為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 全聯也有寶可夢新機台！北車快閃寶可夢明耀之星體驗會，整理券領取辦法必看。

全聯也有寶可夢新機台！北車快閃寶可夢明耀之星體驗會，整理券領取辦法必看。

寶可夢明耀之星 親子 寶可夢 全家 more
2025-03-27 19:46:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

寶可夢大師等不及想玩了！在超商角落裡你一定看過大小朋友排隊搶玩的寶可夢機台，這次推出全新升級Pokemon MEZASTAR「寶可夢明耀之星」，升級版多了雙人合作對戰模式，和電子支付等亮點，更在台北車站、高雄駁二藝術特區搶先推出體驗會，整理券領取辦法要先知道。並預計在4/2於小七、全聯、全家等各大通路登場，讓全台寶可夢鐵粉都能大玩特玩。

▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」北車、高雄駁二快閃體驗會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」將於4/2在小七、全家、全聯等通路登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全新「寶可夢明耀之星」即將於4/2全台正式登場，加入雙人合作對戰模式，讓訓練家們能攜手挑戰強大寶可夢。為了讓玩家提前感受遊戲魅力，在台北東森廣場與高雄駁二藝術特區舉辦限時先行體驗會，即日起至4/1期間可以搶先體驗，目前線上的整理券已經預約額滿，每天下午三點現場會重新計算，釋放現場名額的整理券，還有機會可以玩到。現場還有亦有寶可夢經典角色的氣偶可以免費打卡，沒玩到也可以拍萌照。

▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」搶先體驗會整理券領取辦法/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」體驗會現場有各種打卡點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

Pokemon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》採用簡單直覺的操作方式，只需連打按鈕，即可展開刺激對戰。遊戲內融入細膩動畫與動態音效，讓每場戰鬥充滿臨場感。玩家成功捕獲寶可夢後，可投入30元將其轉換為「MEZASTAR 卡匣」，不僅能用於遊戲，也能作為珍藏品。值得一提的是，本作首度加入雙人機台，訓練家可與夥伴攜手挑戰，成功擊敗寶可夢後，雙方皆能獲得該寶可夢卡匣，為遊戲增添更多合作與戰術變化。

▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」只需連打按鈕，即可展開刺激對戰/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」有雙人機台新玩法 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


首波卡匣多達73款，精美插圖與高收藏價值讓玩家愛不釋手。此外，官方推出的「SEGA TAIWAN 卡片遊戲」LINE帳號，可讓玩家免費領取「訓練家ID」，進一步記錄對戰數據與特殊卡匣資訊。周邊商品方面，4月起將陸續開賣「Pokemon MEZASTAR BOX」收藏盒與「寶可夢極巨腕帶」，後者更能與機台連動，觸發極巨化效果，讓對戰更加熱血。

▲全新「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」首波卡匣多達73款 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」30元將其轉換為「MEZASTAR 卡匣」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


Pokemon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》機台將遍布更多地點，包括全家、萊爾富、全聯福利中心及燦坤3C等，並全面導入電子支付功能，支援悠遊卡、一卡通及 iCash，讓玩家享受更便利的遊玩體驗。此外，官方未來也將舉辦多場競賽與贈卡活動，玩家可追蹤官方社群平台或加入 LINE 帳號，以掌握最新資訊。4月1日，「MEZASTAR Station Taipei」也將於台北車站 K 區地下街正式開幕，成為玩家聚集的全新據點。

▲MEZASTAR Station Taipei 將於台北車站 K 區地下街正式開幕 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲Pokemon MEZASTAR先行體驗會有經典角色打卡點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星

先行體驗會：3月27日至4月1日，地點為台北東森廣場與高雄駁二藝術特區，現場設有機台與舞台活動，並提供限量贈品
官方 LINE 帳號：加入「SEGA TAIWAN 卡片遊戲」可免費領取「訓練家ID」並記錄遊戲數據。
電子支付機台：支援悠遊卡、一卡通、iCash，全台通路陸續鋪設
周邊商品：4月起陸續發售「Pokemon MEZASTAR BOX」收藏盒與「寶可夢極巨腕帶」。
 

Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星 機台通路

小七、全家、萊爾富、全聯、東森廣場K區地下街、DEAN MEI、fun box、燦坤
 

MEZASTAR Station Taipei

4月1日於台北車站 K 區地下街開幕

 

親子遊樂不只有寶可夢機台 兒童節出遊景點推薦

推薦閱讀：兒童甜點吃到飽5折！兒童節必去親子餐廳推薦7選，戶外遊樂區 餵水豚輕鬆玩。

推薦閱讀：台北親子餐廳連假必去7選！兒童節衝火車主題餐廳 兒童遊戲區，遛小孩開玩。

推薦閱讀：兒童新樂園免費入園！夜間版樂園延長營業，兒童節連玩3天。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#全家
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
親子景點攻略
朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。

朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。
【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點

【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點
【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub
礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。

礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。
[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉

[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉
桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！

桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！
morechevron_right
延伸閱讀
桃園市中壢區2025台灣燈會在桃園，寶可夢小提燈領取方式，必拍必玩賞花燈攻略
 好好玩 FUNIT
新店報報！免飛韓國！台中這間「Bagel&Bagels貝與果」就能吃到每日新鮮出爐的美式貝果，口味選擇超多，餡料都超飽滿，絕對是下一間會被排爆的貝果專賣店！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
2025台灣貓節寵物展必逛亮點曝光！百大品牌揭AI照護與宮廟祈福新趨勢。
 編輯 李維唐
桃園市中壢區【桃園景點推薦】2024大江購物中心週年慶開跑囉！輕鬆享優惠~饗美食~想購物~讓你越逛越意猶未盡! 全年停車
 麥仔與珍小姐
吃。台南市。美食|中西區 。「狂一鍋酸菜魚-台南中山店」台南最時尚酸菜魚專門店，還沒開賣就滿滿排隊人潮 集團籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮 不用特別北上 南臺灣也吃得到啦！
 高樂天
推薦商品
keyboard_arrow_up