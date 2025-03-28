全台最大的超市「全聯福利中心」再度進化！近年來，隨著收購「大潤發」，全聯逐步整合雙品牌優勢，讓購物體驗更加多元。今年，大潤發正式改名為「大全聯」，主打「一站購足」的社區百貨概念，結合美食、日用品、藥妝、電器等多種商品，提供消費者更便捷的購物選擇。不論是婆媽愛的生鮮雜貨，或是年輕族群熱愛的異國食品、家電、美妝，大全聯都能滿足各種需求，打造全新生活購物體驗。



▲大潤發走入歷史，將改名為大全聯/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



28年品牌的「大潤發」預計將在2025年第三季轉換成「大全聯」，以「社區百貨」為定位，不只是單純的大型賣場，而是融合餐飲、藥妝、鞋類、生活用品等元素，讓消費者享受更豐富的購物樂趣。館內陳列也更加精緻，特別規劃生鮮區、熟食區、電器專區、進口食品等專區，讓消費者能夠輕鬆挑選心儀商品。此外，各門市還會舉辦多元活動，讓逛賣場不只是購物，更是一種休閒娛樂。



▲大潤發將改名為大全聯，預計2025年第三季轉換完成 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

大潤發改名大全聯

全聯與大潤發的消費族群略有不同，全聯會員年輕族群較多，偏好快速、便利的購物方式，而大潤發則擁有較多成熟客群，習慣一次大量採購。如今，大全聯整合兩者特色，讓各種消費習慣的顧客都能找到適合自己的購物方式，從生鮮雜貨到進口精品，全面升級購物體驗，打造適合各年齡層的超市環境，成為家庭消費的首選去處。▲大潤發將改名為大全聯，預計2025年第三季轉換完成 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

預計：2025年第三季完成轉換





超市大潤發變成大全聯 超商通路也推滿滿新品