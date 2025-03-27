寶可夢大師等不及想玩了！在超商角落裡你一定看過大小朋友排隊搶玩的寶可夢機台，這次推出全新升級Pokemon MEZASTAR「寶可夢明耀之星」，升級版多了雙人合作對戰模式，和電子支付等亮點，更在台北車站、高雄駁二藝術特區搶先推出體驗會，整理券領取辦法要先知道。並預計在4/2於小七、全聯、全家等各大通路登場，讓全台寶可夢鐵粉都能大玩特玩。



▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」北車、高雄駁二快閃體驗會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」將於4/2在小七、全家、全聯等通路登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星

全新「寶可夢明耀之星」即將於4/2全台正式登場，加入雙人合作對戰模式，讓訓練家們能攜手挑戰強大寶可夢。為了讓玩家提前感受遊戲魅力，在台北東森廣場與高雄駁二藝術特區舉辦限時先行體驗會，即日起至4/1期間可以搶先體驗，目前線上的整理券已經預約額滿，每天下午三點現場會重新計算，釋放現場名額的整理券，還有機會可以玩到。現場還有亦有寶可夢經典角色的氣偶可以免費打卡，沒玩到也可以拍萌照。▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」搶先體驗會整理券領取辦法/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲寶可夢新機台「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」體驗會現場有各種打卡點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝Pokemon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》採用簡單直覺的操作方式，只需連打按鈕，即可展開刺激對戰。遊戲內融入細膩動畫與動態音效，讓每場戰鬥充滿臨場感。玩家成功捕獲寶可夢後，可投入30元將其轉換為「MEZASTAR 卡匣」，不僅能用於遊戲，也能作為珍藏品。值得一提的是，本作首度加入雙人機台，訓練家可與夥伴攜手挑戰，成功擊敗寶可夢後，雙方皆能獲得該寶可夢卡匣，為遊戲增添更多合作與戰術變化。▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」只需連打按鈕，即可展開刺激對戰/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」有雙人機台新玩法 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝首波卡匣多達73款，精美插圖與高收藏價值讓玩家愛不釋手。此外，官方推出的「SEGA TAIWAN 卡片遊戲」LINE帳號，可讓玩家免費領取「訓練家ID」，進一步記錄對戰數據與特殊卡匣資訊。周邊商品方面，4月起將陸續開賣「Pokemon MEZASTAR BOX」收藏盒與「寶可夢極巨腕帶」，後者更能與機台連動，觸發極巨化效果，讓對戰更加熱血。▲全新「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」首波卡匣多達73款 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲「Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星」30元將其轉換為「MEZASTAR 卡匣」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝Pokemon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》機台將遍布更多地點，包括全家、萊爾富、全聯福利中心及燦坤3C等，並全面導入電子支付功能，支援悠遊卡、一卡通及 iCash，讓玩家享受更便利的遊玩體驗。此外，官方未來也將舉辦多場競賽與贈卡活動，玩家可追蹤官方社群平台或加入 LINE 帳號，以掌握最新資訊。4月1日，「MEZASTAR Station Taipei」也將於台北車站 K 區地下街正式開幕，成為玩家聚集的全新據點。▲MEZASTAR Station Taipei 將於台北車站 K 區地下街正式開幕 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲Pokemon MEZASTAR先行體驗會有經典角色打卡點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

先行體驗會：3月27日至4月1日，地點為台北東森廣場與高雄駁二藝術特區，現場設有機台與舞台活動，並提供限量贈品

官方 LINE 帳號：加入「SEGA TAIWAN 卡片遊戲」可免費領取「訓練家ID」並記錄遊戲數據。

電子支付機台：支援悠遊卡、一卡通、iCash，全台通路陸續鋪設

周邊商品：4月起陸續發售「Pokemon MEZASTAR BOX」收藏盒與「寶可夢極巨腕帶」。



Pokemon MEZASTAR 寶可夢明耀之星 機台通路

小七、全家、萊爾富、全聯、東森廣場K區地下街、DEAN MEI、fun box、燦坤



MEZASTAR Station Taipei

4月1日於台北車站 K 區地下街開幕





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