「發現第一人巡迴展」走進南科考古館，再次帶領大眾深入認識史前人類生活樣貌。本次展覽由文化部文化資產局主辦，國立臺灣史前文化博物館攜手連江縣政府與國立自然科學博物館共同策劃，巡迴馬祖、臺中與臺南三地。如今，最後一站已於南科考古館正式展開，透過亮島人與南科史前第一人群的真實故事，引領大家走入距今數千年前的台灣島嶼時光。



▲「發現第一人巡迴展」走進南科考古館，再次帶領大眾深入認識史前人類生活樣貌 / 南科考古館提供、WalkerLand窩客島整理



此次「發現第一人巡迴展－臺南站」特別結合多媒體互動科技，打造更具臨場感的觀展體驗。在開幕儀式中，邀請現場來賓親自手持數位刷子參與考古模擬，刷開土壤表層後，一具史前人類遺骸隨之浮現，搭配影片揭示當時生活與文化面貌，完整呈現約四千八百年前南科第一人群的生存故事，讓民眾能以更貼近的方式理解考古與生物人類學的研究成果。



根據文化部文化資產局主任秘書張祐創分享，早在八千三百年前的馬祖亮島與四千八百年前的南科地區，就已可發現史前人群的生活遺跡，這些考古資料證實了島嶼間的多元文化與生活軌跡。他也特別呼籲學校、家庭與親子團體不妨安排參訪行程，從展覽中體驗臺灣豐富的史前文化底蘊。



▲本次展覽結合南科園區大坌坑文化距今約四千八百年前的考古出土資料，與馬祖亮島島尾遺址約八千三百年前的文物 / 南科考古館提供、WalkerLand窩客島整理

連江縣政府文化處處長吳曉雲則表示，亮島島尾考古遺址身為國定考古遺址，是馬祖珍貴的時光寶盒，不僅展現地方的海洋文化發展脈絡，也與南科地區早期史前人群的生活形成有趣對照。他特別邀請有興趣的民眾親自走訪馬祖，探訪距今八千三百年前的亮島第一人。國立臺灣史前文化博物館代理主任陳俊男指出，南科考古館自成立以來肩負五大使命，尤其重視知識與體驗的結合。此次展覽不僅融合亮島島尾遺址與南科大坌坑文化的出土遺物，更透過深入淺出的敘事，讓大眾輕鬆理解史前第一人群的生活點滴，感受古人如何與自然環境共存。▲此次「發現第一人巡迴展－臺南站」特別結合多媒體互動科技，打造更具臨場感的觀展體驗。在開幕儀式中，邀請現場來賓親自手持數位刷子參與考古模擬 / 南科考古館提供、WalkerLand窩客島整理並且，本次展覽結合南科園區大坌坑文化距今約四千八百年前的考古出土資料，與馬祖亮島島尾遺址約八千三百年前的文物，兩地考古成果交織出島嶼人群的生活樣貌。雖然同樣鄰海而居，但在生活方式與文化內涵上各有不同。南科考古館表示，期盼透過展覽讓民眾能夠親眼見證考古帶來的震撼與啟發。此外，必看亮點還包含首次公開的新石器時代早期出土人骨資訊、「臺灣第一狗」與「臺灣第一米」的珍貴實體考古出土件，還有來自馬祖亮島島尾國定考古遺址的重要文物，更有多件從未對外公開的南科考古遺物。本次展覽除靜態展示外，亦特別設置互動裝置，讓參觀者不僅能看見文物，更能體驗考古工作的趣味與挑戰，體會南科考古館「有趣又有料」的展覽魅力。▲ / 南科考古館提供、WalkerLand窩客島整理南科考古館同時配合特展推出一系列親子與大眾教育推廣活動，四月兒童連假期間將舉辦「發現第一狗」台語繪本說故事活動，五月安排「人骨日光浴－藍晒體驗」，六月則有深入淺出的「人骨講座」。無論大人小孩皆可透過簡單有趣的方式理解史前人群的生活樣貌與考古研究過程。▲南科考古館同時配合特展推出一系列親子與大眾教育推廣活動，四月兒童連假期間將舉辦「發現第一狗」台語繪本說故事活動 / 南科考古館提供、WalkerLand窩客島整理

發現第一人巡迴展－臺南站

展覽期間：即日起至114年10月19日

開放時間：每週二至週日 09：00－17：00

展覽地點：南科考古館 2樓特展廳（臺南市新市區南科三路10號）

展覽亮點

1、亮島島尾遺址與南科大坌坑文化考古成果完整呈現

2、亮島人與南科第一人群跨島串聯，重現史前生活

3、臺灣新石器時代早期人骨資訊首度公開

4、「臺灣第一狗」與「臺灣第一米」實體出土原件現身

5、亮島國定遺址與南科珍貴出土文物首次大規模曝光

6、多款互動裝置，結合科技與考古知識，適合親子體驗

南科考古館官網：https://www.nmp.gov.tw/

南科考古館FB：https://www.facebook.com/NMPArchaeology

南科考古館IG：https://www.instagram.com/nankemuseum/

台南不只是有好看的史前考古特展，台南美食更是不能錯過

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