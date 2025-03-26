家樂福超萌「樂天小熊露營推車」獨家開賣！這次家樂福為了滿足露營控，特別與樂天小熊餅乾合作，獨家推出超可愛「樂天小熊露營摺疊推車組」，一次擁有3種口味小熊餅乾，還有又帥又可愛的露營摺疊推車，家樂福獨家開賣3000組，讓露營控通通要先搶。



▲家樂福獨家樂天小熊露營摺疊推車組限量開賣，露營控必買周邊小物 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理



▲家樂福獨家樂天小熊露營摺疊推車組，樂天小熊餅乾加露營推車限量開賣 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理

家樂福 樂天小熊露營摺疊推車組販售資訊

家樂福這次帶來超可愛的「樂天小熊露營摺疊推車組」，圖案特別以柔軟手繪風格設計，畫出星空下的樂天小熊，呼應露營主題。此外搭配耐髒的黑色牛津布、並且設計飲料置物袋更方便使用，這款推車承重高達60公斤，不管是露營、逛街還是採買都超實用。「樂天小熊露營摺疊推車組」一組還搭配三種口味的樂天小熊餅乾，售價1,399元，限量3,000組，粉絲們要手刀搶。▲家樂福獨家樂天小熊露營摺疊推車組限量開賣，露營控必買周邊小物 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理除此之外，家樂福這次同步推出樂事聯名ZANMANG LOOPY的折疊旅行袋，只要買樂事、多力多滋、奇多、話匣子、Popcorners品牌系列商品每滿299元，就送樂事xZANMANG LOOPY折疊旅行袋一個，單筆限贈三個。▲家樂福推出樂事聯名ZANMANG LOOPY的折疊旅行袋 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理除了食品優惠，家樂福還帶來多款獨家新品，卡迪那洋芋片新推出日式炒麵、蔥鹽雞肉串口味，第二件5折，平均一包只要33.5元。萬歲牌綜合果系列也祭出買一送一活動，最高可省198元。讓零食控先補貨、帶著滿滿零食去露營剛剛好。▲家樂福獨家新口味卡迪那日式炒麵、蔥鹽雞肉串口味 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理

售價：1,399元/組

內容物：

濃黑巧克力風味12克x4、草莓風味12克x4、巧克力風味12克x7、露營推車x1



家樂福 樂事xZANMANG LOOPY折疊旅行袋 活動資訊

活動方式：筆購買樂事/多力多滋/奇多/話匣子/Popcorners品牌系列商品每滿299元，贈樂事xZANMANG LOOPY折疊旅行袋一個。單筆限贈三個，不累贈，請至分店服務台領取，全台限量8,000個，贈完為止。





露營控搶完樂天小熊露營摺疊推車就衝露營去