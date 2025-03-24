台中再添國際級新地標，由台北101與國泰人壽攜手打造的「置地廣場 台中」正式啟動，兩大重量級企業於今日完成商場合作契約簽署，宣告共同進軍中台灣市場。這場企業間的聯手，不僅是商業版圖的擴展，更是對台中未來城市風貌與經濟活力的一次全新詮釋。兩方結合在地經營實力與國際視野，為這座持續轉型中的城市注入嶄新的生活想像。



▲置地廣場台中新地標！台北101與國泰人壽聯手打造台中高端商場新篇章 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理



台北101作為台灣最具代表性的地標之一，長年以來不僅是觀光熱點，更是國際品牌進軍亞洲的重要據點。在這次合作案中，台北101將其在高端商場經營上的深厚經驗與品牌優勢帶入台中。而國泰人壽作為在地深耕數十年的企業，則展現其於不動產開發與資產管理領域的專業能量。雙方皆長期推動綠色永續與智慧建築理念，因此在此次合作過程中一拍即合，共同規劃出融合國際精品、生活質感與環保永續的全新購物場域。



預定建置的「置地廣場 台中」，將座落於交通便利的市府特區，緊鄰捷運市政府站，整體樓地板面積達4.7萬坪，規模之大足以成為中部地區商業新地標。其中，B1至7樓的高端商場面積將達1.7萬坪，預計引進多個國際品牌與創新型態的生活體驗空間。這裡不只是購物場所，更將是一個融合城市文化、藝術設計與消費行為的全新生活平台。停車空間也規劃達1.2萬坪，完善的硬體設計讓消費者在享受購物樂趣的同時，也能體驗舒適便利的都會生活節奏。



▲預定建置的「置地廣場 台中」，將座落於交通便利的市府特區，緊鄰捷運市政府站，整體樓地板面積達4.7萬坪，規模之大足以成為中部地區商業新地標 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理

建築設計方面也呼應雙方企業對永續發展的重視，整體將採用綠建築規格打造，預計於民國118年完工啟用。此舉不僅提升台中在國際城市指標中的能見度，更讓城市地貌從建築設計層面展現出環保與未來感，成為象徵中台灣轉型升級的指標性建設。在今天的合作記者會中，台北101董事長賈永婕表示，期待將台北101多年累積的商場營運經驗與品牌能量帶到台中，打造出兼具國際視野與在地文化的嶄新地標。總經理朱麗文也指出，未來「置地廣場 台中」將聚焦於時尚、風格與創新品牌的導入，為台中市民提供獨一無二的精緻消費體驗，進一步滿足區域內對高端生活品質的期待。▲台北101董事長賈永婕表示，期待將台北101多年累積的商場營運經驗與品牌能量帶到台中，打造出兼具國際視野與在地文化的嶄新地標 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理國泰人壽總經理劉上旗則強調，此次合作展現國泰持續關注城市發展與社會永續的理念。他認為，與台北101這樣具備高度國際化思維的夥伴攜手合作，不僅能強化商業實力，更有助於帶動台中整體經濟發展，創造就業機會與產業鏈連動效益。這項合作案，不僅使國泰人壽在資產活化與長期投資策略中獲得穩健布局，也進一步強化台北101在全台商業地產市場中的影響力與品牌延伸價值。未來雙方也將持續探索更多合作可能，從購物、休閒到文化體驗，為台中帶來更多生活層面的驚喜與提升，真正讓「置地廣場 台中」成為結合城市機能與生活美學的全新指標場域。

台北101與國泰人壽合作打造置地廣場台中新地標

1、台北101與國泰人壽正式簽署商場合作契約。

2、宣告共同進軍台中，打造全新城市地標「置地廣場 台中」。

3、兩大企業皆重視綠色永續與城市發展，合作理念契合。



101與國泰人壽雙強聯手

1、台北101具備高端商場經營與品牌導入經驗。

2、國泰人壽擅長不動產開發、資產管理與長期投資策略。

3、強強聯手，預期帶動台中經濟與城市升級。



建設規模與規劃亮點

1、位於台中市政府站旁，交通便捷、地段精華。

2、總樓地板面積達4.7萬坪，其中商場約1.7萬坪。

3、商場規劃B1至7樓，引進國際品牌與創新零售體驗。

4、停車空間1.2萬坪，提升整體消費便利性。

5、建築採綠建築設計，展現永續理念，預計118年完工。

置地廣場台中市政府必吃美食