等7個免費景點，此外，三峽也有2處必拍的上千株櫻花花海園區，快趁近日櫻花盛開期，把這9個櫻花賞花點全拍一輪。



▲新北櫻花9大賞花景點限時開拍，淡水天元宮櫻花、隱藏版免爬坡櫻花步道 / WalkerLand窩客島整理



▲新北櫻花賞花卡景點9選，隱藏版新店櫻花公園不用人擠人 / WalkerLand窩客島整理



新北櫻花人氣免費景點推薦：竹林山觀音寺、淡水天元宮櫻花

新北櫻花季不能沒來過「淡水天元宮」，以及位在林口的「竹林山觀音寺」，

天元宮與滿山的粉色花海相映，是每年網美必拍的夢幻打卡點，目前後山三色櫻已經盛開，呈現粉、白、桃紅三色花海，快趁花期趕緊去賞花；而佔地廣大的觀音寺除了可以來祈福、參觀壯觀的建築外觀外，古風庭園造景旁更有排櫻花，參拜完可以散步、賞花超愜意。



▲新北櫻花人氣免費景點推薦：竹林山觀音寺 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北櫻花人氣免費景點推薦：淡水天元宮櫻花 /揚子陵 提供、WalkerLand窩客島整理



新北櫻花步道免費拍：三生步道、北星真武寶殿、康誥坑溪櫻花大道

想走在被櫻花包圍的步道就到三芝！三芝最熱門的櫻花步道「三生步道」，溪橋兩側種滿數百株各品種的櫻花，不管是站在粉色櫻花道中，還是從遠處都很好拍；此外，「北星真武寶殿」後方山坡的平緩步道，也是三芝隱藏版櫻花步道，不想人擠人就來這裡；汐止則有種植200株山櫻花的「康誥坑溪櫻花大道」，三者都不需要走長階梯、爬坡，就能欣賞櫻花步道。



▲新北櫻花步道免費拍：三芝三生步道 /Daphne 探索生活趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北櫻花步道免費拍：北星真武寶殿，三芝隱藏版櫻花步道 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



三峽櫻花打卡景點必拍：大熊櫻花林、禾煦熊空休閒農場

三峽就有上千株粉色櫻花花海！每年必拍的三峽「大熊櫻花林」，擁有上千株櫻花，目前已經有多個櫻花區進入盛開期，假日就揪人去賞花，平日入園票200元、假日250元，晚上還會點燈到七點，粉色花海、夜櫻全都要拍；而同樣在三峽的「禾煦熊空休閒農場」入園票280元，除了有千株櫻花樹，園區內還有茶園、百年杉木，讓你一次收穫各種美景。



▲三峽櫻花打卡景點必拍：大熊櫻花林 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三峽櫻花打卡景點必拍：禾煦熊空休閒農場 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



新北櫻花公園免費就能拍：鶯歌永吉公園、新店屈尺公園

鶯歌「永吉公園」作為炮仗花的人氣打卡景點，有炮仗花拱門、花道外，其實也有種植櫻花樹，如果來的時機剛好，就能碰到櫻花與炮仗花相襯的粉橘美景；新店有著櫻花公園之稱的「屈尺公園」，公園中的櫻花與古風涼亭形成夢幻的景象，是新店人才知道的賞花秘境。



▲新北櫻花公園免費就能拍：鶯歌永吉公園 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北櫻花公園免費就能拍：屈尺公園，新店隱藏版櫻花公園 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



竹林山觀音寺 位置資訊

地址：新北市林口區竹林路325號

電話：02-2601-1412

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市林口區】2023竹林山觀音寺櫻花季｜竹林山寺公園休閒賞櫻散心



淡水天元宮櫻花 位置資訊

地址：新北市淡水區北新路三段36號

電話：02-2621-2759

完整介紹由部落客「揚子陵」於窩客島分享：2024淡水天元宮櫻花季，01/31即時花況｜活動日期：2024/02/05~2024/02/18，夜間櫻花光雕展：16:30–20:30｜🌸新北蒔花好綻-2024花見櫻花



三芝三生步道 位置資訊

地址：新北市三芝區大坑溪三生步道

電話：0921-162-566

完整介紹由部落客「Daphne 探索生活趣」於窩客島分享：2023 三芝櫻花季 三生步道櫻花市集、浴衣體驗、 薄紙櫻花樹 DIY 浪漫你的早春



北星真武寶殿 位置資訊

地址：新北市三芝區圓山里二坪頂52-3號

電話：02-2636-4439

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市三芝﹞北星真武寶殿 藏很深、人煙少！靜謐優美又空靈的吉野櫻山林步道秘境～ ／粉白雙色花海／三芝櫻花秘境／三芝最高地標



康誥坑溪櫻花大道 位置資訊

地址：新北市汐止區水源路一段246號

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：新北汐止賞櫻必拍指南：康誥坑溪櫻花大道，200棵台灣山櫻盛放，日夜浪漫景點



三峽大熊櫻花 位置資訊

地址：新北市三峽區竹崙路228號之一

電話：02-2668-1386

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市三峽區】2023三峽大熊櫻花林賞台灣八重櫻與富士吉野櫻｜夜櫻17:00亮燈登場



三峽禾煦熊空休閒農場 位置資訊

地址：新北市三峽區竹崙路238號

電話：02-2672-6686

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：一起來悠遊百年歷史的杉林，賞千株美美櫻花林、杉林古棧！一生必訪的絕美秘境



永吉公園 位置資訊

地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號

電話：02-2678-0202

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：新北鶯歌景點-永吉公園-抓住春天的浪漫櫻花及滿開的炮仗花隧道/IG打卡聚集地/鄰近鶯歌老街/親子景點



屈尺公園 位置資訊

地址：新北市新店區新烏路二段櫻花街

電話：02-2911-2281

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：新北市新店區新店屈尺櫻花公園：現正盛放山櫻花寒櫻，快來感受櫻花的迷人風采