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全家聯名新品！青花驕泡麵搶到缺貨，7款新品買就送肉盤兌換券。

聯名 全家 青花驕 麻辣鍋 more
2025-03-27 15:12:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家
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編輯 鄭雅之

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堪稱全家最涮嘴聯名回來了！再度和王品旗下人氣麻辣鍋「青花驕」聯名，推出7款椒香新品，涵蓋飯糰、飯卷、拌麵、漢堡、泡麵及飲品，帶來更具層次的鮮香麻風味，讓大家從早餐到晚餐都有青花驕鮮食選擇。其中，在全家line群中狂加一的「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，更是人氣必搶新品，椒麻夠勁的泡麵現在還有嚐鮮優惠價，先囤起來。

▲全家聯名新品！青花驕泡麵搶到缺貨，7款新品買就送肉盤兌換券 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

▲全家青花驕聯名共有7款鮮食、飲料 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



本次主打「椒香胡麻雞絲飯卷」，結合麻辣龍骨醬與胡麻醬，香濃不膩口；另有「青花椒麻雞肉拌麵」、「椒麻豬肉捲」等多款選擇，每一口都能感受花椒的獨特香麻感。搭配經典「青花驕酸梅汁」，辣中帶爽更過癮。此外，泡麵新品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」特製麻辣湯底，還附「青花椒麻香淬油」提味，讓嗜辣族一試成主顧。即日起至5月11日前，購買指定聯名商品，還能獲得青花驕「特選豬梅花」兌換券，粉絲們千萬別錯過。

▲全家青花驕聯名鮮食推薦「青花椒麻雞肉拌麵」、「椒麻豬肉捲」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

▲全家青花驕聯名鮮食早餐推薦「椒麻雞腿堡」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

除了椒麻新品，全家的熟食區也有新亮點！SOHOT炎選系列新推「蔥爆雞千層餅」，以香嫩雞肉搭配鮮甜青蔥，酥香外皮加上層層堆疊的口感，讓人一口接一口；還有全新「蒜味香腸」，結合台式經典風味，搭配贈送日本不沾手「番茄芥末醬」，酸甜微嗆的層次更加分。此外，即日起至4月15日，購買SOHOT炎選全品項任選兩件可享88折優惠，想吃點心不妨趁優惠入手。蒜味香腸則可升級成「哈逗堡」，只要45元就能享受更豐富的美味，熱愛台味小吃的朋友們絕對不能錯過。

▲全家SOHOT炎選新推「蔥爆雞千層餅」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

▲全家新品「蒜味香腸」，買就贈送日本不沾手「番茄芥末醬」/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家Ｘ青花驕聯名新品

椒香胡麻雞絲飯卷
售價：49元
搭配指定飲品享餐促優惠價69元

大口花椒香麻雞飯糰
售價：62元
搭配指定飲品享餐促優惠價79元

椒麻雞腿堡
售價：65元
搭配指定飲品享餐促優惠價79元

椒麻豬肉捲
售價：59 元
搭配指定附餐省5元；搭購指定飲品省10元。

青花椒麻雞肉拌麵
售價：89元
搭配指定附餐省5元；搭購指定飲品省10元。

青花驕麻辣鍋牛肉麵
售價：79元
即日起至4/1，單件特價65元。

青花驕酸梅汁
售價：33元
即日起至4/1，單件特價29元、兩件特價55元。


吃完全家青花椒聯名 最夯新聯名話題也要吃

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