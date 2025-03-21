狸小路｜台中車站超夯甜點烘焙店~百元平價千層+雲朵牛粒CP值爆表 !

相見恨晚的手作甜點烘焙店！就是這家在網路超夯的【狸小路】，是台中新時代百貨必買伴手禮，最低$130元起就能吃到質感千層，還有我最愛的雲朵口感牛粒，將傳統的台式馬卡龍，創意改良成多款口味，同時升級成如同雲朵般的口感，無論送禮或是自己吃都是大推~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

狸小路 環境分享

▼【狸小路】在2025台灣烘焙大賞 榮登 TOP 30，是唯一入選的千層蛋糕品牌，在台中有多家分店，這次來到後火車站的新時代店，就在B1美食街當中的櫃位，看到超可愛的招牌就是了!

▼【狸小路】以豐富的手工千層蛋糕為主打，千層最低只要130元起跳，還有販售各式各樣的常溫小點心，例如雲朵牛粒及手工餅乾等…，看到許多人都買一盒盒當作伴手禮，

狸小路 如何購買

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狸小路 甜點介紹

鱷了來一粒💰180元/盒( 原味 草莓 巧克力 紅烏龍)

▼鱷了來一粒將台式馬卡龍，創意改良成多款口味，同時升級成如同雲朵般的口感，表面酥香咬下軟嫩綿密，蓬鬆香甜非常涮嘴，ㄧ盒有18顆CP值非常高，買兩盒以上（包括兩盒），每盒只要150元！

▼每一顆牛粒都夾著鹹甜的卡士達內餡，清爽不膩，私心大推特別的紅烏龍，入口迷人茶香襲來，讓人忍不住一口接一口！

▼原味有著純粹的奶油香氣；草莓帶點酸度更耐吃；巧克力則是成熟苦甜路線，四款風味都各有特色!

豹紋可可千層💰140元 靜岡抹茶千層💰140元 檸檬千層💰140元 甜心草莓千層💰160元

▼它們家的千層最低$130起跳！還提供超多種口味選擇，我個人最推靜岡抹茶口味，頂頭有滿滿的抹茶粉，苦甜香醇完全不膩口。

▼檸檬千層和甜心草莓千層充滿果香，獨家不膩口奶油，搭配層層堆疊的柔軟質地，微酸的口感就像是戀愛滋味~

▼萌到不行的豹紋可可千層，口感吃起來很絲滑細緻，巧克力味非常濃很好吃~

狸小路 心得分享

真的太晚才發現這家了啦!讓人相見恨晚的【狸小路】，讓大家用親民價位就能吃到水準甜點，百元千層蛋糕完全不輸專業甜點等級，還有超多口味滿足選擇障礙；另外如同雲朵般的牛粒也很厲害，綿密蓬鬆的口感真的一吃會上癮!

狸小路 台中新時代店 店家資訊

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電話 : 09-1157-5918

地址：台中市東區復興路四段186號Ｂ1

營業時間 : 11:00~22:00 (平日)； 10:30~22:00 (週六日、例假日)

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