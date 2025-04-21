麥當勞韓風炸鷄回來了！韓式炸雞控每年都韓式甜辣醬在等開賣的「韓風甜辣鷄腿堡」和「韓風甜辣炸鷄腿」4月23日起限時開賣，麥當勞麥脆鷄搭配韓式甜辣醬，讓速食控不用飛韓國就能解饞。這次麥當勞韓風炸鷄新品更在麥當勞歡樂送推出抽獎活動，同時歡樂送也有5打品項買一送一，配韓風炸鷄吃到爽。



▲麥當勞韓風炸鷄系列韓風甜辣炸鷄腿、韓風甜辣鷄腿堡，4/23起限時回歸 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



麥當勞韓風炸鷄系列必吃的「韓風甜辣炸鷄腿」主打來自韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，還原道地韓式風味。另外「韓風甜辣鷄腿堡」則以北海道酪乳粉醃製，搭配韓式甜辣醬、高麗菜絲與番茄片，吃起來甜辣交錯、層次豐富。



▲麥當勞韓風炸鷄系列韓風甜辣炸鷄腿、韓風甜辣鷄腿堡，4/23起限時回歸 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

麥當勞韓風炸鷄系列回歸

這次麥當勞韓風新品「韓風甜辣炸鷄腿、韓風甜辣鷄腿堡」自4/23起至5/20期間限定供應，並且再加碼推出抽獎活動。只要點餐掃描麥當勞APP的QR Code，或是使用歡樂送服務購買韓風系列套餐，就有機會抽中「可口可樂®韓風醬淋暢享組」，包含餐墊一張及圍兜兜一件。此外，歡樂送也針對經典必吃「大薯、薯餅、勁辣鷄翅、焦糖冰奶茶、可樂系列飲品」推出買一送一優惠，在麥當勞APP就能領券使用。▲麥當勞韓風甜辣炸鷄腿、韓風甜辣鷄腿堡，4/23至5/20期間限定供應 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理▲買麥當勞韓風甜辣炸鷄腿、韓風甜辣鷄腿堡系列，再加碼推出抽獎活動 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理除了新品之外，麥當勞宣布人氣單品「麥脆鷄腿」也加入「1+1星級點」行列，搭配飲料只要69元，等於用銅板價吃到一塊鷄腿。另外，「麥香鷄」也回歸全日供應，早餐時段也點得到經典必吃風味。特別的是，麥當勞4/23更推出超可愛「隨身輕巧購物袋」，漢堡造型圓形口袋，是粉絲必收的環保周邊小物。▲麥當勞宣布人氣單品「麥脆鷄腿」也加入「1+1星級點」行列，搭配飲料只要69元 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理▲麥當勞環保周邊小物「隨身輕巧購物袋」 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

販售期間：2025/4/23 10:30起至5/20限期供應 (或售完為止)

售價：

「韓風甜辣鷄腿堡」：單點124元；經典套餐189元。

「韓風甜辣炸鷄腿」：單點1塊75元；韓風甜辣炸鷄腿（2塊）經典套餐199元。



麥當勞韓風炸鷄系列抽獎活動

活動內容：麥當勞APP全球版用戶購買韓風系列套餐，抽可口可樂®韓風醬淋暢享組（限量100名）。

活動方式：

1、臨櫃點餐：至麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速掃描麥當勞APP全球版會員QR Code，購買韓風系列套餐。

2、歡樂送點餐：登入麥當勞APP全球版歡樂送購買韓風系列套餐。





麥當勞歡樂送獨家優惠

活動時間：2025年4月23日起至5月20日

活動內容：

1、凡使用麥當勞歡樂送，訂購超值全餐或分享餐並搭配可樂系列飲品，即有機會抽中韓國雙人來回機票（共十名）。

2、麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」，包含大薯、薯餅、勁辣鷄翅、焦糖冰奶茶熱門品項「買一送一」。

3、凡使用歡樂送訂購可樂系列飲品買一送一。



麥當勞4月23日起部分菜單更新

更新內容：

1+1星級點：69元菜單新增「麥脆鷄腿(1塊)(原/辣味)」。

McCafé：新增「金選咖啡系列」。「金選美式咖啡（冰/熱）」：單點60元、「金選那堤（冰/熱）」：單點87元。

早餐：「麥香鷄」進駐早餐主餐菜單，單點48元。

點心：「麥脆鷄腿(1塊)(原/辣味)」調降1元，單點68元。

飲料：「熱巧克力」停售。



麥當勞 隨身輕巧購物袋

活動期間：4月23日開賣，售完為止。

售價：99元

販售管道：麥當勞餐廳指定櫃檯、得來速窗口與自助點餐機，部分餐廳未販售。



除了麥當勞韓風炸鷄系列回歸 速食控必追的速食話題也準備好了