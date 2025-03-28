好市多「電子掃卡」4/1起正式登場！連鎖美式賣場「好市多」採用會員制消費，要憑會員卡才能入場與結帳，目前台灣好市多原採人工查核方式，在4/1起將改為「電子掃卡」方式，未來入場方式會改成在入口掃描好市多會員卡入場。



▲好市多會員卡電子掃卡入場新公告，4/1起會員採掃卡入場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



連鎖美式賣場「好市多」為了提供會員專屬優惠，無論入場、消費結帳都需要持有會員卡。近期台灣好市多在APP以及官網發出公告，4/1起將在賣場入口設置會員卡掃描機，會員掃描「實體會員卡」或「電子會員卡」後進場，並且仍然可以「一張會員卡帶兩位非會員入場」，粉絲們還是可以跟著好市多會員好友一起入場採買。



▲好市多會員卡一卡維持可帶二位非會員入場/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

好市多會員卡 電子掃卡入場

關於好市多掃描會員卡入場，先前在好市多FB社團就掀起討論，有部分粉絲認為以機器電子掃描會有排隊、入場動線擁擠等情形。亦有部分會員表示支持，認為目前憑人工查核會員卡可能會有誤差，也希望能以電子掃描會員入場，更加保障好市多會員權益。▲好市多會員重要通知，4/1起在賣場門口掃描會員卡或電子會員卡入場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

實施時間：預計2025/04/01起



不只好市多電子會員卡 量販通路重要快訊也要追