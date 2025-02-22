222貓之日就是要瘋狂擼貓、被貓咪包圍一整天！今年222貓之日不僅全家推出浪浪電動門計畫掀起討論，就連全聯、小七也有推出限定貓咪小物、罐罐都周邊，就連全聯、小七也祭出限定貓咪小物、罐罐等周邊‌，‌讓貓奴們在這天為主子進貢好物‌。‌如果家中沒有養貓‌，‌窩客島也貼心精選7間台北、新北貓咪咖啡廳‌，‌每間都鄰近捷運‌，‌步行幾分鐘就能抵達‌。‌不論是想被貓咪撒嬌包圍‌，‌還是到中途貓咪咖啡廳尋找緣分‌，‌只要對上眼‌，‌就能帶牠回家‌，‌給牠一個溫暖的避風港‌。



▲雙北捷運周邊貓咪咖啡廳推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲222貓之日就是要到貓咪咖啡廳擼貓 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

台北大同區貓咪咖啡廳推薦：転運棧-貓中途咖啡廳

部落客 軟西，遊記 造訪 転運棧-貓中途咖啡廳 說：

是一間有超大貓咪活動空間的舒適溫馨餐廳，除了有可愛親人貓咪穿梭在2、3樓用餐空間外，這裡還是個超有愛心的中途貓餐廳。鹹甜食都有，重點是都不雷很好吃!不僅份量夠，調味擺盤都很用心。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



転運棧-貓中途咖啡廳

地址：台北市大同區天水路2-3號

電話：02 2558 5133

完整介紹由部落客「軟西，遊記」於窩客島分享：貓咪餐廳台北推薦「転運棧-貓中途咖啡廳」貓控必去中途貓餐廳 - 軟西，遊記



▲台北貓咪咖啡廳推薦「転運棧-貓中途咖啡廳」 / 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北貓咪咖啡廳推薦「転運棧-貓中途咖啡廳」 / 提供、WalkerLand窩客島整理



台北信義區貓咪咖啡廳推薦：NUKU NUKU CAT CAFE

部落客 柴貓趴趴走 造訪 NUKU NUKU CAT CAFE 說：

現場還有飲料、霜淇淋可以享用，除了兩隻布偶貓是店貓外，其他的貓咪都是中途貓貓，如果在相處的過程，發現了自己命定貓貓，是可以帶回家成為家人的。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



NUKU NUKU CAT CAFE

地址：台北市信義區松壽路12號4樓

電話：02-7734-2292

完整介紹由部落客「柴貓趴趴走」於窩客島分享：【台北】NUKU NUKU CAT CAFE｜一邊嚕貓一邊賞夜景，計時制貓咪咖啡廳｜柴貓趴趴走



▲台北貓咪咖啡廳推薦「NUKU NUKU CAT CAFE」 / 柴貓趴趴走 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北貓咪咖啡廳推薦「NUKU NUKU CAT CAFE」 / 柴貓趴趴走 提供、WalkerLand窩客島整理

台北善導寺貓咪咖啡廳推薦：About H coffee

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 About H coffee 說：

雖然是貓咪咖啡廳可是店內環境很乾淨沒有異味，空氣很流通、空間也很寬敞更沒有貓毛到處飛，整體下午茶環境很不錯難怪google評價會高達4.9顆星還蠻厲害的。



About H coffee

地址：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

電話：02 3322 5562

完整介紹由部落客「」於窩客島分享：【台北中正區－About H coffee】 貓咪咖啡廳｜善導寺周邊咖啡廳｜貓奴必來的咖啡廳



▲台北貓咪咖啡廳推薦「About H coffee」 / 小貝與小貝婆的幸福生活 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北貓咪咖啡廳推薦「About H coffee」 / 小貝與小貝婆的幸福生活 提供、WalkerLand窩客島整理

台北雙連站貓咪咖啡廳推薦：紅玥緬因貓咖啡藝廊

部落客 貝ㄦ貪食怪 造訪 紅玥緬因貓咖啡藝廊 說：

是一家貓咪咖啡廳兼藝廊，店內有10隻可愛的小貓咪，還有闆娘和藝術家繪畫的貓咪畫像，每一張都超逼真又可愛！本以為貓咪咖啡廳的點心表現一般，沒想到甜點和千層面都超好吃！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



紅玥緬因貓咖啡藝廊

地址：台北市大同區赤峰街71巷4號

電話：02 2550 0310

完整介紹由部落客「紅玥緬因貓咖啡藝廊」於窩客島分享：中山咖啡廳｜貓奴天堂在這邊！紅玥緬因貓咖啡藝廊 赤峰街新開幕貓咪咖啡廳 10隻貓咪陪你喝下午茶



▲台北貓咪咖啡廳推薦「紅玥緬因貓咖啡藝廊」 / 貝ㄦ貪食怪 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北貓咪咖啡廳推薦「紅玥緬因貓咖啡藝廊」 / 貝ㄦ貪食怪 提供、WalkerLand窩客島整理

新北新莊貓咪咖啡廳推薦：Paws Cafe

部落客 小珊珊 造訪 Paws Cafe 說：

是目前遇到的店貓之中，親人度最高的，一點都不怕生還很愛玩，不僅超親人還會討摸，超萌撒嬌的，可愛的模樣簡直融化貓奴們的心。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



Paws Cafe

地址：新北市新莊區幸福東路132號

電話：02 6604 0116

完整介紹由部落客「Paws Cafe」於窩客島分享：新莊質感美拍韓系咖啡廳新開幕！Paws Cafe寵物友善餐廳，店貓店狗陪坐又可嚕，很chill直接變愛店〜



▲新北新莊貓咪咖啡廳推薦「Paws Cafe」 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北新莊貓咪咖啡廳推薦「Paws Cafe」 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理

新北板橋貓咪咖啡廳推薦：貓欸Camulet

部落客 熊甜蜜的分享園地 造訪 貓欸Camulet 說：

貓欸採用日式風格坐墊是相當方便與貓咪們一起互動，並同時能夠達到零距離接觸喵星店長們的狀態。每隻店貓都超親人一點都不怕生。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



貓欸Camulet

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號

電話：02 8258 1127

完整介紹由部落客「」於窩客島分享：板橋新埔站【貓欸Camulet】主題餐廳推薦-貓迷們請尖叫XD快來瞧瞧那可愛破表的貓咪店長們!!



▲新北板橋貓咪咖啡廳推薦「貓欸Camulet」 / 熊甜蜜的分享園地 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北板橋貓咪咖啡廳推薦「貓欸Camulet」 / 熊甜蜜的分享園地 提供、WalkerLand窩客島整理

台北中山站貓咪咖啡廳推薦：擼LALA Sweets南西

綠舞飯店旗下「擼LALA Sweets」貓咪咖啡廳台北一號店，地點就位在1號出口後方，出捷運站2分鐘就到。總共有9隻小萌貓，圓臉、短腿貓貓們，加上療癒鹹派、奶茶、咖啡，中山站貓派下午茶開吃。



擼LALA Sweets南西

地址：台北市大同區南京西路18巷4弄6之2號

電話：0911-587-616



▲台北中山站貓咪咖啡廳推薦「擼LALA Sweets南西」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲台北中山站貓咪咖啡廳推薦「擼LALA Sweets南西」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝