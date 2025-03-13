千葉縣成田市將於2025年迎來全新戶外旅館「THE FARM SLOW MOUNTAIN成田」。這座佔地5萬平方公尺的旅館號稱新型住宿設施，融合戶外開放感與旅館舒適性，和先前流行的傳統露營與豪華露營體驗相比，又多了更多體驗活動。該設施提供兩種主要住宿類型，分別是小屋型和豪華露營帳篷。





小屋型住宿設施

小屋型共有20棟，又可以根據屋內的配備再區分為標準型、複合式家庭套房、複合式多人套房和無障礙房。標準型共有13間，房內配備2張雙人床，可容納5人；複合式多人套房：僅1間，為二層式的建築，配備5張特大床，可容納10人，可享受300平方公尺的專用花園、三溫暖和按摩浴缸；複合式家庭套房也式二層式建築，配備2張雙人床，可容納7人。最後，寵物友善/無障礙房為1棟平房，內有2張雙人床，可容納5人，含輪椅適用浴室。



豪華露營帳篷

豪華露營帳篷也有20棟，房型又根據附近的體驗設施區分為河畔型、懸岩型、體能訓練習和森林型。河畔型有9間，使用丹麥製Nordisk Asgard帳篷，一間面積19.6平方公尺；懸崖型有3棟；體能訓練型共有2棟，附加專用滑梯和攀岩設施；森林型一樣使用丹麥製Nordisk Vanaheim帳篷，但是面積比河畔型更大。每種帳篷均配備2張雙人床，可容納4人，周圍設有木甲板。小屋型住宿費用為72,200日圓起、豪華帳棚則是46,160日圓起。住宿費用包含餐飲與各類服務，無需另行結算。







戶外活動

住宿費用已經包含多項戶外活動：空中冒險、採摘體驗、恐龍AR射擊遊戲、草坡滑行和溪流戲水。空中冒險提供5條難度不同的體能路線，含4處長達100公尺的高空滑索，適合追求刺激的人。







採摘體驗

採摘體驗提供全年蔬菜和草莓採摘，包括千葉縣首創的全年草莓栽培。







草坡滑行

草坡滑行可體驗高速滑下草坡的快感。除此之外，恐龍AR射擊遊戲使用專用設備，可擊退虛擬恐龍，非常適合小朋友。戲水溪流則供入住房客向上前進上游觀察生態，或是到下游的淺水區戲水。



餐飲服務

晚餐以「World's Garden Party」為主題，提供兩種BBQ選擇：亞洲BBQ和美式BBQ。





THE FARM SLOW MOUNTAIN成田

早餐也提供2種選擇，分別是和式早餐和西式早餐。和式早餐為自選配料的飯糰；西式早餐則是DIY三明治，可添加當地新鮮蔬菜、肉類和魚類。除此之外，設施內飲品吧也提供特色咖啡、手工可樂、草本茶飲及各種酒類飲品，以上全部包含在住宿費用中。如果你想要同時享受戶外活動與精緻的住宿環境，選擇「THE FARM SLOW MOUNTAIN成田」就對了！可直接在官方網站訂房。

地址：千葉縣成田市前林818

交通方式：成田機場2號航廈4號出口搭乘栗源線千葉交通巴士，至前林入口下車。要注意的是，每天僅運行3～5班。

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